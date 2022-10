Elfmeterschießen: RWE zittert sich ins Niederrheinpokal-Viertelfinale Niederrheinpokal: Der Drittligist gab gegend en Oberligisten Schwarz-Weiß Essen ein 3:0 aus der Hand und siegte dennoch im Elfmeterschießen.

Der Favorit wollte von Beginn an eigentlich keinen Zweifel aufkommen lassen, wer im Pokalduell den Platz als Sieger verlassen will. Die zweite gute Möglichkeit fand dann auch gleich den Weg in das Tor der Gäste. Felix Götze flanke den Ball von links in den Strafraum, wo ihm Lawrence Ennali mit einem zarten Kontakt die entscheidende Richtungsänderung gab. Als es nur vier Minuten später erneut im ETB-Kasten klingelte, hatte erneut Ennali den Abschluss vollzogen. Ob man ihn nun das Tor zuzuschreiben hat oder es doch ein Eigentor der Gastgeber war, ist sicher Interpretationssache, landete doch ein ETB-Rettungsversuch letztlich in den Maschen.

Von diesem Zeitpunkt an kamen die Gastgeber aber zunehmend besser ins Spiel und erspielten sich auch Möglichkeiten. Das dritte Tor gelang dennoch RWE, diesmal war es Ron Berlinski, der nach einer Hereingabe von Clemens Fandrich im zweiten Versuch erfolgreich war, nachdem Stefan Jaschin zunächst pariert hatte. Schon zwei Minuten zuvor hatte Noel Futkeu für ETB getroffen, stand dabei aber deutlich im Abseits.

Mit dem 1:3 kippte das Spiel

Besser lief es dann aber für in der 35. Minute für Marcello Romano. Nach einem Abschluss von Prince Kimbakidila hielt Felix Wienand den Ball nicht fest, der Torjäger war zur Stelle. Und jetzt waren die Gastgeber plötzlich dem 2:3 näher als RWE dem vierten Treffer. Besonders rund fünf Minuten vor der Pause, als Andreas Wiegel im Strafraum mit dem Arm an den Ball kam, dabei die Körperfläche deutlich vergrößerte. Den Pfiff gab es jedoch nicht, so ging es mit dem 3:1 für RWE in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel verwaltete RWE ein wenig zu sehr, und knapp eine Stunde war dann gespielt, als ETB erneut einen Elfmeter forderte, diesmal war Futkeu gefoult worden - und auch diesem Flehen in Richtung Martin Ulankiewicz konnte man gut folgen - doch die Pfeife des Schiedsrichters blieb erneut stumm. Dennoch kamen die Gastgeber kurz danach zum 2:3, als Noel Futkeu nach einer Ecke den Ball ins RWE-Tor köpfte. Der Favorit tat auch danach zu wenig, und wurde in der Nachspielzeit bitter bestraft. Eine Kopfball-Bogenlampe von Edisher Ugrekhelidze, die so wohl kaum zu reproduzieren wäre, landete unhaltbar für Keeper Felix Wiegand im RWE-Tor. 3:3, jetzt tobte der Uhlenkrug.