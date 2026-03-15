Elfmeterkiller Steininger - SG Breitenberg kegelt Deggendorf raus Totopokal-Halbfinale Kreis Ost: Der Kreisklasen-Spitzenreiter schafft zunächst den Last-Minute-Ausgleich und hat dann gegen den Landesliga-Anwärter im Elfmeterschießen das bessere Ende für sich von Thomas Seidl · Heute, 16:25 Uhr · 0 Leser

Die SG Breitenberg / Sonnen - in dieser Jubel-Szene ein Archiv-Foto - schaffte die große Überraschung und steht im Pokal-Finale des Fußballkreis Ost – Foto: Robert Geisler

Im Vorfeld des Totopokal-Halbfinales im Fußbalkreis Ost zwischen der SG Breitenberg / Sonnen und der SpVgg GW Deggendorf gab es reichlich Knatsch. Mit der Austragung auf dem Sandplatz des Kreisklassen-Spitzenreiters zeigte sich der Zweite der Bezirksliga Ost alles andere als glücklich und machte seinen Unmut bereits gehörig Luft. Am Ende lieferte der Underdog den zwei Ligen höher angesiedelten Penzkofer-Schützlingen einen großen Fight, der an Spannung kaum zu überbieten war.



Mit der allerletzten Aktion köpfte Maximilian Kainz in der vierten Minute der Nachspielzeit den 1:1-Ausgleich. Felix Rem hatte die Gäste mit einem sehenswerten Treffer in der 77. Minute in Führung gebracht. Im Elfmeterschießen avancierte der zur Pause eingewechselte Jonas Steininger zum Matchwinner. Der 23-jährige Goalie hielt drei Versuche und somit war nach 14 Elfmetern Schluss und die Spielgemeinschaft steht im Finale, das am 30. April gegen den Kreisligisten SV Haibach - der Tags zuvor überraschend den SV Türk Gücü Straubing aus dem Wettbewerb kegelte - auf neutralem Spielort über die Bühne gehen wird.