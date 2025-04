Elfmeterpfiff wird Biebrich 02 zum Verhängnis

Die Biebricher, die mit Derrick Amoako, Yoshiki Watai und David Schug drei Stützen zu ersetzen hatten, knüpften nach Wiederbeginn an diese starke Phase an. Maurice Pinger und John Reith kamen zu Möglichkeiten. Der Ausgleich, den Elias Walter aus dem Getümmel heraus erzielte (55.), war zu diesem Zeitpunkt absolut verdient. Woraufhin Pohlheim wieder die Initiative ergriff. Leonid Akulinin zwang 02-Schlussmann Paul Reichold zu einer Glanztat (71.). Die Spannungskomponente prägte das Geschehen.

Frühe Hypothek für die Gäste in der 15. Minute, als Noah Tafferner bei einem Pohlheimer Konter aus 18 Metern unhaltbar ins linke Eck zum 1:0 verwandelte. Die 02er schüttelten sich, kamen vor 350 Zuschauern besser ins Spiel. Tom Luft auf Nikos Iosifidis, dessen Kopfball am Querbalken landete (40.). Kurz vor dem Pausenpfiff zog Iosifidis von der Strafraumgrenze ab, aber Keeper Mithat Sahin parierte in Klassemanier.

Bis zur Szene in der 85. Minute, als Biebrichs David Meurer nach einer Strafraum-Situation mit Beteiligung von Pohlheims Kapitän Antonyos Celik Gelb-Rot sah, damit im nächsten Punktspiel gesperrt ist. Weitere Konsequenz: Strafstoß, auch wenn die Gäste protestierten. Vom Punkt trat Aziz Toprak an, der in die linke Ecke zielte. Reichold kam mit den Fingerspitzen heran, war letztlich jedoch machtlos. Für die 02er in Summe eine unglückliche Niederlage. Ein Punkt für die Wiesbadener war durchaus möglich.

Vier A-Jugendliche rücken auf

Bei den am Wochenende spielfreien 02ern steht inzwischen fest, dass aus der eigenen A-Jugend die Talente Niclas Siefert, Niko Puchalla, Saefudin Oukouiss und Jonas Nuernberg im Sommer aufrücken werden. Neben Stammkeeper Paul Reichold hat mit Uin Ono ein weiterer Torwart für 2025/26 zugesagt.

Biebrich: Reichold; Waldraff, Luft, Meurer, Emmel, Koch, Oukouiss, Pinger, Reith, Iosifidis, Walter (68. Puchalla).

Tore: 1:0 Tafferner (15.), 1:1 Walter (55.), 2:1 Toprak (86./Elfmeter). – Zu.: 350.

Stimmen zum Topspiel

Glückwünsche und Aufmunterungen vom Gegner bewirken oft wenig. So saß nach der 1:2 (0:1)-Niederlage des FV Biebrich 02 Maurice Pinger noch einige Minuten konsterniert auf einer Bank vor den Kabinen, als die Pohlheimer nach und nach eintrudelten. „Starkes Spiel gemacht“, lobte Pohlheims Siegtorschütze Aziz Toprak, der per Foulelfmeter – David Meurer hatte Antonyos Celik unsanft gebremst – den Sieg eingetütet hatte. „Super gespielt“, fand kurz danach Brian Mukasa. „Es spricht für sich, so etwas vom Gegner zu hören“, fand Biebrichs Trainer Nazir Saridogan, der nicht nur wegen des späten Elfmeters mit der Leistung von Schiedsrichter Paul-Ioan Barbu aus Steinheim bei Hanau unzufrieden war: „Es war unser erster Platzverweis in der Saison. Wir hatten vorher kaum Gelbe Karten in der gesamten Saison , heute waren es gleich sechs und das allesamt wegen Lappalien.“

Speziell in der Phase nach Wiederanpfiff war leicht mehr möglich gewesen, zuvor schon hatten sich die Nullzweier gesteigert. Saridogan: „Ein gutes Spiel von uns, eine unverdiente Niederlage, doch hat uns die Entschlossenheit vorm gegnerischen Tor gefehlt. Pohlheim war am Ende platt. In der Szene, die zum Elfmeter führte, standen wir zu hoch.“

Das Restprogramm der Verbandsliga lest ihr hier.

Und in eigener Hand hat es Biebrich im Grunde nicht mehr, da Pohlheim bei einem Spiel weniger nun bis auf 3 Punkte herangerückt ist (und den besseren direkten Vergleich mit Biebrich hat) und auch die Teams auf den Plätzen 4 und 5, Hadamar und Walluf, noch nicht aus dem Rennen sind. Immerhin ist Zeit bis zum nächsten Ligaspiel: Nachdem nun spielfrei, geht es am Mittwoch, 30. April (20 Uhr), daheim gegen Dietkirchen um den nächsten Dreier. Zeit genug, um eine Lösung für den dann gesperrten Meurer zu finden und zu hoffen, dass bei David Schug, der nach seiner frühen Auswechslung gegen Zeilsheim die Partie in Pohlheim in zivil verfolgte, in dieser Saison noch etwas geht.