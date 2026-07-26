Elfmeter und rote Karten prägen den Saisonauftakt beim TuS Holzkirchen

Das 2:2 auf dem Fuß: Elias Schnier (l.) konnte seinen Schuss nicht im Dorfener Tor unterbringen. – Foto: Max Kalup

Der TuS Holzkirchen verliert zu Hause 2:3 gegen den TSV Dorfen – und hadert mit einem Zwischenfall in der Anfangsphase.

Den Auftakt in die neue Bezirksliga-Saison dürfte sich der TuS Holzkirchen anders vorgestellt haben. Denkbar knapp mussten sich die Grün-Weißen mit 2:3 dem TSV Dorfen geschlagen geben und starten damit erneut – wie schon in der Vorsaison – mit einer Niederlage in die neue Spielzeit.

„Wir sind in jedem Fall nicht zufrieden“, stellt TuS-Coach Orhan Akkurt fest. „Wir wollten nicht mit einer Niederlage beginnen. Aber wir wissen auch um die Stärke von Dorfen.“

Unter Experten zählen die Dorfener zum Favoritenkreis auf den Aufstieg in die Landesliga. Das bekamen die Holzkirchner am heißen Samstagnachmittag an der Haidstraße von Beginn an zu spüren. „Ich denke trotzdem, dass wir anfangs ein gutes Spiel gemacht haben“, findet Akkurt, der kurz vor Anpfiff noch mal seine Startelf verändern musste. So bildeten kurzfristig Anton Deibele zusammen mit Kapitän Lukas Krepek das Innenverteidiger-Pärchen. Im Tor erhielt Maximilian Schömig den Vorzug vor Oleksandr Titov.

Nach einer druckvollen Anfangsphase der Grün-Weißen wurde die Partie plötzlich hektisch: Zunächst legten die Holzkirchner einen Dorfener Angreifer im Strafraum (13.). Den fälligen Strafstoß verwandelte Gerhard Thalmaier zur frühen 1:0-Führung für die Gäste. Und es sollte noch bitterer kommen für den TuS: Nach einer unübersichtlichen Szene sah Holzkirchens Youngster Emil Mitterer in seiner Punktspiel-Premiere für das Bezirksliga-Team glatt Rot.

„Das war keine rote Karte“, ärgert sich Akkurt. „Das hat uns schon aus der Fassung gebracht. Damit kippte das Spiel.“ Fortan fanden die Grün-Weißen in der ersten Halbzeit nicht zu ihrem Spiel. Das nutzten die Gäste dann eiskalt. Ein Dorfener Freistoß klatschte zunächst an den Pfosten, ehe Clemens Blaha aus kurzer Distanz zur 2:0-Führung abstaubte.

Nach der Pause kamen die Holzkirchner mit frischem Schwung aus der Kabine. Hinzu kam die rote Karte für Dorfens Blaha nach einer knappen Stunde. Plötzlich bekamen die TuS-Spieler die zweite Luft. Nicht zuletzt, weil Maximilian Freundl Sekunden nach seiner Einwechslung nach einem schönen Angriff auf 1:2 verkürzte. Nach einem Ball auf den langen Pfosten lief Freundl wunderbar ein und zirkelte das Leder ins Netz (68.). Der Startschuss für eine echte Drangphase der Holzkirchner.

„Wir sind da voll auf das 2:2 gegangen“, bestätigt Akkurt. Doch zunächst schob Elias Schnier den Ball aus guter Position zu zentral auf den Dorfener Torwart, kurz darauf traf Tim Feldbrach aus ähnlicher Entfernung den Ball nicht richtig. Dann war Dorfen wieder am Zug und erhöhte nach einem weiteren Foul im Strafraum vier Minuten vor dem Ende vom Punkt zum 3:1. Drei Minuten später verkürzte Gilbert Diep ebenfalls per Strafstoß auf 2:3 – mehr war aber nicht mehr drin. „Eine sehr bittere Niederlage“, findet Akkurt. „Aber Ausrutscher passieren. Wir haben gegen einen starken Gegner gespielt.“