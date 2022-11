Elfmeterfestival Regionalliga Südwest +++ Walldorf schlägt Trier 2:1 +++ Insgesamt gab es vier Strafstöße

Born schickte dieselbe Startelf ins Rennen, die vorige Woche gegen Bahlingen 1:1-Unentschieden spielte. Nach zuletzt frühen Gegentreffern in Walldorfer Heimspielen fing es an diesem Samstag ganz anders an. In der 2. Minute wurde Tim Fahrenholz regelwidrig von den Beinen geholt, den fälligen Foulelfmeter setzte Niklas Antlitz an den Pfosten. Wenig später zeigte Schiri Stoll erneut auf den Punkt, ein Schuss von Fahrenholz sprang an den ausgestreckten Arm des Trierers Sinner (11.). Diesmal trat Marcel Carl an und verwandelte sicher zur verdienten 1:0-Führung. In der 23. Minute war das Spiel für Kapitän Carl frühzeitig beendet, der Oberschenkel zwickte, für ihn kam Morris Nag ins Spiel. Im weiteren Verlauf blieb Walldorf dominant und ließ Trier kaum Zeit zum Durchatmen. Praktisch mit dem Pausenpfiff pfiff Stoll ein drittes Mal Elfmeter, Triers Keeper Wieszolek brachte Maximilian Waack zu Fall. Antlitz trat erneut an und machte es in seinem zweiten Versuch besser, sicher verlud er Wieszolek und markierte mit seinem 11. Saisontreffer den 2:0-Halbzeitstand (45.).

Nach der Pause kamen die Gäste entschlossener aus der Kabine heraus und belagerten in den Anfangsminuten den Walldorfer Strafraum. Fünf Minuten dauerte es, dann kam auch Trier zu einem Strafstoß, den der eingewechselte Kinscher zum 1:2-Anschlusstreffer verwandelte (50.). In der Folge kämpften beide Teams leidenschaftlich um jeden Zentimeter. Der FCA verteidigte die knappe Führung hochkonzentriert und ließ wenig zu, vorne hatte man durch Fahrenholz und Laurin Stich gute Tormöglichkeiten um die Partie frühzeitig zu entscheiden (57./64.). In der Schlussphase schmissen die Gäste alles nach vorne, in der dritten Minute der Nachspielzeit bei einer Ecke der Trierer kam sogar Keeper Wieszolek mit dazu, der Ausgleich sollte dem SVE jedoch nicht mehr gelingen.

Stimmen zum Spiel:

Josef Cinar, Trainer Eintracht Trier: "Über neunzig Minuten war es ein verdienter Sieg der Walldorfer. Wir haben speziell in der 1. Halbzeit vieles vermissen lassen, wir sind gar nicht ins Spiel gekommen und zumeist hinterher gerannt. Wir haben versucht umzustellen, um besseren Zugriff auf das Spiel zu bekommen, aber es wurde nur ein wenig besser. In der 2. Halbzeit hatten wir mehr Spielanteile, mit etwas mehr Glück kommen wir zum Ausgleich und nehmen noch einen Punkt mit."