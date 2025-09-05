Der Moment der Erlösung: Die Spieler des SSV Jahn feiern Elfmeterkiller Paul Gebhardt. – Foto: Wolfgang Zink

Elfmeterkrimi in Ansbach: SSV Jahn wendet Pokal-Blamage ab Achtelfinale im Bayerischen Totopokal - Freitag: Der Drittligist rettet sich trotz einer enttäuschenden Darbietung in die nächste Runde

Was für eine Zitterpartie: Die SpVgg Ansbach war drauf und dran, im Achtelfinale des Bayerischen Toto-Pokals für eine faustdicke Überraschung zu sorgen. Der mutige Regionalligist lag gegen den SSV Jahn lange Zeit in Führung. In letzter Sekunde – Minute 90+7 – kam der Regensburger Drittligist doch noch zum 1:1-Ausgleich. Und rettete sich im anschließenden Elfmeterschießen dank Keeper Felix Gebhardt, der zwei Ansbacher Elfmeter parierte, ins Viertelfinale. Blamage gerade so abgewendet!

Der Abend hatte schon nicht gut begonnen aus Jahn-Sicht. Stürmer Christian Kühlwetter verletzte sich beim Aufwärmen und konnte nicht mitwirken. Für ihn rückte Dejan Galjen in die Startelf. Coach Michael Wimmer rotierte auf insgesamt sechs Positionen. Auf dem Feld blieb der Drittligist von Beginn an vieles schuldig. Von einem Klassenunterschied war keine Spur, im Gegenteil: Ansbach verzeichnete sogar die klareren Torchancen in der ersten Halbzeit. Der Underdog agierte mutig, verteidigte kompromisslos und körperbetont. Und wurde vorne immer wieder gefährlich. Von den Oberpfälzern kam im Spiel mit dem Ball in allen Belangen zu wenig. Ideenlos agierte man nach vorne. Entsprechend verdient war die 1:0-Pausenführung des Gastgebers. Eric Weeger war bei einem Eckball mit dem Kopf zur Stelle (23.).









Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am bisherigen Bild. Ansbach agierte nach vorne schnörkelloser als der Jahn. Niklas Seefried verpasste das 2:0 knapp (60.), fünf Minuten später scheiterte Nico Hayer am starken Gebhardt. Auch konditionell präsentierte sich der Viertligist voll auf der Höhe. Die bis dahin mit Abstand beste Jahn-Chance vergab Benedikt Bauer aus spitzem Winkel (72.). Hinten raus hätte Ansbach bei Kontern für die Entscheidung sorgen können, tat das aber nicht. Und alles wohl niemand der rund 400 mitgereisten SSV-Fans mehr damit rechnete, kam Regensburg doch noch zum Ausgleich. In der siebten Minute der Nachspielzeit gelang der Ball im Gewühl zu Nicolas Oliveira, der ins lange Eck zum vielumjubelten 1:1 traf. Im Elfmeterschießen avancierte schließlich Paul Gebhardt mit zwei parierten Strafstößen zum Helden für den Jahn, der nächsten Freitag Essen im Jahnstadion empfängt.



„Das Spiel hat sicherlich Nerven gekostet. Ansbach hat uns das Leben schwer gemacht, aber wir sind zurückgekommen, haben den Ausgleich erzwungen und sind im Elfmeterschießen cool geblieben. Im Pokal zählt nur das Ergebnis und wir sind am Ende eine Runde weiter. Wir wissen selber, dass es nicht gut war, aber Ansbach hat es uns auch schwer gemacht“, lässt sich Jahn-Coach Michael Wimmer auf der vereinseigenen Homepage zitieren.