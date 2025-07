Elfmeterschießen, Platzverweise, Wahnsinn pur in Böblingen

Frühe Tore, offener Schlagabtausch

Es war ein Pokalspiel, wie es im Buche steht – und eines, das sicher noch lange Gesprächsstoff liefern wird. Schon nach fünf Minuten war das erste Ausrufezeichen gesetzt: Eray Cilhüseyin brachte den SV Böblingen früh mit 1:0 in Führung. Doch nur vier Minuten später hatte Ricardo Dias Matos für den SC Geislingen die passende Antwort parat und glich zum 1:1 aus. Der Pokalfight nahm damit schon in der Anfangsphase Fahrt auf.

De Lucia schnürt Doppelpack, Geislingen zieht davon

Nach dem Seitenwechsel übernahm der SC Geislingen zunehmend die Spielkontrolle. Damiano de Lucia krönte einen starken Auftritt mit einem Doppelpack – zunächst traf er in der 48. Minute zur 2:1-Führung, dann erhöhte er in der 71. Minute auf 3:1. Das Spiel schien nun eine klare Richtung zu nehmen.

Doch der SV Böblingen zeigte, was Pokalspiele so besonders macht – Kampfgeist, Moral und den unbedingten Willen, nicht kampflos aufzugeben. In der 74. Minute verkürzte Marvin Pietruschka auf 2:3, doch Geislingen antwortete prompt: Florijan Ahmeti traf nur zwei Minuten später zum 4:2 – eine gefühlte Vorentscheidung.

Böblingen kommt zurück – und wie!

Die Schlussphase war dann ein einziges Spektakel. In der 86. Minute sorgte Cedric Hornung für das 3:4 – und spätestens jetzt glaubte Böblingen wieder an die Wende. Der Glaube wurde belohnt: Nur zwei Minuten später, in der 88. Minute, erzielte Lennart Häßler den umjubelten Ausgleich zum 4:4. Die Verlängerung musste her. Und auch dort hörte die Dramatik nicht auf.

Gelb-Rot, zwei Platzverweise und der Wahnsinn vom Punkt

Als sich beide Teams schon auf das Elfmeterschießen einstellten, verlor Böblingen kurz vor dem Schlusspfiff einen wichtigen Mann: Agim Deskaj sah in der 119. Minute die Gelb-Rote Karte – Unterzahl für die Gastgeber, genau vor dem Showdown vom Punkt. Die Ereignisse überschlagen sich: In der Nachspielzeit kam es zu zwei Platzverweisen. Cedric Hornung (SV Böblingen) und Christian Schmohl (SC Geislingen) sahen beide in der 124. Minute die Rote Karte.

Im anschließenden Elfmeterschießen überboten sich beide Mannschaften an Spannung. Der SC Geislingen ließ sich nicht aufhalten und siegte mit 9:7 – der Rest war kollektiver Jubel.

Ein Spiel für die Geschichtsbücher

Am Ende stand ein Ergebnis, das mehr als nur ein Weiterkommen bedeutet. 7:9 nach Elfmeterschießen – dieses Spiel hatte alles, was den Pokal auszeichnet: Frühe Treffer, spektakuläre Tore, Führungswechsel, späte Ausgleichstore, Verlängerung, Unterzahl, ein dramatisches Elfmeterschießen und am Ende einen Sieger, der seine Nerven besser im Griff hatte.

Für den SC Geislingen ist dieser Sieg ein emotionaler Auftakt in die neue Saison – ein Statement, ein Charaktertest, und ein Erlebnis, das zusammenschweißt. Für den SV Böblingen hingegen bleibt die bittere Erkenntnis, dass selbst vier eigene Tore in der regulären Spielzeit nicht ausreichen müssen, um in einem Spiel mit so vielen Wendungen zu bestehen.