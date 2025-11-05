Elfmeterschießen, Flutlicht, Friesentee – Emsland im Pokalfieber Elfmeterschießen, späte Comebacks und ein offenes Ticket fürs Halbfinale Verlinkte Inhalte Kreispokal Emsland Bokeloh Neubörger Sögel Leschede II + 4 weitere

Mittwochabend, irgendwo zwischen Flutlicht und Friesentee, wurde es ernst im Emsland. Drei Viertelfinals standen auf dem Programm, sechs Teams mit demselben Ziel: Halbfinale. Nur in Neubörger blieb das Flutlicht aus, das Duell gegen den SuS Darme wurde vertagt. In Leschede dagegen flogen die Nerven tief. Der FC 47 Leschede II rang den klassenhöheren SV Erika/Altenberge erst im Elfmeterschießen nieder, eine dieser Partien, bei denen der letzte Schuss weniger Technik als Mut braucht.

In Twist sah alles lange nach einer klaren Sache aus. Der SV Grenzland führte deutlich, ehe der SV Bokeloh in zwölf Minuten plötzlich wie verwandelt zurückkam. Das Happy End blieb aber aus: Im Elfmeterschießen hatte wieder Twist die besseren Nerven und darf nun im Halbfinale gegen Leschede II ran. Bleibt noch Spahnharrenstätte. Der SV Grün-Weiß gewann gegen den SV Sigiltra Sögel ohne Drama, dafür mit Effizienz, ein 90-Minuten-Sieg, der sich anfühlt wie ein Kurzurlaub im Pokalstress. Nach 2024 darf man dort also wieder vom Finale träumen. Aber erst mal wartet der Sieger aus Neubörger gegen Darme.

Emsland eben, wo der Kreispokal manchmal länger dauert, aber nie langweilig wird. Gestern, 19:30 Uhr FC 47 Leschede Leschede II SV Erika-Altenberge Erika/Altenb 6 n.E. 5 Abpfiff Leschede bezwingt Erika/Altenberge im Elfer-Krimi - Arns wird zum Helden In einem intensiven Kreispokal-Duell zwischen FC 47 Leschede II und SV Erika/Altenberge setzte sich der Außenseiter aus Leschede nach einem nervenaufreibenden Elfmeterschießen mit 6:5 n.E. (0:0) durch. Der entscheidende Treffer gelang Moritz Arns, der nach fast zwei Stunden Kampf den Einzug in die nächste Runde perfekt machte. Von Beginn an entwickelte sich, wie Liveticker-Reporter Niklas Dambon festhielt - ein ausgeglichener Pokalfight, in dem sich kein Klassenunterschied erkennen ließ. Während Erika/Altenberge zunächst die spielerischen Akzente setzte, kämpfte sich Leschede mit zunehmender Spieldauer in die Partie. Torchancen blieben in der ersten Halbzeit jedoch Mangelware, einzig Robin Borg (31.) hatte eine große Möglichkeit zur Führung. Nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel an Härte zu. Immer wieder kam es zu Nicklichkeiten, die den Spielfluss störten. Leschedes Jan Roling sah nach wiederholtem Foulspiel Gelb, während auf Seiten der Gäste Hermon Angesom-Teweldemedhin nach seiner zweiten Verwarnung vorzeitig vom Platz musste (89.). Trotz Überzahl gelang es den Gastgebern nicht, das Spiel vor Ablauf der regulären Spielzeit zu entscheiden, folgerichtig musste das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen. Elfmeterschießen mit Dramatik pur Die Schützenreihe begann mit einem Treffer von Jan Roling zum 1:0, den Fynn Ottens umgehend egalisierte. In der Folge blieb das Duell lange ausgeglichen: Luke Hofschröer, Nico Geike und Jonathan Löcken trafen für Leschede, während Leon Schulte, Michael Winkel und Henrik Albers für Erika/Altenberge erfolgreich waren. Dramatisch wurde es, als Mattis Bober (Leschede) und Sascha Mäsker (Erika/Altenberge) ihre Versuche vergaben. Danach erhöhte Lukas Küpker auf 5:4, ehe Max Wilken den Ausgleich erzielte. Im sechsten Durchgang traf schließlich Moritz Arns zum 6:5, während Pascal Schulte den entscheidenden Elfmeter für Erika/Altenberge verschoss.

– Foto: FC 47 Leschede ll

Unter dem Strich ein packender Pokalfight, den Leschede dank größerer Nervenstärke für sich entschied. Wie Liveticker-Autor Niklas Dambon treffend kommentierte: „Das Spiel hätte auch keinen Sieger in der regulären Spielzeit verdient, das Elfmeterschießen musste entscheiden.“ Gestern, 19:30 Uhr DJK Grün-Weiß Spahnharrenstätte GW Spah. SV Sigiltra Sögel 1920 Sögel 3 1 Abpfiff GW Spahnharrenstätte zieht ins Halbfinale ein - Oldopp trifft aus 30 Metern (Max Bartling am Liveticker, FuPa.net) Der Ex-Titelverteidiger bleibt auf Kurs: DJK Grün-Weiß Spahnharrenstätte hat das Emsland-Kreispokal-Viertelfinale gegen den SV Sigiltra Sögel mit 3:1 gewonnen und steht damit im Halbfinale. Dort wartet am Karsamstag der Sieger der Partie zwischen dem SV Neubörger und SuS Darme. Vor rund 2.500 Zuschauern am Liveticker begann Spahnharrenstätte druckvoll und ging früh durch Paul Konen (11.) in Führung, nachdem Sögel eine Ecke nicht klären konnte. Der Favorit übernahm die Kontrolle, doch die Gäste hielten kämpferisch dagegen, bis zur 29. Minute, als Clemens Schröder nach einer Notbremse gegen Knoll die Rote Karte sah. Trotz Unterzahl steckte Sögel nicht auf. In einer hitzigen Partie, die von Liveticker-Autor Max Bartling mit einer Prise Humor begleitet wurde („Stühle stabiler als Schiri-Leistung“), blieb die Spannung hoch. Erst in der 68. Minute nutzte Tobias Bowe einen Abwehrfehler eiskalt zum 2:0 und schien die Partie zu entscheiden.

Doch Sögel kam noch einmal zurück: Lukas Schmees (79.) traf per sehenswerter Direktabnahme aus 30 Metern zum 2:1-Anschluss. Die Schlussphase entwickelte sich zum offenen Schlagabtausch, ehe Jonas Oldopp (88.) mit einem Traumtor aus der Distanz den Deckel draufmachte und den verdienten 3:1-Endstand besorgte.

– Foto: SV GW Spahnharrenstätte

Am Ende jubelte der Kreispokalsieger 2024 über den Einzug ins Halbfinale und darf weiter vom erneuten Pokaltriumph träumen. Gestern, 19:30 Uhr SV Bokeloh Bokeloh SV Grenzland Twist SV G. Twist 6 n.E. 7 Abpfiff Pokalschlacht von Bokeloh - Grenzland überlebt den Wahnsinn

Der SV Grenzland Twist steht nach einem dramatischen Pokalabend im Halbfinale und trifft dort auf den FC Leschede II. Nach einer deutlichen 3:0-Führung ließ die Mannschaft von Trainer Burak Pala das Spiel fast noch aus der Hand gleiten, am Ende retteten die Twistener aber im Elfmeterschießen den verdienten Einzug in die nächste Runde. Die Gäste erwischten den perfekten Start: Bereits in der 2. Minute traf Leon Schlagenhauf per Kopf nach Flanke von Nico zur frühen Führung. Grenzland kontrollierte das Geschehen, ließ Ball und Gegner laufen und legte kurz vor der Pause nach. Wieder war es Schlagenhauf, der in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) mit einem satten Distanzschuss auf 2:0 stellte. Nach dem Seitenwechsel sorgte Kenneth Plass nach einem schnellen Konter in der 69. Minute für die vermeintliche Vorentscheidung. Doch was danach folgte, war eine unglaubliche Aufholjagd der Gastgeber. Bokeloh stemmte sich mit Leidenschaft gegen das drohende Aus, und binnen zwölf Minuten drehte sich das Momentum völlig. Zunächst verkürzte Mathis Thünemann mit einem sehenswerten Sonntagsschuss (78.), ehe Mirko Lake in der 90. Minute den Anschluss herstellte. In der sechsten Minute der Nachspielzeit erzielte Hagen Tönjes tatsächlich noch den umjubelten Ausgleich, das Stadion stand Kopf. Im anschließenden Elfmeterschießen zeigten beide Teams Nerven, doch letztlich hatte Grenzland Twist das glücklichere Ende auf seiner Seite. Nach mehreren Treffern und Fehlschüssen auf beiden Seiten verwandelten die Gäste ihren letzten Versuch sicher, während Bokeloh den entscheidenden Elfmeter vergab. „Wir haben es am Ende unnötig spannend gemacht, aber die Jungs haben sich für ihre starke Leistung belohnt“, resümierte Liveticker-Mann Alfons Schwieters nach dem Abpfiff. Damit zieht der SV Grenzland Twist nach einem turbulenten 6:7 n.E. in das Halbfinale des Wettbewerbs ein und darf weiter vom Pokaltraum träumen. Gestern, 19:30 Uhr SV Neubörger Neubörger SuS Darme 1926 SuS Darme Abgesagt Rasen-Alarm in Neubörger - Pokalspiel gegen Darme abgesagt! Neubörger - Der Ball ruht: Das Pokalduell zwischen dem SV Neubörger und SuS Darme fiel aus. Grund ist der ramponierte Platz. Auf dem Hauptfeld hatten sich Engerlinge eingenistet, also musste neu angesät werden. Die gesamte Hinrunde wurde deshalb auf dem zweiten Platz gespielt, der durch Dauerbelastung und Regen nun komplett hinüber ist. Der Platzwart arbeitet schon an der Rettung des Rasens, doch unter der Woche fehlte die Zeit. Fazit: Engerlinge 1, Pokalspiel 0. Der Kreispokal, wo kleine Vereine groß träumen dürfen.