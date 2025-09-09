Elfmetertor entscheidet die Partie

In der ersten halben Stunde dominierten die Rot am Seer die Begegnung eindeutig, so dass der Gastgeber kaum einmal aus der eigenen Hälfte herauskam. Gleichwohl der anfänglich großen Überlegenheit müssen sich die Gäste den Vorwurf gefallen lassen, am gegnerischen Strafraum nicht zwingend genug gewesen zu sein. Trotz der deutlichen Dominanz erspielte sich der TVR nämlich kaum klare Torchancen, weil die Angriffe nicht mit der erforderlichen Konsequenz ausgespielt wurden. Zudem wussten die Honhardter dank ihrer beharrlichen Abwehrarbeit irgendwie immer ein mögliches Gegentor zu verhindern. So kam es doch ziemlich überraschend, als in einer Phase, in der eigentlich jeder mit einer TVR-Führung gerechnet hatte, plötzlich die Platzherren durch Andreas Fuchs das 1:0 erzielten, der in der 39. Minute eine Flanke von Fabian Rau ungehindert aus kurzer Entfernung einköpfte. Nach dieser etwas schmeichelhaften Führung wendete sich anschließend das Blatt zugunsten des FCH, wenngleich sich Julian Wacker in der 51. Minute eine sehr gute Möglichkeit bot, als er nach einem Zuspiel von Simon Könninger über halbrechts allein aufs Tor zulief, den Ball aber am herausgelaufenen Torhüter und am Tor vorbei setzte. Drei Minuten später sollte sich das Auslassen dieser Großchance rächen, als ein Rot am Seer Abwehrspieler im Strafraum den Ball an die Hand bekam und der Unparteiische ohne zu zögern auf den Punkt zeigte. Fabian Rau nutzte diese doch etwas zweifelhafte Entscheidung zum 2:0, und nachdem Noah Ritter wenig später wegen eines groben Foulspiels die Rote Karte erhielt, mussten die Gäste fortan in Unterzahl agieren. Damit war das Spiel so gut wie gelaufen, denn der Platzverein verteidigte seine Führung nahezu problemlos und lließ praktisch nichts mehr zu. Kurz vor dem Abpfiff gelang Jakob Bach mit einem satten Schuss in den Winkel auch noch das 3:0, womit der letztlich verdiente Sieg für den FCH etwas zu hoch ausfiel.