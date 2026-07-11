Elfmeter-Wahnsinn beim RWH-Cup 2026 Ein Turnier für die Geschichtsbücherrn von Gerry Grave · Heute, 10:31 Uhr · 0 Leser

Der traditionelle RWH-Cup zog auch in diesem Jahr wieder zahlreiche begeisterte Zuschauer an. Das Turnier blickt auf eine lange Geschichte zurück: In früheren Jahren war das Teilnehmerfeld riesig, und vor allem die regelmäßige Teilnahme niederländischer Teams aus der Grenzregion verleih dem Cup stets ein besonderes, internationales Flair. Obwohl die niederländische Beteiligung in den letzten Jahren leider etwas nachgelassen hat, bewies das Organisationsteam rund um den zweiten Vorsitzenden Andreas Grotegers auch 2026 echtes Fingerspitzengefühl. Trotz des veränderten Teilnehmerfeldes gelang es den Verantwortlichen bravourös, ein hochkarätiges, packendes und perfekt organisiertes Turnier auf die Beine zu stellen. Das absolut Besondere daran: Drei der insgesamt vier Turnierspiele mussten im ultimativen Drama des Elfmeterschießens entschieden werden

Die Eröffnungsspiele: Ein historischer Montag voller Nervenkrimi Schon der Eröffnungsabend am Montag bot ein sportliches Drama, wie man es selbst im Profipokal selten erlebt. Keine einzige Partie konnte in der regulären Spielzeit entschieden werden.

In der ersten Begegnung standen sich der TuS Aschendorf und der SV Blau-Weiß Dörpen gegenüber. Es entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch, der völlig gegen die allgemeinen Erwartungen und den Spielverlauf verlief. Nach einem intensiven 2:2 nach der regulären Spielzeit musste die Entscheidung vom Punkt fallen. Im anschließenden Elfmeterkrimi behielt Aschendorf mit 6:5 hauchdünn die Oberhand.

Direkt im Anschluss folgte das Duell zwischen dem Gastgeber SV Rot-Weiß Heede und der SG Wippingen/Renkenberge. Auch hier sahen die Fans ein echtes Offensivspektakel. Nach einem packenden 3:3 ging es ebenfalls ohne Umwege ins Elfmeterschießen. Unter ohrenbetäubendem Jubel der Heimfans zeigte Heede die besseren Nerven und siegte in einer Schützenparade mit 8:7. Der Finalfreitag: Perfekt organisierter Budenzauber auf zwei Plätzen Traditionell perfekt durchorganisiert ging es am gestrigen Freitag in die entscheidende Phase. Die Struktur des Finaltages stand dank der hervorragenden Planung von Andreas Grotegers und seinem Team wie gewohnt felsenfest: Pünktlich um 19:30 Uhr wurde auf dem B-Platz das Spiel um den 3. und 4. Platz zwischen dem SV Blau-Weiß Dörpen und der SG Wippingen/Renkenberge angepfiffen, das den Abend sportlich optimal einläutete. Um 20:00 Uhr folgte dann das absolute Highlight auf dem Hauptplatz: Das große Finale zwischen Rot-Weiß Heede und dem TuS Aschendorf vor vollbesetzter Kulisse.

Das große Finale: Flint, Röttgers-Abeln und der entscheidende Fehlschuss Taktisch diszipliniert, aber mit offenem Visier schenkten sich beide Finalisten nichts. Es war Christoph Flint, der den Heeder Hauptplatz zum Beben brachte, als er eiskalt zur viel umjubelten 1:0-Führung für die Hausherren traf. Heede schnupperte bereits am Turniersieg im eigenen Wohnzimmer, doch Aschendorf gab nicht auf. Marlon Röttgers-Abeln erlöste die Gäste mit einem wuchtigen Treffer zum 1:1-Ausgleich. Da nach der regulären Spielzeit erneut kein Sieger feststand, ging der „Elfmeter-Wahnsinn“ in die dritte Runde des Turniers. Der Geist von Eijkelkamp sorgt für den Heeder Heimsieg In einer nervenaufreibenden Entscheidung kam es beim letzten und entscheidenden Strafstoß für Aschendorf zu einer Szene für die Ewigkeit: Kevin Winnen trat an, zeigte Nerven und schoss den Ball meilenweit über das Gehäuse in den Abendhimmel von Heede.