Elfmeterpfiff bleibt für den SC Waldgirmes aus

Hanau-Kesselstadt . Fußball-Hessenligist SC Waldgirmes überwintert in der Abstiegszone. Mit dem 1:1 (0:0)-Remis im Kellerduell bei Schlusslicht 1. FC Hanau 93 warten die Lahnauer nun seit dem 2. März dieses Jahres und dem 3:2-Erfolg beim TSV Steinbach II auf einen Auswärtssieg.