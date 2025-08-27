 2025-08-27T11:11:03.766Z

Allgemeines
Veert holt ein 2:2.
Veert holt ein 2:2. – Foto: Jens Terhardt

Elfmeter verschossen: SV Veert wartet weiter auf ersten Sieg

Kreisliga A Kleve-Geldern: Vermutlich wäre für den SV Veert gegen den BV Sturm Wissel etwas mehr möglich gewesen, doch Robin Barth scheiterte per Strafstoß.

Der 3. Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern hat schon am Dienstag mit dem Remis zwischen dem SV Veert und dem BV Sturm Wissel angefangen, am Freitag geht es mit Heimspielen des 1. FC Kleve II und TSV Wachtendonk-Wankum II weiter.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Gestern, 20:00 Uhr
SV Veert
SV VeertSV Veert
BV Sturm Wissel
BV Sturm WisselWissel
2
2
Abpfiff
Bitter gelaufen für den SV Veert, der weiter auf den ersten Sieg wartet: Im Aufsteigerduell führten die Hausherren gegen Sturm Wissel früh durch Daniel Kempkens (14.), allerdings drehten die Gäste mit einem Doppelschlag von Lucas Heißing (35.) und Kevin Deckers (37.) die Partie. Der abwechslungsreiche erste Abschnitt war damit noch nicht beendet, denn in der 44. Minute gab es dann Strafstoß für Veert, doch Torjäger Robin Barth ließ diese Gelegenheit liegen. Immerhin glich Christian Jürgens noch in der Nachspielzeit aus (45.+4) und sicherte das Remis. Damit muss Veert weiter auf den ersten Sieg warten, Wissel nistet sich mit vier Punkten im Mittelfeld ein.

SV Veert – BV Sturm Wissel 2:2
SV Veert: Joshua Claringbold, Christian Böttcher, Simon Nick von Wirth (41. Sven Bauer), Holger Jansen, Daniel Kempkens, Janis Markus Koschitzki (80. David Paul Böhm), Felix Brock, Mattis van Meegen (9. Robin Barth), Niklas Hoffmann (70. Serkan Külcür), Christian Jürgens, Louis Genego (80. Arlind Gashi) - Trainer: Arlind Gashi
BV Sturm Wissel: Philip Steiner, Kevin Bolten, Noel Kanders, Niklas Köhn, Tim Hüwels, Aaron Kreiß, Alexander Menke (85. Leon Honselaar), Dustin Knoor, Kevin Deckers (72. Niclas Mülder), Justin van de Sandt, Lucas Heißing - Trainer: Robin Deckers - Trainer: Peter van Haaren
Tore: 1:0 Daniel Kempkens (14.), 1:1 Lucas Heißing (35. Foulelfmeter), 1:2 Kevin Deckers (37.), 2:2 Christian Jürgens (45.+4)
Besondere Vorkommnisse: Robin Barth (SV Veert) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (45.).

Fr., 29.08.2025, 20:00 Uhr
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV Wachtendonk-WankumTSV WaWa
SV Sevelen
SV SevelenSevelen
20:00
Fr., 29.08.2025, 20:00 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau II
Grün-Weiß Vernum
Grün-Weiß VernumVernum
20:00live
Fr., 29.08.2025, 20:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve II
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
20:00live
So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SV Walbeck
SV WalbeckSV Walbeck
TSV Nieukerk
TSV NieukerkTSV Nieukerk
15:00
So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf II
15:30
So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SV Nütterden
SV NütterdenNütterden
Viktoria Winnekendonk
Viktoria WinnekendonkSV WiDo
15:00live
So., 31.08.2025, 15:15 Uhr
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
SV Issum
SV IssumSV Issum
15:15
Das sind die nächsten Spieltage

4. Spieltag
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - Viktoria Winnekendonk
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr Grün-Weiß Vernum - 1. FC Kleve II
Sa., 06.09.25 17:00 Uhr BV Sturm Wissel - Uedemer SV
So., 07.09.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SV Veert
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Nütterden - Siegfried Materborn
So., 07.09.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SV Walbeck
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Issum - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Sevelen - SGE Bedburg-Hau II

5. Spieltag
Sa., 13.09.25 17:00 Uhr SV Issum - BV Sturm Wissel
So., 14.09.25 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SGE Bedburg-Hau II
So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Walbeck - SV Nütterden
So., 14.09.25 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - Grün-Weiß Vernum
So., 14.09.25 15:15 Uhr Uedemer SV - TSV Nieukerk
So., 14.09.25 15:30 Uhr Siegfried Materborn - FC Aldekerk
So., 14.09.25 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - SV Sevelen
So., 14.09.25 15:30 Uhr SV Veert - Alemannia Pfalzdorf II

