Elfmeterschlacht und Traumtore: Frielingsdorf siegt beim SC Brühl

Jan Wellem dreht das Spiel nach der Pause

Der SSV Jan Wellem bleibt ungeschlagen und feierte beim 3:1-Auswärtssieg gegen den SC Schwarz-Weiß Köln den zweiten Saisonerfolg. Dabei lagen die Gastgeber zur Pause noch in Führung, ehe die Voigt-Elf nach Wiederanpfiff binnen zwölf Minuten die Partie drehte.

Müller: "Müssen mit 2:0 in die Halbzeit gehen"

Vor 120 Zuschauern brachte Ricky Fritzen Schwarz-Weiß Köln in der 40. Minute in Führung. Kurz vor dem Seitenwechsel hatten die Gastgeber sogar die Chance, das 2:0 nachzulegen, doch eine Misskommunikation im Angriff ließ die Gelegenheit verpuffen. „Es war eigentlich wie in den ersten beiden Spielen. Der Gegner hatte keine Lösung in der ersten Halbzeit. Wir haben sehr, sehr gut verteidigt, waren sehr griffig und gehen auch verdient mit 1:0 in Führung. Wir müssen eigentlich mit 2:0 in die Halbzeit gehen“, ärgerte sich SW-Trainer Sven Müller.

Wie schon in den vergangenen Partien folgte nach dem Seitenwechsel jedoch der Einbruch: Sascha Marquet (49.), Phil Kramer (54.) und Ashraaf Yamba (61.) drehten das Spiel für Jan Wellem. Müller sprach von einem wiederkehrenden Muster: „Die 15 Minuten nach der Halbzeit haben wir wieder drei Tore kassiert, wie in den anderen beiden Spielen. Wir sind in allen drei Spielen in Führung, gehen mit Führung in die Halbzeit und kriegen es in den 15 Minuten nach der Pause nicht gebacken, dagegenzuhalten.“

Die Gastgeber mussten zudem zwei Verletzungen verkraften: Fritzen konnte nicht weiterspielen, und Antonino Castro wurde sogar mit dem Rettungswagen abtransportiert. Trotz der Rückschläge kam Schwarz-Weiß in der Schlussphase noch zu Chancen, ein Pfostentreffer und eine vergebene Möglichkeit verhinderten aber den Anschlusstreffer.

Voigt: "Das hat definitiv nicht gereicht"

Jan Wellem-Coach Alexander Voigt zeigte sich trotz der schwachen ersten Hälfte zufrieden: „Alles in allem war es ein verdienter Sieg – nicht mehr, nicht weniger. Wir haben uns in der ersten Halbzeit sehr, sehr schwer getan. Das hat definitiv nicht gereicht. Aber da sind die Jungs auch selbstkritisch mit umgegangen in der Halbzeit. Und danach hat man gesehen, was wir machen können, wozu wir in der Lage sind.“

Die zweite Halbzeit sei Jan Wellem deutlich besser ins Spiel gekommen, auch wenn sich der Coach noch Verbesserungspotenzial sieht. "Unsere Gegner bieten uns nichts an und machen die Räume eng. Aber da muss man trotzdem viel zielstrebiger und geradliniger sein", so Voigt, der nun vor zwei englischen Wochen steht.