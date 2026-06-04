Elfmeterturnier in Bellamont am Samstag, 4.Juli 2026

Wir feiern: 20 Jahre Vereinsheim & Frauenfußball
Zu den Facts:
- 1 Team = mind. 5 Schützen/innen incl. Torspieler/in
- Für Essen & Getränke ist gesorgt, inkl. Bierinsel
- Kein Fremdalkohol: Seid fair, verzichtet auf mitgebrachte Speisen & Getränke
- Anmeldegebühr wird in Preise ausgezahlt
- Jede Frauenmannschaft bekommt 1 Flasche Sekt
- After-Party auf dem Sportgelände
- Anmeldungen per Mail: elfmeterturnier@fcbellamont.de
- Anmeldegebühr: 25,00 €
- Termin: Sa. 04.07.2026 um 15:30 Uhr
- Anmeldeschluss: So. 21.06.2026
Wir freuen uns auf Eure Anmeldungen und auf ein spannendes Turnier.