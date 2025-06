Elfmeterkillerin Siebrecht rettet Geisling den Sieg – Forstern-Reserve bleibt Bezirksoberligist

Keeperin Celine Siebrecht rettet dem FC Langengeisling den Sieg in letzter Sekunde und hält damit den FC Forstern II in der Bezirksoberliga.

Die Heldin war die Torfrau. Beim letzten Angriff in der Nachspielzeit soll Celine Siebrecht die gegnerische Stürmerin zu Fall gebracht haben. Der Schiedsrichter entschied jedenfalls auf Elfmeter. 1:0 führten die Fußballerinnen des FC Langengeisling gegen den TSV Gilching zu diesem Zeitpunkt. „Eigentlich wollte ich in die rechte Ecke springen, aber dann habe ich die Fußhaltung der Schützin gesehen“, verrät die FCL-Keeperin. Sie entschied sich für die andere Seite, hielt den keineswegs schlecht geschossenen Elfmeter und rettete damit den knappen Sieg.

Und so hatte der FCL am Ende Glück, dass nach einer Gilchinger Ecke der Ball an die Latte klatschte. Und dass kurz darauf Siebrecht den Elfmeter parierte. Der Vizemeister der Bezirksoberliga hat mit dem Sieg den Vorsprung auf Platz drei noch ausgebaut. (Dieter Priglmeir)

Geisling sei Dank – FC Forstern II hält die Klasse in der Bezirksoberliga

Dank der Schützenhilfe aus Langengeisling durfte die Reserve des FC Forstern am Donnerstag vorzeitig den Klassenerhalt in der Bezirksoberliga feiern. „Vielleicht haben wir deshalb am Wochenende nicht mehr die Spannung auf den Platz gebracht, die es gebraucht hätte“, mutmaßt FCF-Trainer Michael Kiefer. Denn im fußballerisch schwachen letzten Heimspiel musste sich die Zweitverwertung mit 1:2 Toren der SpVgg Röhrmoos geschlagen geben.

Dabei sprach der Übungsleiter von einem regelrechten „Rückfall in alte Muster“ – ähnlich wie in der Hinrunde mangelte es an der eigenen Chancenverwertung: Erst flog ein Abschluss von Lisa Dimpflmaier aus knapp fünf Metern deutlich über dem Kasten hinweg, dann blieb dem FCF nach einem Foul an Maria Zierer aus Sicht von Kiefer ein „klarer Elfmeter verwehrt“. In der neunten Minute ließen die Gäste derweil erstmals ihre Konterstärke aufblitzen und erzielten „aus dem nichts“ durch Annemarie Maier das 1:0. Anhand der weiteren Möglichkeiten hätten die Forsternerinnen das Match aber eigentlich noch vor der Pause drehen müssen. So drückte Dimpflmaier zwar einen Abpraller der SpVgg-Keeperin zum 1:1 über die Linie (25.), doch bei einem anschließenden Foulelfmeter fehlte Katharina Obermair das nötige Quäntchen Glück.

„Die zweite Halbzeit hat dann eher uns gehört“, erklärt der FCF-Coach. Gleich mehrfach seien Dimpflmaier sowie Zierer „über außen durchgebrochen“. Aber in der Mitte wartete kein richtiger Abnehmer, weshalb den Gästen aus Röhrmoos am Ende ein Kontertor von Julia Meißner für den späten Sieg reichte (90.). (fk)