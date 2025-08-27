Elfmeter verschossen: SV Veert wartet weiter auf ersten Sieg

Der 3. Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern hat schon am Dienstag mit dem Remis zwischen dem SV Veert und dem BV Sturm Wissel angefangen, am Freitag geht es mit Heimspielen des 1. FC Kleve II und TSV Wachtendonk-Wankum II weiter.
SV Veert – BV Sturm Wissel 2:2
SV Veert: Joshua Claringbold, Christian Böttcher, Simon Nick von Wirth (41. Sven Bauer), Holger Jansen, Daniel Kempkens, Janis Markus Koschitzki (80. David Paul Böhm), Felix Brock, Mattis van Meegen (9. Robin Barth), Niklas Hoffmann (70. Serkan Külcür), Christian Jürgens, Louis Genego (80. Arlind Gashi) - Trainer: Arlind Gashi
BV Sturm Wissel: Philip Steiner, Kevin Bolten, Noel Kanders, Niklas Köhn, Tim Hüwels, Aaron Kreiß, Alexander Menke (85. Leon Honselaar), Dustin Knoor, Kevin Deckers (72. Niclas Mülder), Justin van de Sandt, Lucas Heißing - Trainer: Robin Deckers - Trainer: Peter van Haaren
Tore: 1:0 Daniel Kempkens (14.), 1:1 Lucas Heißing (35. Foulelfmeter), 1:2 Kevin Deckers (37.), 2:2 Christian Jürgens (45.+4)
Besondere Vorkommnisse: Robin Barth (SV Veert) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (45.).
4. Spieltag
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - Viktoria Winnekendonk
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr Grün-Weiß Vernum - 1. FC Kleve II
Sa., 06.09.25 17:00 Uhr BV Sturm Wissel - Uedemer SV
So., 07.09.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SV Veert
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Nütterden - Siegfried Materborn
So., 07.09.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SV Walbeck
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Issum - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Sevelen - SGE Bedburg-Hau II
5. Spieltag
Sa., 13.09.25 17:00 Uhr SV Issum - BV Sturm Wissel
So., 14.09.25 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SGE Bedburg-Hau II
So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Walbeck - SV Nütterden
So., 14.09.25 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - Grün-Weiß Vernum
So., 14.09.25 15:15 Uhr Uedemer SV - TSV Nieukerk
So., 14.09.25 15:30 Uhr Siegfried Materborn - FC Aldekerk
So., 14.09.25 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - SV Sevelen
So., 14.09.25 15:30 Uhr SV Veert - Alemannia Pfalzdorf II
