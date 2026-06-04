 2026-06-03T09:07:03.210Z

Vereinsnachrichten

Elfmeterturnier in Bellamont am Samstag, 4.Juli 2026

von Tobias Fink · Heute, 13:09 Uhr · 0 Leser

Wir feiern: 20 Jahre Vereinsheim & Frauenfußball

Zu den Facts:

- 1 Team = mind. 5 Schützen/innen incl. Torspieler/in

- Für Essen & Getränke ist gesorgt, inkl. Bierinsel

- Kein Fremdalkohol: Seid fair, verzichtet auf mitgebrachte Speisen & Getränke

- Anmeldegebühr wird in Preise ausgezahlt

- Jede Frauenmannschaft bekommt 1 Flasche Sekt

- After-Party auf dem Sportgelände

- Anmeldungen per Mail: elfmeterturnier@fcbellamont.de

- Anmeldegebühr: 25,00 €

- Termin: Sa. 04.07.2026 um 15:30 Uhr

- Anmeldeschluss: So. 21.06.2026

Wir freuen uns auf Eure Anmeldungen und auf ein spannendes Turnier.