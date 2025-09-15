Elfmeterschlacht und Traumtore: Frielingsdorf siegt beim SC Brühl

Der dritte Spieltag der Bezirksliga 1 bot reichlich Drama und Tore satt. Besonders der SV Frielingsdorf setzte beim 7:3-Sieg in Brühl ein Ausrufezeichen und bleibt damit ungeschlagen. Während Brühls Ramón Alvárez Koch drei Strafstöße verwandelte, sorgten die Gäste mit Traumtoren und vier Treffern von Philipp Schmidt für klare Verhältnisse. Für Aufsehen sorgte auch die Partie in Deutz, wo nicht gegebene Rote Karte gegen die Gäste für Diskussionen sorgt.
Der SSV Jan Wellem bleibt ungeschlagen und feierte beim 3:1-Auswärtssieg gegen den SC Schwarz-Weiß Köln den zweiten Saisonerfolg. Dabei lagen die Gastgeber zur Pause noch in Führung, ehe die Voigt-Elf nach Wiederanpfiff binnen zwölf Minuten die Partie drehte.
Vor 120 Zuschauern brachte Ricky Fritzen Schwarz-Weiß Köln in der 40. Minute in Führung. Kurz vor dem Seitenwechsel hatten die Gastgeber sogar die Chance, das 2:0 nachzulegen, doch eine Misskommunikation im Angriff ließ die Gelegenheit verpuffen. „Es war eigentlich wie in den ersten beiden Spielen. Der Gegner hatte keine Lösung in der ersten Halbzeit. Wir haben sehr, sehr gut verteidigt, waren sehr griffig und gehen auch verdient mit 1:0 in Führung. Wir müssen eigentlich mit 2:0 in die Halbzeit gehen“, ärgerte sich SW-Trainer Sven Müller.
Wie schon in den vergangenen Partien folgte nach dem Seitenwechsel jedoch der Einbruch: Sascha Marquet (49.), Phil Kramer (54.) und Ashraaf Yamba (61.) drehten das Spiel für Jan Wellem. Müller sprach von einem wiederkehrenden Muster: „Die 15 Minuten nach der Halbzeit haben wir wieder drei Tore kassiert, wie in den anderen beiden Spielen. Wir sind in allen drei Spielen in Führung, gehen mit Führung in die Halbzeit und kriegen es in den 15 Minuten nach der Pause nicht gebacken, dagegenzuhalten.“
Die Gastgeber mussten zudem zwei Verletzungen verkraften: Fritzen konnte nicht weiterspielen, und Antonino Castro wurde sogar mit dem Rettungswagen abtransportiert. Trotz der Rückschläge kam Schwarz-Weiß in der Schlussphase noch zu Chancen, ein Pfostentreffer und eine vergebene Möglichkeit verhinderten aber den Anschlusstreffer.
Jan Wellem-Coach Alexander Voigt zeigte sich trotz der schwachen ersten Hälfte zufrieden: „Alles in allem war es ein verdienter Sieg – nicht mehr, nicht weniger. Wir haben uns in der ersten Halbzeit sehr, sehr schwer getan. Das hat definitiv nicht gereicht. Aber da sind die Jungs auch selbstkritisch mit umgegangen in der Halbzeit. Und danach hat man gesehen, was wir machen können, wozu wir in der Lage sind.“
Die zweite Halbzeit sei Jan Wellem deutlich besser ins Spiel gekommen, auch wenn sich der Coach noch Verbesserungspotenzial sieht. "Unsere Gegner bieten uns nichts an und machen die Räume eng. Aber da muss man trotzdem viel zielstrebiger und geradliniger sein", so Voigt, der nun vor zwei englischen Wochen steht.
Den zweiten Saisonsieg könnte die DJK Südwest am Sonntagnachmittag eingefahren. Gegen das noch punktlose Schlusslicht CfB Ford Köln-Niehl setzten sich die Gastgeber mit 3:2 durch.
Die Partie begann mit viel Ballbesitz für die DJK, die sich mehrere gute Chancen erspielte, aber zunächst an ihrer Chancenverwertung scheiterte. Stattdessen schlug Niehl eiskalt zu: Yannick Zierden traf nach einem Konter zum 0:1 (38.). Kurz vor der Pause gelang Michel Franz Schneider der wichtige Ausgleich (45.). Nach dem Seitenwechsel drehte Leonhard Breer mit einem Doppelpack (64./70.) das Spiel. Zwar verkürzte Hazim Jusic noch einmal auf 3:2 (74.), doch die Gastgeber retteten den Vorsprung ins Ziel.
Trainer Daniel Errens lobte die Reaktion seines Teams: „Wir sind gut ins Spiel gekommen und waren über das gesamte Spiel die spielbestimmende Mannschaft. Niehl hat sich auf das kompakte Verteidigen konzentriert, aber wir haben uns viele Torchancen herausgespielt." Einziges Manko sei die Chancenauswertung gewesen. "Es ist dann ärgerlich, wenn man die Hochkaräter nicht macht und auf der anderen Seite ein Tor kassiert. Die Reaktion war gut, wir haben zum günstigen Zeitpunkt den Ausgleich gemacht", so Errens. Im zweiten Abschnitt habe man die Chancen konsequenter genutzt und mit den ersten beiden Möglichkeiten die wichtigen Tore erzielt. "Am Ende haben wir es spannend gemacht, weil wir den Deckel nicht draufgemacht haben. Aber der Sieg geht völlig in Ordnung", erklärt Errens abschließend.
Trotz der dritten Niederlage in Serie zeigte sich Niehl-Coach Dogan Oymak zuversichtlich: „Wir ware von Anfang an sehr fokussiert und haben uns wenige, aber sehr gute Chancen erarbeitet. Der Führungstreffer war die logische Folge eines starken Konterspiels. Danach haben wir leider etwas nachgelassen und kurz vor der Pause den Ausgleich kassiert. In der zweiten Halbzeit haben wir zwei Gegentore hinnehmen müssen, aber heute haben wir Charakter gezeigt und sind nochmal zurückgekommen. Auch wenn es am Ende nicht mehr zum Ausgleich gereicht hat, bin ich stolz darauf, dass die Mannschaft ein anderes Gesicht gezeigt hat. Die Personalsituation ist nach wie vor sehr eng, doch die Jungs haben heute auf ungewohnten Positionen eine überragende Leistung gezeigt. Das macht Hoffnung für die kommenden Wochen.“
Es ist die erste Niederlage der Saison für Deutz 05. Gegen Germania Zündorf unterlag der Absteiger nach einer dramatischen Schlussphase mit 2:4.
Das Spiel begann denkbar ungünstig für die Gastgeber: Bereits in der 3. Minute brachte Daniel Noworolnik die Gäste in Führung, als er einen abgefälschten Distanzschuss ins Tor bugsierte. Deutz zeigte sich unbeeindruckt, glich durch Jeffrey Eshun (20.) aus und ging durch Volkan-Hüseyin Sevinc (38.) noch vor der Pause in Führung. Nach dem Seitenwechsel drängte Deutz auf die Vorentscheidung, scheiterte aber mehrfach am Aluminium und an eigenen Nerven.
Die Partie kippte nach der 77. Minute, als Okan Dönmez wegen Nachhakens die Rote Karte sah. Zündorf nutzte die Überzahl eiskalt: Erst traf Kacper Jurek in der 90. Minute zum Ausgleich, dann stellte Koray Karakaya in der Nachspielzeit die Führung her. Mit dem Schlusspfiff erhöhte Maksym Marushcak noch auf 4:2.
Deutz-Trainer Ali Meybodi haderte vor allem mit vergebenen Chancen und einer entscheidenden Schlüsselszene: „Wir eigentlich gut im Spiel, haben das Spiel gedreht und hundertprozentige Torchancen gehabt, um auf 3:1 oder 4:1 zu erhöhen. Das ist der Vorwurf, dass wir da nicht nachgelegt haben." Für Meybodi ereigneten sich dann zwei spielentscheidende Situationen: "Der Gegner begeht ein sehr hartes Foul, bei dem wir alle der Meinung waren, dass es eine glasklare rote Karte war. 15 Minuten später bekommen wir dann die rote Karte. Wenn die erste gegeben wird, spielen wir in Überzahl, führen 2:1, dann kippt das Spiel nicht mehr. So aber wurden wir in Unterzahl ausgekontert, was sehr ärgerlich war und nicht hätte sein müssen.“ Zündorfs Co-Trainer Yanik Gilles stimmte Meybodi zu: "Andere Schiedsrichter hätten vielleicht auf rot entschieden."
Der Gäste-Co sprach von einem wilden Spiel, lobte aber die Moral seiner Mannschaft: „Wir sind früh in Führung gegangen, haben dann den Faden verloren und das Spiel zurecht aus der Hand gegeben. Die rote Karte gegen Deutz war der Gamechanger. In Überzahl haben wir es gut gemacht und man muss es auch erst mal schaffen, in 15 Minuten drei Tore zu schießen. Da hat man gesehen, was möglich ist. Wir freuen uns über die drei Punkte, aber es war nicht alles gut und werden weiterarbeiten."
Die SpVg Rheindörfer Köln-Nord bleibt ohne Punktverlust. Am dritten Spieltag setzte sich die Mannschaft von Trainer Sebastian Tillmann souverän mit 3:0 gegen den FC Rheinsüd Köln durch und führt damit die Tabelle an.
Vor 90 Zuschauern brachte Dennis Kuhn die Hausherren in der 19. Minute in Führung. Mit dem Pausenpfiff erhöhte Marcel Dawidowski in der Nachspielzeit auf 2:0 – ein Treffer, der den Gästen sichtbar den Schwung nahm. Nach dem Seitenwechsel sorgte Markus Lehmann mit dem 3:0 (57.) früh für die Entscheidung.
Rheinsüd erwischte dagegen einen gebrauchten Tag. „Wir haben auch in der Höhe absolut verdient 0:3 verloren und leider einen sehr schwachen Tag erwischt. Sowohl gegen, als auch mit dem Ball, viel zu viele Fehler gemacht und so von einem starken Gegner bestraft worden, der uns heute leider dann in nahezu allem Belangen überlegen war“, hieß es aus dem Lager der Gäste.
Besonders das Gegentor unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff machte es schwer, zurück ins Spiel zu finden: „Wir wollten nach der Pause neu starten, fangen uns dann in der 45.+5, also praktisch mit der letzten Aktion der ersten Halbzeit, das 0:2. Das hat natürlich brutal weh getan hat.“
Mit dem dritten Treffer der Rheindörfer war die Partie endgültig entschieden. „Dafür haben wir heute selber zu wenig Impact auf den Platz bringen können. Wir müssen das Spiel abhaken, Mund abputzen, gut arbeiten, uns auf Deutz vorbereiten“, lautete das Fazit von Krämer.
Der Heiligenhauser SV hat am dritten Spieltag seinen zweiten Saisonsieg eingefahren. Vor 250 Zuschauern setzte sich die Mannschaft von Trainer Andy Esins mit 5:2 im Aufsteigerduell gegen den TFC Köln durch – und das nach einer zwischenzeitlich komfortablen Führung, die noch einmal in Gefahr geriet.
Schon früh sorgte Heiligenhaus für klare Verhältnisse. Moritz Haubrich traf in der dritten Minute zur Führung, Kai Fischer-Höfer legte per Kopfball nach (21.). Nach dem Seitenwechsel bauten Moritz Hahn (62.) und Lucas Sturmberg (65.) den Vorsprung auf 4:0 aus. Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen: Joker Sinan Musliov brachte den TFC mit einem Doppelpack (69., 82.) zurück ins Spiel. Erst in der Nachspielzeit machte Jan Bosbach mit dem 5:2 alles klar.
Trainer Andy Esins war trotz des Erfolgs kritisch: „Leider war es kein ungefährdeter Sieg. Wir sind stark in die Partie gestartet und konnten direkt mit der ersten Torchance in Führung gehen. Nach einem weiteren Treffer per Bilderbuch-Kopfball lagen wir früh komfortabel vorne und ließen in der ersten Halbzeit kaum Chancen des spielerisch reiferen Gegners zu. Ein Standardtor und ein Konter brachten uns mit 4:0 in Front, ehe der TFC durch zwei Treffer nochmal richtig Druck machte und es unnötig spannend wurde.“
Auch wenn er den Sieg als verdient bezeichnete, warnte Esins vor Nachlässigkeiten: „In dieser Liga dürfen wir uns keine Pausen erlauben, sonst wird es auch nach komfortabler Führung noch einmal eng. Wir sind sehr dankbar und glücklich über den zweiten Sieg im dritten Spiel – aber wir lassen uns davon nicht blenden.“
Ganz anders bewertete Oguz Kahraman die Partie aus Sicht des TFC Köln: "Wir haben heute zu keiner Minute von Anpfiff bis Abpfiff in unser Spiel gefunden und dementsprechend auch den Gegner regelrecht eingeladen, die Tore zu machen. Heute war nicht der Gegner so gut, wir waren heute einfach nicht im Spiel. Mit den Mitteln, die Heiligenhaus hatte, haben sie das Bestmögliche erreicht. Jeder für sich war heute ratlos und kann sich dieses Spiel so nicht erklären.“
Der SV Frielingsdorf hat sich im Aufsteigerduell eindrucksvoll durchgesetzt. Beim SC Brühl siegte das Team von Trainer Andreas Dreiner nach einem turbulenten Spiel mit 7:3 und bleibt damit ungeschlagen.
Schon nach acht Minuten führten die Gäste durch Treffer von Etienne Parmentier (3.) und Philipp Schmidt (8.) mit 2:0. Zwar verkürzte Ramón Alvárez Koch per Foulelfmeter (20.), doch Schmidt stellte kurz darauf den alten Abstand wieder her (22.). Nach der Pause schien mit seinem dritten Treffer zum 4:1 (50.) die Entscheidung gefallen. Doch Brühl kämpfte sich zurück: Alvárez Koch traf erneut vom Punkt (56.) und machte wenig später mit seinem dritten Strafstoßtreffer das 3:4 perfekt (60.). Die Hoffnungen der Hausherren zerstörte jedoch Marvin Bieg mit einem Traumfreistoß aus rund 25 Metern (66.). Philipp Schmidt mit seinem vierten Tor (80.) und Jonathan Schmidt (83.) machten den deutlichen Auswärtserfolg perfekt.
Brühls Trainer Arif Cinar musste anerkennen: „Frielingsdorf geht mit 2:0 in Führung, wir sind nach dem 2:1 eigentlich wieder im Spiel. Dann knallt Bieg aus 25 oder 30 Meter den Freistoß direkt in die Winkel. Das 6:3 und 7:3 waren echte Sonntagsschüsse – das war nicht ungewollt und für den neutralen Fußballfan super geile Tore. Am Ende haben wir verdient 3:7 verloren und müssen weiter an uns arbeiten.“
Andreas Dreiner lobte seine Mannschaft vor allem für ihre Reaktion auf die Rückschläge: „Nach der frühen 2-0 Führung, haben wir uns bei der Entstehung des ersten Elfmeters einfach nicht gut angestellt. Mit dem 4:1 nach der Pause hätte man denken können, die Messe sei gelesen. Leider haben wir den Gegner aber durch zwei weitere Elfmeter am Leben gelassen. Aber auch auf diese Rückschläge hatten wir die passenden Antworten. Ich muss meinen Jungs großen Respekt zollen, das ist alles andere als selbstverständlich wie gut die Mannschaft mit solchen Nackenschlägen umgeht. Unsere offensiven Situationen haben wir heute zielstrebig und entschlossen ausgespielt, damit können wir heute hochzufrieden sein.“
Der SV Bergfried Leverkusen wartet auch nach dem dritten Spieltag weiter auf den ersten Saisonsieg. Gegen den FC Hürth II setzte es trotz einer 2:0-Führung eine bittere 2:4-Heimniederlage.
Die Gastgeber fanden mit zunehmender Spielzeit besser ins Spiel. Sven Wilk verwandelte in der 23. Minute einen Foulelfmeter zum 1:0, Maik Maier legte nur sechs Minuten später nach. Kurz vor der Pause brachte ein Strafstoß von Memet Kurtisi die Gäste zurück ins Spiel. Nach Wiederbeginn übernahm Hürth II zunehmend die Kontrolle: Mahmoud El Fellir-Majbour glich in der 58. Minute aus, ehe Moritz Loppe mit einem Doppelpack (74./85.) die Partie drehte und die ersten Punkte der Saison für sein Team sicherte.
Bergfried-Trainer Hannes Diekamp war nach dem Abpfiff sichtlich bedient. „Wir kommen wieder schlecht ins Spiel, verschlafen die ersten zehn Minuten, spielen dann aber eine gute erste Halbzeit und gehen verdient mit 2:0 in Führung. Wir müssen eigentlich noch höher führen", so Diekamp. "Wir kriegen einen berechtigten Elfmeter gegen uns und in der zweiten Hälfte ist es reine Kopfsache. Bei den Jungs ist gerade die Angst, größer zu verlieren, als die Freude, darauf zu gewinnen", erklärt Diekamp weiter. Derzeit agiere man zu hektisch und leiste sich zu viele individuelle Fehler. "Mit der Fehlerquote, die wir aktuell haben, kann man kein Spiel in der Bezirksliga gewinnen", äußert sich der 38-Jährige enttäuscht.
Der SV Schönenbach hat seine weiße Weste auch am dritten Spieltag verteidigt. Gegen den TV Hoffnungsthal siegte die Mannschaft von Trainer Matthias Siebertz deutlich mit 5:2 und bleibt damit gemeinsam mit der SpVg Rheindörfer an der Tabellenspitze.
Schon nach zwei Minuten brachte Niklas Jung die Gastgeber in Führung. Hoffnungsthal antwortete mit einem sehenswerten Treffer von Shkrep Haxhimusa zum 1:1 (15.). Doch Schönenbach legte schnell nach: Wieder Jung (22.) und Gabriel Werner (25.) stellten noch vor der Pause auf 3:1. Nach dem Seitenwechsel sorgten Astrit Dauti (57.) und erneut Werner (60.) für die Vorentscheidung. Zwar konnte Anton Musculus noch auf 5:2 verkürzen (82.), doch am klaren Heimsieg änderte das nichts.
Hoffnungsthals Trainer Baran Dagdelen ärgerte sich über den schwachen Start und die defensive Instabilität. „Eigentlich eine völlig vermeidbare Niederlage, aber wir sind schlecht ins Spiel gestartet, wie so oft in den letzten Wochen. Es begann direk mit einem Gegentor, kommen dann aber wieder mit einem Traumtor zum 1:1 gut zurück", beschreibt der 28-Jährige die Anfangsphase.
"Wir hatten dann aber wieder so eine kleine Phase, wo wir schlafen und zwei Tore kassieren. Danach sind wir wieder gut im Spiel, können das aber nicht zu Toren ummünzen. Nach der Pause wurden zwei Unachtsamkeiten eiskalt bestraft und dann war das Ding auch durch. Die Mannschaft hat nicht aufgegeben und trotzdem weitergemacht", so Dagdelen. Zwar habe man nach dem Treffer zum 2:5 noch zwei Großchancen nicht nutzen können, an der verdienten Niederlage änderte das aber nichts: "Dadurch, dass wir so viele Gegentore zugelassen haben, war es dann auch eine verdiente Niederlage. Wir müssen versuchen, diese Fehler abzustellen, weil wir einfach zu viele Gegentore kassieren.“