Elfmeterdrama beim BFC Preussen

Unser BFC Preussen verpasst die Chance nach 2016 erneut das Berliner Pokal Achtelfinale zu erreichen. Nach 120 Minuten kommt es im Duell Berlinliga (BFC) gegen Oberliga (Blau Weiß 90 Berlin) zum Elfmeterschiessen, nachdem in der regulären Spielzeit jeweils ein Treffer fiel (1:1). Die Nerven behalten dann klar die Tempelhofer. Drei Elfer, drei Treffer. Bei unseren Jungs bleibt nur Joris Möller cool. Wedemann und Menz verschiessen. Der blauweisse Schrade macht den Deckel drauf, und wir scheiden aus. Leider. Obwohl wir eine Top Leistung abgerufen haben, sogar mit 1:0 in Führung gehen nach 27 Minuten durch ein Freistoss Traumtor von Magnus Stahlberg. In Hälfte zwei scheinen wir den Oberligisten in Griff zu haben, das rappelt es nach einem Fehlpass von Stahlberg in unserer Kiste. Weil 90 Knipser Romario Hartwig das eiskalt ausnutzt nach Vorlage von Tobias Göth zum 1:1 (61.). Das Ende kennt ihr. Hier geht es zum LIVETICKER. Aus unserem You Tube Kanal bfcpreussentv ist die Pressekonferenz mit den Trainern Daniel Volbert (BFC) und Marco Gebhardt hier online.