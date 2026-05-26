Elfmeterdrama nach Hinspielpleite: FC Moosinning träumt weiter vom Landesliga-Aufstieg

Der FC Moosinning hat die finale Aufstiegsrunde zur Landesliga erreicht. Keeper Aaron Siegl parierte im Elfmeterschießen den zweiten Strafstoß der Deggendorfer.

Was für eine Hitzeschlacht: Der Moosinninger Traum von der Landesliga lebt. Mit einem 6:3 (1:0) nach Elfmeterschießen bei der SpVgg Deggendorf hat der FCM am Samstag die finale Runde im Kampf um den Landesligaaufstieg erreicht – und das nach einer 1:2-Niederlage zuhause im Hinspiel.

Die Partie war für Spieler und Zuschauer der erwartete Krimi, der durch den Treffer von Maxi Siebald in der regulären Spielzeit und nach torloser Verlängerung dann vom Elfmeterpunkt ein Happy End für Moosinning hatte. Die Gelb-Schwarzen verwandelten alle Strafstöße bombensicher, Moosinnings Keeper Aaron Siegl hingegen parierte den zweiten Strafstoß der Deggendorfer und sicherte seiner Elf somit das finale Duell mit dem FC Ergolding.

Moosinning übernahm von Beginn an die Spielkontrolle, kam gegen tief stehende Gastgeber aber kaum zu brauchbaren Chancen. In der 7. Minute wurde Tobi Killer über rechts in Szene gesetzt, seine flache Hereingabe fand aber keinen Abnehmer. Zehn Minuten später zog Siebald eine Ecke auf den kurzen Pfosten, Nico Brugger setzte die Kugel aber knapp vorbei.

Maxi Siebalds Kunstschuss

Beide Teams neutralisierten sich über weite Strecken im Mittelfeld, und so hatte auch Deggendorf nichts Brauchbares vorzuweisen. In der 26. Minute wurde es zum ersten Mal etwas gefährlich, der Fernschuss von Felix Rem war aber für Siegl kein Problem. Auf der anderen Seite drang Stefan Haas in der 33. Minute über links in den Strafraum ein, sein Linksschuss strich aber knapp über den Kasten. Bis zum Pausenpfiff tat sich auf beiden Seiten nichts mehr, und so wechselte man mit einem gerechten Unentschieden die Seiten.

In der 49. Minute verlängerte Marco Esposito eine Hereingabe von rechts per Kopf zu Mo Abdane, dieser verfehlte die Kugel aber um Zentimeter. Eine tolle Einzelleistung von Siebald brachte Moosinning in der 58. Minute auf Siegkurs. Gut 20 Meter vor dem Tor ließ er einen Widersacher stehen, und mit einem Kunstschuss zirkelte er den Ball rechts oben mit Hilfe des Innenpfostens zum 1:0 ins Deggendorfer Tor.

Der Treffer zeigte Wirkung, die Partie wurde nun zur Hitze- und Nervenschlacht. Moosinning hätte nachlegen können, doch Killer scheiterte nach Zuspiel von Maxi Lechner am Keeper. Auf der Gegenseite hatte dann auch Deggendorf eine gute Möglichkeit, doch der Linksschuss von Matthias Mittig sauste knapp links vorbei. Beide Teams versuchten sich nun aufgrund schwindender Kräfte in die Verlängerung zu retten, und so war ein Kopfball von Nico Brugger auf die Oberkante der Latte in der 89. Minute die letzte Möglichkeit in der regulären Spielzeit.

Deggendorfs dickes Ding

In der Verlängerung hatte zunächst Moosinning durch Maxi Lechner und Chris Häusler gute Chancen, ehe auf der Gegenseite Roman Artemuk mit einem abgefälschten Schuss das Ziel knapp verfehlte. Die Megachance zur Entscheidung hatte aber in der 119. Minute Deggendorf auf dem Fuß. Nach einem weiten Ball verschätzte sich die Moosinninger Abwehr. Siegl eilte aus dem Kasten, Artemuk hob den Ball aus 30 Metern über ihn hinweg in Richtung leeres Tor, doch der Ball sprang einmal auf und von der Latte zurück ins Feld.

So musste die Entscheidung vom Elfmeterpunkt fallen, und hier verwandelten Siebald, Chris Häusler, Esposito, Lechner und Mateus Hones ihre Strafstöße sicher, während der Deggendorfer Laurin Hübscher mit Strafstoß Nummer zwei an Siegl scheiterte. Was sich danach auf Moosinninger Seite im Deggendorfer Donaustadion abspielte, kann man sich gut vorstellen.

Jetzt geht‘s am morgigen Mittwoch weiter mit der entscheidenden zweiten Relegationsrunde: Anpfiff des Hinspiels beim FC Ergolding ist um 18.30 Uhr. Das Rückspiel in Moosinning beginnt am Samstag um 18 Uhr.

Statistik

Deggendorf – Moosinning 3:6 n.E. SpVgg GW Deggendorf: Groll, Sperl, Mityko, Semmler, Troffer, Schäfer (73. Hübscher), Langen (103. Matic), Frank, Rem (82. Garhammer), Semmler (111. Limmer), Mittig (82. Artemuk) – Trainer: Penzkofer – FC Moosinning: Siegl, Brugger, Ball (91. Häusler), Haas (117. Hones), Meier, A. Abdane, M. Abdane (63. Lechner), Esposito, Killer (106. Auerweck), Siebald, Faust (71. Hartmann) – Trainer: Ball – Schiedsrichter: Petzke (Surheim) – Zuschauer: 287 – Tore: 0:1 Siebald (58.); Elfmeterschießen: 0:2 Siebald, 1:2 Groll, 1:3 Häusler, Hübscher verschießt, 1:4 Esposito, 2:4 Troffer, 2:5 Lechner, 3:5 Matic, 3:6 Hones.