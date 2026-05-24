Elfmeterdrama in Niedersonthofen

Beide Relegationsteilnehmer aus der Landesliga Südwest hat es erwischt. Sowohl die SG Niedersonthofen/Martinszell als auch der FC Ehekirchen müssen den Gang in die Bezirksliga antreten, während der VfR Neuburg und der VfL Kaufering weiterhin vom WIederaufstieg träumen dürfen. Beide Bezirksliga-Vizemeister machen einen freien Landesliga-Platz unter sich aus. Das Hinspiel ist am 27. Mai in Kaufering, drei Tage später fällt die Entscheidung in Neuburg.
Mit einem ordentlichen Polster war der VfR Neuburg nach dem 4:1-Sieg im Hinspiel angereist, doch die SG Niedersonthofen/Martinszell war nah dran, die Sache noch einmal umzubigen. Schon nach einer Viertelstunde hatten Tim Kern und Felix Thum auf 2:0 gestellt. Damit fehlte den Niso-Boys noch ein Treffer für die Verlängerung. Den besorgte Christian Kreuzer in der etwas zerfahrenen zweiten Halbzeit. Als in der 80. Minute Simon Frasch den Pfosten traf, hatten die Neuburger Riesenglück.
In der Verlängerung passierte nicht mehr allzu viel, sodass es ins Elfmeterschießen ging. Und da mussten die Niso-Boys gleich mit einem Handicap fertig werden, denn Manuel Bayrhof verfehlt mit dem ersten Schuss das Neuburger Tor. Die nächsten sieben Schützen verwandelten allesamt, sodass Simon Frasch unbedingt verwandeln musste. Doch er konnte VfR-Keeper Dominik Jozinovic nicht bezwingen. Während Jozinovic anschließend von seinen Teamkollegen fast erdrückt wurde, verabschiedeten sich die Niedersonthofer nach einer starken Vorstellung erhobenen Hauptes aus der Landesliga.
Schiedsrichter: Tim Grunert (Mallersdorf-Pfaffenberg) - Zuschauer: 216
Tore: 1:0 Tim Kern (6.), 2:0 Felix Thum (13.), 3:0 Christian Kreuzer (77.)
Elfmeterschießen: Manuel Bayrhof (Niedersonthofen) verschießt, 3:1 Sandi Omanovic, 4:1 Christian Kreuzer, 4:2 Philippe Bauer, 5:2 Dennis Picknik, 5:3 Moritz Bartoschek, 6:3 Alexander Lechner, 6:4 Sebastian Habermeyer, Simon Frasch (Niedersonthofen) scheitert an Torwart Dominik Jozinovic (121.).
Nach insgesamt acht Jahren mit dem Höhepunkt der Vizemeisterschaft 2023 endet die Zeit des FC Ehekirchen in der Landesliga - zumindest vorerst. Nach der 1:2-Niederlage im Hinspel muss der FCE nach dem 0:0 im Rückspiel gegen den VfL Kaufering absteigen. Ehekirchens Abteilungsleiter Markus Bissinger wollte nach den Relgationsspielen allerdings keinen Vorwurf machen: „Die Jungs haben in beiden Partien alles gegeben und reingehauen. Leider haben sie sich für den immens hohen Aufwand, den sie betrieben haben, nicht belohnt.“
Kaufering stand defensiv gut und ließ die Ehekircher kaum in Tornähe kommen. Ein Kopfball von Matthias Schaff, der am Außenpfosten landete, war lange Zeit die beste Chance des FCE (42.).
Als Kauferings Keeper Michael Wölfl in der 73. Minute die Rote Karte sah, nachdem er gegen Jakob Schmid einen Tick zu spät gekommen war und den Ehekircher außerhalb des Strafraums gefoult hatte, witterte der FCE seine Chance. Allerdings stand Kaufering weiterhin stabil und Ersatzkeeper Tobias Kaiser musste nicht ernsthaft eingreifen. Und am Ende wurde es für die Ehekircher richtig bitter. In der Nachspielzeit ging Abwehrspieler Lucas Labus zu Boden und blieb dort liegen. Der erste Verdacht ist, dass er sich ohne Fremdeinwirkung einen Achillessehnenriss zugezogen hat.
Schiedsrichter: Saif Fekih (Oberndorf) - Zuschauer: 616
Rote Karte: Michael Wölfl (73./VfL Kaufering/Notbremse)