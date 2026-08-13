Elfmeter vergeben, Rückstand aufgeholt: Eddersheim bleibt ungeschlagen

Eddersheims Maximilian Thomasberger (links) köpfte den 1:1-Ausgleichstreffer gegen Türk Gücü Friedberg. Rechts im Bild: Noah Michel. – Foto: Marcel Lorenz

Eddersheim. Drittes Saisonspiel, drittes Gegentor, zum dritten Mal ungeschlagen – und zum zweiten Mal in Folge ein 1:1: Das intensive Hessenliga-Duell zwischen dem Vorjahresvizemeister FC Eddersheim und Aufstiegsmitfavorit Türk Gücü Friedberg fand am Mittwochabend keinen Sieger. Dabei musste der FCE erstmals in dieser Spielzeit einem Rückstand hinterherlaufen, obwohl sich früh die große Gelegenheit zur Führung vom Elfmeterpunkt geboten hatte. Zwei Unterbrechungen während der Partie taten der Mannschaft von Eddersheims Trainer Carsten Weber allerdings jeweils nicht gut.

Im Vergleich zum vorangegangenen Spiel in Stadtallendorf nahm Weber zwei Veränderungen in seiner Startelf vor. Ronaldo Dos Santos Ferreira kehrte nach seiner Abwesenheit am vergangenen Spieltag zurück und ersetzte Niklas Kraus. Zudem kam Anthony Letica zu seinem ersten Startelfeinsatz der Saison, während Julian Donges zunächst auf der Bank Platz nahm. Zu dieser Entscheidung betonte Weber: „Wir haben einen brutalen Konkurrenzkampf in der Innenverteidigung und eine extreme Leistungsdichte. Alle drei – Maximilian Thomasberger, Julian Donges und Anthony Letica – haben eine Top-Vorbereitung gespielt. Deshalb hat diesmal Anthony anfangen. Wir haben auf dieser Position überhaupt keinen Leistungsabfall zwischen den Spielern.“

Kurz darauf folgte die erste Unterbrechung, die Eddersheims Rhythmus merklich störte. „Die Trinkpause in der Mitte der ersten Halbzeit hat bei uns einen Knick gegeben“, berichtete Weber. Türk Gücü war anschließend spielbestimmend und näherte sich vor allem mit Distanzschüssen dem Eddersheimer Tor an. Einen besonders gefährlichen Versuch konnte FCE-Schlussmann Felix Koob noch entschärfen, beim Führungstreffer der Gäste kurz vor der Pause war er jedoch machtlos – Erdinc Solak traf in der 41. Minute aus rund 20 Metern über den Innenpfosten zum 0:1. Für Weber ging der Vorsprung der Gäste zu diesem Zeitpunkt auch in Ordnung: „Aufgrund des zweiten Teils der ersten Halbzeit war die Pausenführung für Friedberg verdient – trotz unseres verschossenen Elfmeters.“

In der Anfangsphase begegneten sich beide Mannschaften weitgehend auf Augenhöhe, wobei Weber leichte Vorteile bei seiner Elf sah. „Die ersten 15 bis 20 Minuten waren relativ ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für uns. Wir hatten mehr Halbchancen und etwas mehr Zug und Griffigkeit nach vorne.“ Die bis dahin größte Möglichkeit zur Führung bot sich dem FCE nach 17 Minuten: Stürmer Leon Raitz wurde im Strafraum gefoult, doch Demyan Imek scheiterte mit dem fälligen Strafstoß an Friedbergs Torhüter Philipp Bagus.

In der Kabine reagierte der Eddersheimer Trainer mit taktischen Anpassungen. Seine Mannschaft verteidigte nach dem Seitenwechsel auf einer anderen Höhe und bekam die Partie dadurch wieder deutlich besser in den Griff. In den ersten rund 30 Minuten nach Wiederbeginn bestimmte der FCE das Geschehen und belohnte sich früh für den erhöhten Druck. Nach einer Freistoßflanke von Dos Santos Ferreira aus dem Halbfeld markierte Innenverteidiger Maximilian Thomasberger per Kopf das 1:1 (54.). Eddersheim blieb anschließend zunächst am Drücker und hatte seine beste Phase der Begegnung.

Rudebildung, STOPP-Konzept und veränderte Statik

In der Schlussphase wurde die ohnehin intensive Partie hitzig. In der 80. Minute kam es auf dem Platz zu einer Rudelbildung, zugleich wurde es auch an der Seitenlinie emotional. Im Rahmen des STOPP-Konzepts schickte der Unparteiische Kevin Steinmann beide Mannschaften für rund fünf Minuten in ihre jeweiligen Strafräume zurück, um die Situation zu beruhigen.

Wie bereits die Trinkpause im ersten Durchgang bekam diese Unterbrechung den Eddersheimern nicht besonders gut. In den verbleibenden Minuten übernahm Friedberg wieder stärker die Initiative. Kurz vor dem Ende sorgte Ferdinand Scholl mit einem gefährlichen Distanzschuss noch einmal für Gefahr vor dem Eddersheimer Tor. Auf der Gegenseite hätte Luis Hesse um ein Haar den Siegtreffer geblockt, doch der Presseschlag mit Bagus landete in den Armen des Friedberger Keepers.

Parallelen zum Spiel in Stadtallendorf – Sonntag gegen Absteiger Bayern Alzenau

Am Ende blieb es beim 1:1 – ein Ergebnis, mit dem Weber angesichts des Spielverlaufs leben konnte. „Das war gutes Hessenliga-Niveau. Das Spiel war intensiv und schnell, gleichzeitig haben beide Abwehrreihen viel weggenommen.“ In der Gesamtbetrachtung sei die Punkteteilung daher gerecht. Parallelen erkannte der FCE-Trainer auch zum vorangegangenen 1:1 in Stadtallendorf: „Der Spielverlauf war zwar ein anderer, aber es gab eine gewisse Ähnlichkeit. Beide Mannschaften hatten ihre Druckphasen.“

Für den FC Eddersheim geht es nun gegen Bayern Alzenau weiter. Der Regionalliga-Absteiger ist mit zwei Punkten aus den ersten drei Begegnungen bislang eher verhalten in die neue Hessenliga-Saison gestartet. Davon lässt sich Weber allerdings nicht täuschen. „Ich sehe Bayern Alzenau ganz vorne in der diesjährigen Hessenliga. Sie sind in allen Mannschaftsteilen top besetzt und haben zudem den Vorteil, dass sie in der vergangenen Saison auf Viertliga-Niveau gespielt haben. Das wird ihnen in ihrer Entwicklung mit Sicherheit viel gebracht haben.“ Entsprechend groß ist der Respekt vor der nächsten Aufgabe. „Ich bin sehr gespannt. Das wird eine ähnlich schwere Aufgabe wie gegen Friedberg.“