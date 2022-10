Elfmeterschießen entscheidet wilden Schlagabtausch

Der Pokal hat ja bekanntermaßen seine eigenen Gesetze, und so waren es dieses Mal die Gesetze des Feierabend-Verkehrs die für eine unvorhergesehene Änderung der Startaufstellung von Coach Ruf auf Seiten der Gäste sorgen sollte. Der etatmäßige Stammkeeper H. Dieterle verweilte noch im Stau und sollte erst zur zweiten Halbzeit das Feld betreten, für ihn stand in Durchgang Eins Kapitän J. Kloss zwischen den Pfosten. Das sollte die Gäste jedoch nicht von einem guten Start in die Partie abhalten. Während der TSV Jahn Büsnau sich zunächst auf eine geordnete Defensivarbeit konzentrierte, sammelte der TSV aus Rohr zunehmend Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte, und verbuchte per Distanzschuss durch D. Schmid und M. Riethmüller zwei erste Annäherungsversuche, jedoch ohne Erfolg. Die Gastgeber versuchten es derweil vermehrt mit langen Bällen hinter die letzte Reihe, wirklich gefährlich wurde es jedoch nicht. Auch hier waren es dann zwei Distanzschüsse, die den Weg zum Tor suchten, Interimskeeper Kloss wurde jedoch nicht geprüft, beide Bälle verfehlten den Kasten knapp. Und in der 40. Minute fand dann ein Distanzschuss tatsächlich den Weg ins Netz, jedoch zur Freude des TSV Rohrs. Ein gechippter Ball von Innenverteidiger J. Sander fand T. Schinninger an der Sechzehnerkante, der den Ball kontrollieren konnte (auch mit mutmaßlicher Hilfe der Hand seines Gegenspielers) und an den freistehenden Riethmüller weiterleitete. Der konnte dann in Ruhe den Kopf hochnehmen und zirkelte das Leder aus rund 18 Metern in den linken Winkel, keine Chance für den Torwart. Mit diesem 0:1 ging es dann auch in die Pause, wo der TSV Rohr dann den inzwischen angekommenen Dieterle einwechselte, Kloss kehrte mit weißer Weste auf seinen üblichen Platz im Sturm zurück, während Acher nach einem Schlag auf den Knöchel kurz vor Halbzeit auf der Bank Platz nahm.

18 Haltestellen sind es, die die beiden Endhaltestellen der Linie 81 zwischen Dürrlewang und Büsnauer Platz verbinden, wo die beiden Mannschaften dieses Pokalabends ihre jeweiligen Heimspielstätten haben. Bei dem Nachbarschaftsduell in der dritten Runde des Bezirkspokals war an diesem Donnerstag der TSV Rohr II zu Gast beim TSV Jahn Büsnau II, zwei B-Ligisten, die also ihren Traum vom Pokalsieg noch über die dritte Runde aufrechterhalten wollen.

Im zweiten Durchgang sollte die Partie dann endlich ins Rollen kommen. Den Auftakt machte nach zwei Minuten direkt der TSV Rohr. Durch ein hohes Anlaufen bedingt profitierte J. Wang von einem direkten Zuspiel durch einen Gegenspieler und musste den Ball nur noch ins Leere Tor einschieben, 0:2 für die Gäste. Doch der TSV Jahn Büsnau II gab sich nicht auf, und antwortete wenige Minuten später bei einem Eckball per Kopf mit dem Anschlusstreffer. Und da es per Ecke ja zu funktionieren scheint, versuchten die Gastgeber es zwei Minuten später erneut – und das erfolgreich. Den Kopfball konnte Dieterle zwar noch halten, beim folgenden Abstauber war er jedoch chancenlos, 2:2 der neue Zwischenstand. Der TSV Rohr, sichtlich überrumpelt von den zwei Gegentreffern, konnte sich dann bei Dieterle bedanken, dass dieser wenige Minuten später den Rückstand mit einem starken Reflex verhindern konnte, Büsnau war in dieser Phase nun deutlich am Drücker. Die Führung sollte jedoch nicht fallen, und so kämpfte sich Rohr wieder zurück in die Partie. Nach einem Standard für Rohr bekamen Büsnau den Ball nicht ordentlich aus der eigenen Hälfte, und J. Wang eroberte nach einem Fehlpass die Murmel und leitete sie per Steilpass auf den durchgelaufenen T. Schinninger weiter, der trocken zur erneuten Führung ins lange Eck verwandelte. Die Gäste waren nun wieder besser in die Partie, doch eine unglücklich agierende Offensivabteilung sorgte dafür, dass es trotz mehrerer Chancen spannend bleiben sollte. Und so war das, was in der 76. Minute folgen sollte, fast schon ausgleichende Gerechtigkeit. Bei einem harmlosen Rückpass traf der Rohrer Schlussmann Dieterle den Ball nicht richtig, die folgende Direktabnahme des Büsnauer Stürmers aus gut 30 Metern fand den Weg an die Unterlatte und von da ins Tor, 3:3! Trotz mehrerer weiteren Chancen sollte es bei diesem Spielstand dann bleiben, das Elfmeterschießen musste als für die Entscheidung sorgen. Hier erwischte Riethmüller mit seinem Elfmeter den schlechteren Start, doch der Pfosten, ein gut aufgelegter H. Dieterle und drei sichere rohrer Schützen sorgten dann für die Führung vom Punkt, Büsnau musste nachziehen und auf einen Fehlschuss der Gäste hoffen. Dazu kam es jedoch gar nicht mehr, da der letzte Büsnauer Schütze wohl zu viele Gedanken vor seinem kurzen Anlauf hatte und den Ball sehr langsam und haltbar für Dieterle aufs Tor brachte.

Die Elf von der Dürrlewangstraße feiert also den Einzug in die vierte Runde des Pokals, der TSV Jahn Büsnau II steht am Ende trotz zweifachem Comeback mit leeren Händen da. Wir bedanken uns bei Büsnau für ein spannendes und faires Spiel, und wünschen ihnen viel Erfolg in der Liga. Für unseren TSV heißt es dieses Wochenende nochmal Füße hochlegen, bevor es am 30.11. gegen SG Untertürkheim II in der Liga um die nächsten drei Punkte geht!