Elfmeterdrama in Niedersonthofen Aufholjagd der Niso-Boys bleibt nicht vom Erfolg gekürt. +++ Auch der FC Ehekirchen steigt aus der Landsliga ab +++ VfR Neuburg und VfL Kaufering gehen ins "Finale" von Walter Brugger · Heute, 09:50 Uhr · 0 Leser

Der Moment der Entscheidung: Neuburgs Keeper Dominik Jozinovic hält den Efmeter von Simon Frasch und bringt den VfR in die zweite Runde, während es für die Niso-Boys zurück in die Bezirksliga geht. – Foto: Nitsax Foto Axel Nitschke

Beide Relegationsteilnehmer aus der Landesliga Südwest hat es erwischt. Sowohl die SG Niedersonthofen/Martinszell als auch der FC Ehekirchen müssen den Gang in die Bezirksliga antreten, während der VfR Neuburg und der VfL Kaufering weiterhin vom WIederaufstieg träumen dürfen. Beide Bezirksliga-Vizemeister machen einen freien Landesliga-Platz unter sich aus. Das Hinspiel ist am 27. Mai in Kaufering, drei Tage später fällt die Entscheidung in Neuburg.

Mit einem ordentlichen Polster war der VfR Neuburg nach dem 4:1-Sieg im Hinspiel angereist, doch die SG Niedersonthofen/Martinszell war nah dran, die Sache noch einmal umzubigen. Schon nach einer Viertelstunde hatten Tim Kern und Felix Thum auf 2:0 gestellt. Damit fehlte den Niso-Boys noch ein Treffer für die Verlängerung. Den besorgte Christian Kreuzer in der etwas zerfahrenen zweiten Halbzeit. Als in der 80. Minute Simon Frasch den Pfosten traf, hatten die Neuburger Riesenglück.

In der Verlängerung passierte nicht mehr allzu viel, sodass es ins Elfmeterschießen ging. Und da mussten die Niso-Boys gleich mit einem Handicap fertig werden, denn Manuel Bayrhof verfehlt mit dem ersten Schuss das Neuburger Tor. Die nächsten sieben Schützen verwandelten allesamt, sodass Simon Frasch unbedingt verwandeln musste. Doch er konnte VfR-Keeper Dominik Jozinovic nicht bezwingen. Während Jozinovic anschließend von seinen Teamkollegen fast erdrückt wurde, verabschiedeten sich die Niedersonthofer nach einer starken Vorstellung erhobenen Hauptes aus der Landesliga.

Schiedsrichter: Tim Grunert (Mallersdorf-Pfaffenberg) - Zuschauer: 216

Tore: 1:0 Tim Kern (6.), 2:0 Felix Thum (13.), 3:0 Christian Kreuzer (77.)

Elfmeterschießen: Manuel Bayrhof (Niedersonthofen) verschießt, 3:1 Sandi Omanovic, 4:1 Christian Kreuzer, 4:2 Philippe Bauer, 5:2 Dennis Picknik, 5:3 Moritz Bartoschek, 6:3 Alexander Lechner, 6:4 Sebastian Habermeyer, Simon Frasch (Niedersonthofen) scheitert an Torwart Dominik Jozinovic (121.).