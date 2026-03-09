Elfmeter vergeben, Heimserie reißt

Die erste Heimniederlage der Rückrunde ist perfekt: Hannover 96 musste sich in der Heinz von Heiden Arena der SpVgg Greuther Fürth mit 1:2 geschlagen geben. Nach einer schwachen ersten Hälfte kämpften sich die Niedersachsen zwar zurück, ließen jedoch mehrere gute Möglichkeiten – darunter einen Elfmeter – ungenutzt.
Die Anfangsphase verlief ausgeglichen. Hannover kam früh zum vermeintlichen Führungstreffer, doch Stefan Thordarson stand bei seinem Abschluss nach einer starken Einzelaktion von Kolja Oudenne deutlich im Abseits (11.).
In einer ansonsten ereignisarmen ersten Halbzeit setzte Fürth den entscheidenden Nadelstich: Nach einem langen Ball des Keepers Silas Prüfrock verlor Ime Okon das Duell gegen Noel Futkeu, der sich behauptete und den Ball artistisch zur Gäste-Führung verwandelte (33.).
Zur zweiten Halbzeit reagierte Hannover mit einem Doppelwechsel – und der zeigte sofort Wirkung. Husseyn Chakroun trieb den Ball durchs Mittelfeld und bediente Maurice Neubauer, dessen Abschluss durch die Beine von Prüfrock zum 1:1 ins Tor rutschte (50.).
Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Nur sieben Minuten später legte Futkeu auf den ehemaligen 96-Spieler Jannik Dehm ab, der den Ball sehenswert über Torwart Nahuel Noll hinweg zur erneuten Führung ins Netz schlenzte (57.).
Die große Chance zum Ausgleich bot sich Hannover in der Schlussphase. Nachdem Hayate Matsuda im Strafraum gefoult worden war, zeigte Schiedsrichter Tom Bauer auf den Punkt. Kapitän Enzo Leopold entschied sich für einen zentralen Abschluss – doch Prüfrock blieb stehen und parierte den Strafstoß (73.).
In der Schlussphase drängten die Hausherren auf den Ausgleich. Vor allem der eingewechselte Mustapha Bundu sorgte für Gefahr, scheiterte jedoch zweimal am starken Fürther Keeper oder verfehlte knapp das Ziel.
Trotz 24 Torschüssen und 17 Eckbällen gelang Hannover kein weiterer Treffer. Fürth verteidigte leidenschaftlich und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.
Damit endet für Hannover 96 eine Heimserie in der Rückrunde – gegen effizient auftretende Fürther, während die Gastgeber ihre zahlreichen Möglichkeiten ungenutzt ließen.