Elfmeter verschossen!

In der 47. Minute kam es zum großen Moment: Elfmeter für die SG! Die Spannung war kaum auszuhalten, selbst die Vögel hörten kurz auf zu zwitschern.

Unser Schütze "E" lief an, voller Selbstvertrauen, vermutlich mit dem inneren Motto: „Ganz oder gar nicht!“

Mit beeindruckender Wucht jagte er den Ball… allerdings nicht ins Netz, sondern mit Vollgas Richtung Orbit. Augenzeugen berichten, dass der Ball zuletzt über dem Tennsiplatz gesichtet wurde und nun vermutlich als neuer Satellit unterwegs ist.