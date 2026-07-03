Elfter Zugang: Landesligist holt ehemaligen Verbandsliga-Verteidiger

– Foto: Jens Körner / Verein

Die Sport-Union Neckarsulm aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1, verstärkt ihren Kader weiter mit Maximilian Gräßle. Der 24-Jährige wechselt vom badischen Landesligisten Türkspor Eppingen zur SUN und bringt Erfahrung aus Landesliga, Bezirksliga und Verbandsliga Südwest mit. Für Trainer Pascal Marche ist er ein weiterer regional verwurzelter Zugang in der laufenden Sommerplanung.

Gräßle ist im Unterland kein Unbekannter. Nach seinen ersten Einsätzen für den Babstadter SV Bad Rappenau in der Kreisliga führte ihn sein Weg zur SG Bad Wimpfen. Dort spielte er zwei Jahre in der Bezirksliga Unterland und kam in dieser Zeit auf 55 Einsätze. In der Saison 2021/22 bereitete er zwei Treffer vor, ein Jahr später gehörte er mit 29 Spielen erneut regelmäßig zum Kader.

Anschließend sammelte Gräßle im badischen Fußball weitere Erfahrung. Beim VfL Neckarau war er zwei Spielzeiten in der Landesliga Rhein-Neckar aktiv und absolvierte dort insgesamt 36 Partien. In der Saison 2024/25 kam zudem ein Wechsel zum TuS Rüssingen hinzu. Dort spielte der 24-Jährige in der Verbandsliga Südwest, stand zwölfmal auf dem Platz und erzielte ein Tor. Zuletzt lief Gräßle für Türkspor Eppingen in der Landesliga Rhein-Neckar auf und kam in der vergangenen Saison auf 23 Einsätze.