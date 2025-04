Elfmetertor beendet Peitings Serie – Chancenverwertung gegen Wacker zu schwach

Trotz der Umstellungen gestalteten die Peitinger die Partie gegen die favorisierten Münchner zunächst offen. Nach der ersten Chance durch Patrick Ochsendorf, der gleich den in den Peitinger Kasten zurückgekehrten Julian Floritz prüfte (3.), kamen auch die Hausherren zu einer Möglichkeit. Marius Klein, der zuletzt noch Floritz zwischen den Pfosten vertrat und der gegen den Tabellendritten im Sturmzentrum spielte, sorgte nach einer Ecke mit einem Kopfball für Gefahr (5.). Die Dreierkette der Hausherren stand in der Folge sehr sicher. Wacker kam nur bei einem Freistoß von der Strafraumgrenze zu einer Möglichkeit (18.).

Wenig später flog der Ball bei einem guten Angriff der Peitinger in den Wacker-Strafraum. Tobias Strommer bekam bei seinem Kopfball aber keinen Druck auf das Spielgerät (25.). Daniel Holzmann schoss im Anschluss aus aussichtsreicher Position über das Gehäuse (33.). Dazwischen verhinderte Floritz mit einer starken Parade gegen Ochsendorf den Rückstand für die Hausherren (29.). Der TSV-Keeper, der nach einem Nasenbeinbruch mit Maske spielte, rückte in der Schlussphase der ersten Hälfte immer mehr in den Fokus. Wacker drängte vehement auf die Führung. Zweimal Severin Buchta (39., 43.) und Ochsendorf (42.) fanden aber im Maskenmann des TSV ihren Meister.