Elfmeter verhindert Preussen Dreier

Da war mehr drin für unsere Lankwitzer. „Ich hatte nach den ersten 45 Minuten nicht das Gefühl, dass Stern 1900 noch zurück kommen kann“, so ein enttäuschter Preussen Coach Daniel Volbert nach dem 1:1 Remis am 12.Spieltag auf der Pressekonferenz. Der überragende Liam James Kelly schaltet in der fünften Minute in Gerd Müller Manier am schnellsten im gegnerischen Strafraum, und es steht schon sehr früh 1:0 für unsere Weissschwarzen. Stern findet fast gar nicht statt im ersten Durchgang, wenn nicht der Kopfball von Yannick Woithe kurz vor der Halbzeitpause an den Pfosten geflogen wäre. Ein „leider“ anderes Bild nach 45 Minuten: Stern wird stärker, und in Minute 59. dann der Schock. Burak Mentes soll Woithe im Strafraum zu Fall gebracht haben, Schiri Gieseler zögert nicht lange und zeigt auf den Punkt. Der gefoulte verwandelt sicher zum 1:1. Zwei Highlights folgen noch auf beiden Seiten: Preusse Liam James Kelly trifft den Pfosten, und Yannick Woithe auf der anderen Seite glücklicherweise nur unseren Keeper Malte Hartmann, und das freistehend. Nach 93 Minuten ist Schluss. Wir klettern auf Rang 15 (10 Zähler) und verlassen die Abstiegsplätze, bei einem Spiel weniger als die Konkurrenz. Stern kann den Ausrutscher von Sparta bei den Füchsen nicht ausnutzen, und es bleibt Rang 4 mit 24 Punkten. Am nächsten Freitag sind wir beim Tabellendritten Füchse Berlin zu Gast. Los gehts um 19 Uhr 30 im Fuchsbau an der Kienhorststraße 170 (13403 Berlin). Infos zum Spiel gegen Stern hier im LIVETICKER . Ein Video Beitrag mit den Toren, Highlights und Stimmen folgt.