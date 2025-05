Riesenjubel in Hemau: Der TVH darf nächste Saison wieder in der Kreisliga an den Start gehen. – Foto: Florian Würthele

Elfmeterkrimi: Hemauer Happy End & Velburger Abstieg Zwei verschossene Elfmeter und die fehlende Schützenhilfe seitens Burgweinting befördern Velburg in die Kreisklasse

Die letzte Entscheidung ist gefallen in der Regensburger Relegation. Der TV Hemau hat den zweiten Matchball genutzt und kehrt nach einem Jahr in die Kreisliga zurück. Den entgegengesetzten Weg nimmt der TV Velburg, er muss auf direktem Wege zurück in die Kreisklasse. Am Mittwochabend gewann die Hosse-Elf das Relegationsmatch in Willenhofen mit 5:3 (1:0, 1:1) nach Elfmeterschießen – schnappte sich das allerletzte Ticket für die Kreisliga-Saison 2025/26.

Während des Spiels glühten die Handys der Fans heiß. Schließlich hing vieles davon ab, wie Burgweinting und Pielenhofen parallel in der Bezirksliga-Relegation agieren würden. Letztendlich gewann Pielenhofen klar, während Burgweinting in einem wahren Krimi den Kürzen zog. Dadurch sind am Ende drei Plätze für die Kreisliga frei geworden. Lupburg und die SG Peising hatten sich via Relegation die ersten zwei gekrallt. Jetzt zog Hemau nach.









Aufatmen und große Erleichterung herrschte im Hemauer Lager. Die Nacht auf den heutigen Feiertag dürfte für viele kurz gewesen sein. Bedanken darf sich der TV auch bei Pielenhofen. Hätte der FCP sein Relegationsmatch wie Burgweinting verloren, hätte Hemau trotz des Sieges nicht aufsteigen dürfen. Immerhin: Die Partie in Willenhofen mit ihren 400 Zuschauern hatte – anders wie befürchtet – letztendlich einen sportlichen Wert.



Nach offenen 90 beziehungsweise 120 Minuten, in der erst Hemau den ersten Punch setzte (33.) und dann Velburg mit dem 1:1 antwortete (75.), ging es ins Elfmeterschießen. Dort schossen zwei Velburger über das Tor. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe, das keinen Sieger verdient gehabt hätte. Jeder hatte so seine Phasen, in denen das Spiel hätte kippen können. Folgerichtig ging es ins Elfmeterschießen, in dem wir leider zweimal drüber schossen. Glückwunsch an Hemau. Leider blieb uns die Schützenhilfe durch Burgweinting verwehrt, obwohl es zeitweise echt gut aussah“, war Velburgs sportlichem Leiter Jürgen Drescher die Enttäuschung anzumerken. Nach einem Jahr müssen die Mannen von Coach Daniel Burger schon wieder runter in die Kreisklasse.