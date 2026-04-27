Elfmeterdrama in der Nachspielzeit kostet Aramäer erneut zwei Punkte von Dominik Schwarz · Heute, 20:05 Uhr · 0 Leser

– Foto: Adnan Altinkaya

Erneut war es eine dramatische Szene in der vierten Minute der Nachspielzeit, die über Sieg oder Unentschieden entschied – mit dem bitteren Ende für die Aramäer. Während man in der Vorwoche gegen Schwaigern noch selbst einen Strafstoß und damit den Sieg vergab, war es dieses Mal der Gegner, der einen Elfmeter verwandelte und den Aramäern zwei sicher geglaubte Punkte entriss. Die Gäste starteten druckvoll in die Partie. Bereits in den ersten fünf Minuten boten sich Gerber und Gotovac erstklassige Möglichkeiten, die jedoch ungenutzt blieben. In der Folge verflachte die Begegnung zusehends, bis der Knoten platze: Nach einem Kopfball von Abdulahad, den der Mulfinger Keeper noch glänzend parieren konnte, schaltete Gerber am schnellsten und staubte zum 0:1 ab. Trotz der Führung fehlte den Aramäern im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit bei einigen vielversprechenden Ansätzen die letzte Konsequenz. Die Gastgeber hingegen blieben blass und verbuchten lediglich in der 34. Minute einen gefährlichen Kopfball, der jedoch knapp am Gehäuse vorbeistrich.

Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie deutlich an Fahrt auf. Die Aramäer drängten auf die Vorentscheidung, ließen aber die nötige Kaltschnäuzigkeit vermissen: 54. Minute: Robin Dörner trifft mit einem satten Distanzschuss nur den Pfosten.