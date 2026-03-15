 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Elfmeterkiller Steininger - SG Breitenberg kegelt Deggendorf raus

Totopokal-Halbfinale Kreis Ost: Der Kreisklasen-Spitzenreiter schafft zunächst den Last-Minute-Ausgleich und hat dann gegen den Landesliga-Anwärter im Elfmeterschießen das bessere Ende für sich

von Thomas Seidl · Heute, 16:25 Uhr · 0 Leser
Die SG Breitenberg / Sonnen - in dieser Jubel-Szene ein Archiv-Foto - schaffte die große Überraschung und steht im Pokal-Finale des Fußballkreis Ost
Die SG Breitenberg / Sonnen - in dieser Jubel-Szene ein Archiv-Foto - schaffte die große Überraschung und steht im Pokal-Finale des Fußballkreis Ost – Foto: Robert Geisler

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Totopokal Ndb. Ost
SG Breitenberg / Sonnen
Deggendorf

Im Vorfeld des Totopokal-Halbfinales im Fußbalkreis Ost zwischen der SG Breitenberg / Sonnen und der SpVgg GW Deggendorf gab es reichlich Knatsch. Mit der Austragung auf dem Sandplatz des Kreisklassen-Spitzenreiters zeigte sich der Zweite der Bezirksliga Ost alles andere als glücklich und machte seinen Unmut bereits gehörig Luft. Am Ende lieferte der Underdog den zwei Ligen höher angesiedelten Penzkofer-Schützlingen einen großen Fight, der an Spannung kaum zu überbieten war.

Mit der allerletzten Aktion köpfte Maximilian Kainz in der vierten Minute der Nachspielzeit den 1:1-Ausgleich. Felix Rem hatte die Gäste mit einem sehenswerten Treffer in der 77. Minute in Führung gebracht. Im Elfmeterschießen avancierte der zur Pause eingewechselte Jonas Steininger zum Matchwinner. Der 23-jährige Goalie hielt drei Versuche und somit war nach 14 Elfmetern Schluss und die Spielgemeinschaft steht im Finale, das am 30. April gegen den Kreisligisten SV Haibach - der Tags zuvor überraschend den SV Türk Gücü Straubing aus dem Wettbewerb kegelte - auf neutralem Spielort über die Bühne gehen wird.

Heute, 14:00 Uhr
SG Breitenberg / Sonnen
SG Breitenberg / SonnenSG Breitenberg / Sonnen
SpVgg GW Deggendorf
SpVgg GW DeggendorfDeggendorf
6
n.E.
5


Benjamin Penzkofer (Trainer SpVgg GW Deggendorf): "Die Platzverhältnisse waren noch schlechter als ich es im Vorfeld befürchtet hatte. Man konnte auf diesem Geläuf fast keinen flachen Ball spielen. Die erste Halbzeit war ein reiner Abnutzungskampf. Nach der Pause haben wir es deutlich besser gemacht, die Bedingungen gut angenommen und sind sehr dominant aufgetreten. Der Gegner ist kaum mehr über die Mittellinie gekommen. Folgerichtig sind wir dann auch in Führung gegangen, haben den Sack jedoch bei weiteren sehr guten Chancen nicht zugemacht. In der Nachspielzeit kassierten wir durch einen Standard den Ausgleich und Elfmeterschießen ist halt dann auch ein großes Stück weit Glückssache. Kompliment an die SG Breitenberg / Sonnen, die beherzt verteidigt und grandios gekämpft hat."