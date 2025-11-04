Elfte Pleite in Folge: Trainer hat es satt und geht 

Nach dem souveränen Weiterkommen am Mittwoch im Rheinlandpokal beim FV Rübenach (9:0) haben sich die Isselerinnen im Ligaspiel an der Ahr mit 1:0 durchgesetzt. Trainer Dusko Radic sah am Sonntag ein „umkämpftes Spiel, in dem beide Mannschaften permanent den Sieg wollten“. Alina Knobloch markierte das Tor des Tages (56.). „Danach setzte uns der Gegner extrem unter Druck, den wir aber dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung und einer überragenden Dana Gotthard im Tor abwehren konnten“, so Radic weiter, der zudem Innenverteidigerin Cailin Hoffmann hervorhob. „Wir haben es geschafft, in beiden Spielen ein hohes Maß an Überzeugung und Mentalität auf den Platz zu bringen.“ Die Gedanken des Trainers waren bei Victoria Dietsch, die sich ohne Gegnereinwirkung offenbar erneut schwerer am Knie verletzt hat.

„Wir haben von Beginn an das Spiel in die Hand genommen“, sagte Trainer Christian Esch. Zwar musste sein Team anfangs bei einigen Kontern wachsam sein, doch spätestens nach dem 0:1 durch Julian Wingerath (24.) dominierte der SVE klar. Maximilian Marx (34.) und Ryan Douglas-Lowe (42.) sorgten für die 3:0-Pausenführung. Danach wechselte Esch früh durch, ohne dass dies dem Spielfluss einen Abbruch getan hätte. Douglas-Lowe (67.), Leonard Petry (87.) und Dorian Kisoka (89.) schraubten das Ergebnis auf 6:0.

SVE: Matthias Fettes - Jannik Heinzen, Tom Holstein (76. Serhii Simshah), David Wacht, Noah Dienhart (67. Dorian Kisoka), Julian Wingerath (46. Nevio Marasa), Phil Heck, Ryan Douglas-Lowe (76. Bastian Süß), Leonard Petry, Maximilian Marx, Till Zimmer (46. Louis Hermann)

Tore: 1:0 Julian Wingerath (24.), 2:0 Maximilian Marx (34.), 3:0/4:0 Ryan Douglas-Lowe (42./67.), 5:0 Leonard Petry (87.), 6:0 Dorian Kisoka (89.)

B-Junioren-Regionalliga: SpVgg EGC Wirges – Eintracht Trier ⇥0:4 (0:1)

Nach derm 0:2 am Mittwoch bei Mainz 05 II haben sich die Trierer B-Junioren nun mit 4:0 gegen Wirges durchgesetzt. „Durch das Spiel in Mainz sind wir jetzt in der Jäger-Rolle“, weiß Trainer Ramon Stief. Der Sieg über Wirges hätte sogar noch höher ausfallen können. „Der Fokus liegt jetzt darauf, die letzten zwei Spiele zu gewinnen und dann zu schauen, welcher Platz es am Ende wird“, so Stief vor dem nahenden Ende der Hinrunde, deren Ausgang davon abhängig ist, ob sein Team in der Regionalliga verbleibt oder noch den Sprung in die DFB-Nachwuchsliga packt.

SVE: Sebastian Sobolak - Emil Disch (72. Kilian Guezodje), Johannes Jantunen, Moritz Koster (71. Lutz Hasenbeck), Ben Rommelfangen, Ernald Skuka, Lias Weiland, Denaro Bailey, (62. Niklas Laudwein) Nathan Matondo, Christopfer Felten (62. Szymon Siejka), Benjamin Kurtovic (72. Jazzy Marjolin)

Tore: 0:1/0:4 Lias Weiland (35./72.), 0:2 Ernald Skuka (51.), 0:3 Nathan Matondo (62.)

C-Junioren-Regionalliga: TSV Schott Mainz – Eintracht Trier ⇥0:2 (0:1)

Natan Zieba brachte die Moselaner nach acht Minuten in Führung. Mitte der zweiten Halbzeit sorgte der eingewechselte Benjamin Maksuti mit dem 2:0 für die Vorentscheidung „Das war ein sehr dominanter Auftritt. Wir haben defensiv so kompakt gearbeitet, dass der Gegner ohne einen einzigen Abschluss blieb“, lobte Trainer Max Herres, der kritisch anfügte: „Einzig die Chancenverwertung ist weiter ein Thema.“

SVE: Leo Weber - Dmytro Halushka, Agon Abdiu, Alexander Damianakis, Natan Zieba, Max Musiol (58. Lennis Weiland), Felix Vaudlet, Mathis Fuchs, Luis Schmitt (45. Benjamin Maksuti), Tim Jakobi, Henri Thum (65. Dave Akongha). – Tore: 0:1 Natan Zieba (8.), 0:2 Benjamin Maksuti (56.)

SpVgg Trier – FC Homburg ⇥0:4 (0:2)

Die mit 0:4 verlorene Partie gegen Homburg war das letzte Spiel für Trainer Pascal Schramm. „Es kamen viele Punkte zusammen“, sagte der ausscheidende Trainer nach der elften Niederlage im elften Spiel. „Natürlich spielen die Ergebnisse immer eine Rolle. Aber zum zweiten Mal in Folge hatten wir keinen Feld-Ersatzspieler. Das macht einem das Leben als Trainer schwer. Hinzu kommen private und berufliche Gründe“, so Schramm weiter.

Gegen Homburg kam sein Team noch gut in die Partie, ließ aber eine große Chance im Eins-gegen-eins mit dem saarländischen Torhüter liegen und kassierte im Gegenzug nach einem Freistoß das 0:1. Unmittelbar vor und nach der Pause machten die Gäste mit den Toren zwei und drei den Deckel drauf. Wer Schramm beerbt, wollten die Verantwortlichen des Vereins bis Redaktionsschluss noch nicht verraten.

SpVgg: Andor Philippi (39. Moritz Güntzer) - Hugas Vaitenkovas, Jouman Maslem, Max Bertram, Yoan Fink, Marko Projic, Lenny Fuchsen, Lennox Zehren, Abass Nazari, Karim El Abdallah, Kledji Kuci. – Tore: 0:1 Noah Nagel (24.), 0:2 Obayda Yakob Sennad (32.), 0:3 Alan Boer (37.), 0:4 Daniel Goldman (70.+1)

B-Juniorinnen-Regionalliga: FC Bitburg – TuS Issel ⇥2:3 (1:3)

Nachdem sich Issel am Mittwochabend dank eines Doppelpacks von Thalida Olayo mit 2:1 gegen den bisherigen Tabellenführer aus Saarbrücken durchgesetzt hatte, gab es im Derby gegen den FC Bitburg einen 3:2-Sieg. Während Thalida Olayo vor der Pause doppelt traf und auch Lotte Schmitt erfolgreich war, hielt Leonie Graf die Gastgeberinnen mit ihrem Tor zum zwischenzeitlichen 1:2 in der Partie. Im zweiten Durchgang machte Carla Zimmer das Spiel mit dem Anschlusstreffer zum 2:3 noch einmal spannend. „Nach einer guten Anfangsphase haben wir etwas nachgelassen. Insgesamt war es aber ein verdienter Sieg für uns“, resümierte das Isseler Trainergespann Louis Kaufmann/Lea Ehlenz.

Bitburg: Maria Steinert - Ida Heinisch, Nora Klerf, Luisa Trappen (64. Elena Schneider), Finja Densborn (58. Louisa Schneider), Elly Lichter (30. Carla Zimmer), Isabella Salm, Leonie Graf, Emma Antoine, Giovanna Engel, Emily Schramer (41. Emma Schneider)

Issel: Narmin Samara - Greta Seithe (51. Annika Hower)l, Lotte Schmitt (51. Freda Stemmann), Lovis Klein, Thalida Olayo, Zoe Lames, Nele Wirtz, Mia Marzi, Hanna Mendryscha, Norah Graf, Lea Hollmann. – Tore: 0:1/1:3 Thalida Olayo (6./27.), 0:2 Lotte Schmitt (11.), 1:2 Leonie Graf (22.), 2:3 Carla Zimmer (43.)

SV Kottweiler-Schwanden – SV Hetzerath ⇥5:0 (2:0)

Emely Czerner brachte die Pfälzer Gastgeberinnen nach 20 Minuten in Führung, ein Eigentor schraubte das Ergebnis bis zur Pause auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel blieb Kottweiler-Schwanden das spielbestimmende Team und erzielte drei weitere Tore, während Hetzerath seine wenigen Chancen nicht zu nutzen wusste.

Hetzerath: Emelie Hirschfeld - Franziska Reilich, Lana Schönhofen, Maja Walber, Nele Schäfer, Florentine Huwer, Lotta Mertes, Isabell Köppchen, Celine Molnar (22. Laura Hansen), Amelie Bardy, Lena Hahn

Tore: 1:0/3:0/5:0 Emely Czerner (19./58./65.), 2:0 Eigentor (28.), 4:0 Lea Marie Welsch (62.)