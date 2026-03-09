Elfmeter vergeben, Heimserie reißt Hannover 96 unterliegt Greuther Fürth trotz Chancenplus mit 1:2 von red · Heute, 10:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Norbert Jahn

Die erste Heimniederlage der Rückrunde ist perfekt: Hannover 96 musste sich in der Heinz von Heiden Arena der SpVgg Greuther Fürth mit 1:2 geschlagen geben. Nach einer schwachen ersten Hälfte kämpften sich die Niedersachsen zwar zurück, ließen jedoch mehrere gute Möglichkeiten – darunter einen Elfmeter – ungenutzt.

Fürth nutzt erste echte Chance Die Anfangsphase verlief ausgeglichen. Hannover kam früh zum vermeintlichen Führungstreffer, doch Stefan Thordarson stand bei seinem Abschluss nach einer starken Einzelaktion von Kolja Oudenne deutlich im Abseits (11.). In einer ansonsten ereignisarmen ersten Halbzeit setzte Fürth den entscheidenden Nadelstich: Nach einem langen Ball des Keepers Silas Prüfrock verlor Ime Okon das Duell gegen Noel Futkeu, der sich behauptete und den Ball artistisch zur Gäste-Führung verwandelte (33.).

Neubauer gleicht schnell aus Zur zweiten Halbzeit reagierte Hannover mit einem Doppelwechsel – und der zeigte sofort Wirkung. Husseyn Chakroun trieb den Ball durchs Mittelfeld und bediente Maurice Neubauer, dessen Abschluss durch die Beine von Prüfrock zum 1:1 ins Tor rutschte (50.). Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Nur sieben Minuten später legte Futkeu auf den ehemaligen 96-Spieler Jannik Dehm ab, der den Ball sehenswert über Torwart Nahuel Noll hinweg zur erneuten Führung ins Netz schlenzte (57.).