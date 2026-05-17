Elfmetertor ebnet Bobingen den Weg nach oben Das Siegtor für den TSV beim TV Erkheim fiel schon nach elf Minuten +++ Der FC Königsbrunn ist gerettet +++ Langerringen und Babenhausen müssen weiter zittern +++ Kaufering ist Vizemeister und muss in die Relegation +++ Mering muss trotz Sieg seinen Traum von der Relegation begraben von Bernhard Meitner · Heute, 21:19 Uhr · 0 Leser

Der TSV Bobingen feiert die Meisterschaft in der Bezirksliga Süd und den Aufstieg in die Landesliga. – Foto: Elmar Knöchel

Der TSV Bobingen hat die Meisterschaft in der Bezirksliga Süd und damit den Aufstieg in die Landesliga aus eigener Kraft geschafft. Die frühe 1:0-Führung konnte gegen einen starken TV Erkheim bis zum Schluss gehalten werden. Somit nutzte dem VfL Kaufering der 8:2-Kantersieg über die SpVgg Langerringen nichts – er muss mit einem Punkt Abstand zum Meister in der Relegation um den Aufstieg kämpfen. In der Abstiegsfrage schaffte der FC Königsbrunn mit einem 1:1 im Derby gegen den Absteiger SpVgg Lagerlechfeld den direkten Klassenerhalt auf dem zwölften Tabellenplatz mit 32 Punkten, weil der Konkurrent TSV Babenhausen mit 2:5 in Thalhofen verloren hat. Der FC Bad Wörishofen sicherte sich mit einem 3:1 gegen den TV Weitnau den Klassenerhalt auf den letzten Drücker.

Gleich beim ersten Erkheimer Angriff atmeten die Bobinger tief durch, als deren Torjäger Fabian Krogler den Ball im Fünfmeterraum nicht annehmen konnte. Im Gegenzug prallte ein strammer Bobinger Schuss, der wohl genau gepasst hätte, von einem Verteidiger zur Ecke ab. Nach einer Ecke von Nicolas Prestel, die der Torwart wegfaustete, lief Mattis Junker zwischen zwei Verteidigern hindurch auf den Keeper Maximilian Schöffel zu, und der holte ihn bei seiner Abwehraktion von den Beinen. Gegen den Elfmeterpfiff gab es keine Proteste. Filip Marjanovic trat an und verwandelte sicher zum 0:1 in der 11. Minute. Aufgrund der klareren Torchancen und der häufigeren Strafraumszenen war die Bobinger Halbzeitführung verdient. Im Laufe der zweiten Hälfte zeigten aber die Erkheimer, dass sie den Bobingern die Meisterschaft nicht schenken wollen und setzten sie gehörig unter Druck. In den letzten Minuten wollten die Platzherren den Ausgleich erzwingen, bei mehreren Freistößen und Ecken mussten Torwart Fennell und die Abwehr Schwerstarbeit leisten. In der 83. Minute wurde der Erkheimer Honold nach einem Foul mit Gelb-Rot vom Platz geschickt. Dramatisch wurde es in der Nachspielzeit, Stefan Oswald hatte den Ausgleichstreffer bei seinem Schuss aus kurzer Distanz schon vor Augen, doch im letzten Moment warfen sich Hüseyin Tomakin und Torwart Fennell dazwischen und retteten den knappen Sieg. Nach dem Abpfiff kannte der Bobinger Jubel keine Grenzen und sie feierten ausgelassen die Meisterschaft. Trainer Peil war erleichtert: „Das war wieder typisch für uns, erst haben wir klare Chancen nicht genutzt und sind dann noch in Bedrängnis gekommen. Aber jetzt zählt nur der Sieg und der Aufstieg.“ (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Sarah Wörle (Lamerdingen) - Zuschauer: 360

Tor: 0:1 Filip Marjanovic (11. Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Raphael Honold (83./TV Erkheim)

Dominik Danowski (Mitte, am Ball) setzte den Schlusspunkt zum 8:2 für den VfL Kaufering. – Foto: Thomas Ernstberger

Kaufering ließ keine Zweifel daran aufkommen, dass sie heiß darauf war, ihre „Hausaufgaben“ zu machen, sprich den Sieg einzufahren, der in jedem Fall Platz zwei sicherte. Da half natürlich das frühe 1:0 (6. Minute) von Torjäger Manuel Detmar nach Zuspiel des starken Basti Dillinger – Detmars Saisontor Nummer 26. Als Bucher auf 2:0 erhöhte (28.), schien schon alles klar. Aber Langerringen kam noch einmal zurück: 1:2 per Foulelfmeter durch Robin Keiß (31.), 2:2 durch Stefan Arndt (44.) – da sah Keeper Michi Wölfl nicht gut aus. Basti Dillinger brachte den VfL nach Vorarbeit von Niki Neuhaus mit dem Pausenpfiff 3:2 in Führung – und nach dem Seitenwechsel spielten nur noch die Kauferinger. 51. Minute: 4:2 durch Buchers Elfer, sein elftes Saisontor, 61.: 5:2, Dillinger per Solo zum Zweiten, Saisontor Nummer 15, 73.: Ein Treffer Marke „Tor des Monats“ von Paul Ansorge in den rechten Winkel zum 6:2. 78.: Philipp Wörz mit seiner Tor-Premiere zum 7:2, 90.: Dominik Danowski setzt den Schlusspunkt zum 8:2 und schraubte die Torausbeute der Kauferinger Offensive auf satte 85 Treffer – Liga-Bestwert! (Ernstberger) Lokalsport LT

Schiedsrichter: Kevin Mitchell (Rettenberg) - Zuschauer: 295

Tore: 1:0 Manuel Detmar (6.), 2:0 Florian Bucher (28.), 2:1 Robin Keiß (31. Foulelfmeter), 2:2 Stefan Arndt (44.), 3:2 Bastian Dillinger (45.+1), 4:2 Florian Bucher (51. Foulelfmeter), 5:2 Bastian Dillinger (61.), 6:2 Paul Ansorge (73.), 7:2 Philipp Wörz (78.), 8:2 Dominik Danowski (90.)

Merings Maximilian Kless jubelt gegen Wiggensbach über sein Tor zum 1:0. Am Ende reichte der 2:0-Sieg nicht für Platz zwei. – Foto: Rudi Fischer

Sportlich benötigten die Meringer etwas Zeit, um in die Partie zu finden. In den Zweikämpfen fehlte anfangs die gewohnte Souveränität, zudem schlichen sich immer wieder kleinere Ungenauigkeiten im Passspiel ein. „Wir sind in den ersten 15 Minuten – vermutlich auch ein wenig der Nervosität geschuldet – nicht gut reingekommen“, erklärte Wilke. Nach der Anfangsviertelstunde bauten die Meringer zunehmend Druck auf und pressten Wiggensbach in die eigene Hälfte. Die Gäste versuchten es oft mit langen Pässen hinter die Abwehr, doch die Hintermannschaft des MSV ließ kaum etwas anbrennen. In der 21. Minute probierte es Michael Fuchs aus knapp 16 Metern, zielte jedoch knapp rechts am Tor vorbei. Von diesem Zeitpunkt an waren die Meringer nahezu durchgehend in Ballbesitz, ließen jedoch häufig den letzten Zug zum Tor vermissen. Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielgeschehen. Mering machte weiter Druck. Während sich Wiggensbach tief in die eigene Hälfte zurückzog und auf Konterchancen lauerte. Elf Minuten dauerte es, bis die erlösende Führung für die Gastgeber fiel. Nach einer Ecke von Schön landete der Ball über Umwege bei Maximilian Kless, der zum verdienten 1:0 einschob (56.). Nur vier Minuten später legte Kapfer den Ball auf den mitlaufenden Harald Kerber quer, der aus kurzer Distanz ins leere Tor zum 2:0 einschob (60.). In der Folge verlor die Partie etwas an Tempo, der MSV blieb jedoch weiterhin die spielbestimmende Mannschaft. (Degirmenci) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Sebastian Deak (Rain/Lech) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Maximilian Kless (56.), 2:0 Harald Kerber (60.)

Für den FC Königsbrunn ging es um den Klassenerhalt, die Lagerlechfelder wollten sich mit einer ordentlichen Leistung aus der Bezirksliga verabschieden und machten es dem Gegner nicht leicht. Erst in der 53. Minute gelang dem FCK der Führungstreffer durch Nico Gröb, der nach einer Balleroberung im Mittelfeld von Luca Sommer perfekt angespielt wurde. Doch schon zwei Minuten später fiel der Ausgleich für Lagerlechfeld. Alexander Kergel zog einen Freistoß auf den langen Pfosten und Maximilian Albrecht setzte den Kopfball freistehend in die Maschen. Danach riskierten die Königsbrunner nichts mehr, weil sie wussten, dass der eine Punkt zum Klassenerhalt reichen wird. Ihr Trainer David Bulik sagte: „Das Spiel spiegelt die ganze Saison wider. Wir waren die bessere Mannschaft und haben den Sieg durch ein Standardtor vergeben.“ Lagerlechfelds Spielertrainer Daniel Raffler war mit seinem Team zufrieden: „Wir sind nur durch einen Fehler im Spielaufbau in Rückstand geraten und haben uns dann den Punkt redlich verdient.“ (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Elias Kleß (Aichach) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Nico Gröb (54.), 1:1 Maximilian Albrecht (56.)

Das Spiel begann mit viel Tempo, allerdings nur bis zur Strafraumgrenze, da beide Abwehrreihen keine Möglichkeiten zuließen. Die erste große Chance hatte nach der Pause Kaufbeurens Ahmet Alkan, doch scheiterte er an Torhüter Daniel Hatzenbühler. Nur wenige Minuten später traf Leon Wörle zum 1:0 für die Gäste, als er sich durch Kaufbeurer Abwehr tankte (72.). Die Führung hielt jedoch nur zwei Minuten, als Samuel Fischer im Fünf-Meter-Raum auch noch den Torhüter umspielte. Das 1:1 war auch gleichbedeutend der Endstand.

Schiedsrichter: Balduin Fischer-Stabauer (Neuburg) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Leon Wörle (72.), 1:1 Samuel Fischer (74.)

Der SV Egg a. d. Günz glänzte nicht beim Saisonausklang vor heimischem Publikum und verlor mit 1:3 gegen den TSV Legau. Simon Sonntag stellte die Weichen für den TSV auf Sieg, als er in Minute 13 mit dem 1:0 zur Stelle war. Tim Bergmiller vollendete in der 32. Minute vor 150 Zuschauern zum Ausgleichstreffer. Jonas Prestele nutzte die Chance für den TSV Legau und beförderte in der 37. Minute das Leder zum 2:1 ins Netz. Mit einem Tor Vorsprung für das Team von Coach Christoph Deininger ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. In der 71. Minute erhöhte Samuel Görlich auf 3:1 für die Gäste. Als Referee Luca Berger die Begegnung schließlich abpfiff, war der SV Egg a. d. Günz vor heimischer Kulisse mit 1:3 geschlagen.

Schiedsrichter: Luca Berger (Höchstädt) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Simon Sonntag (13.), 1:1 Tim Bergmiller (32.), 1:2 Jonas Prestele (37.), 1:3 Samuel Görlich (71.)

Der TSV Babenhausen hat sein letztes Saisonspiel in der schwäbischen Bezirksliga beim FC Thalhofen trotz zweimaliger Führung mit 2:5 verloren und muss nun in die Abstiegsrelegation. Marius Staiger brachte den TSV in Führung (41.). Doch noch vor der Pause glichen die Gastgeber durch Robin Thiel aus (44.). Kurz nach dem Seitenwechsel traf Fatih Ademi per Kopf für die Babenhauser (47.), doch wieder war es Thiel, der wenig später zum 2:2 ausglich (51.). Ein Doppelschlag von Michael Dittrich brachte die Thalhofer anschließend erstmals in Führung (60./62.). Den Schlusspunkt setzte Nicolas Steger mit einem abgefälschten Freistoß (82.). (pmi) Lokalsport NU

Schiedsrichter: Maximilian Wagner (Kempten) - Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Marius Staiger (41.), 1:1 Robin Thiel (44.), 1:2 Fatih Ademi (47.), 2:2 Robin Thiel (51.), 3:2 Michael Dittrich (60.), 4:2 Michael Dittrich (62.), 5:2 Nicolas Steger (82.)

Wenig Mühe hatte Ralf Schubnell (blaues Trikot/Nr. 21), nach perfekter Vorlage, das 2:0 für Bad Wörishofen zu erzielen. – Foto: Robert Prestele