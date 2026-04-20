"Elfmeter-Training wäre ein Ansatz": Liveticker-Sprüche vom Wochenende

– Foto: Christian Schneider

Wieder mal ist ein spannendes Fußball-Wochenende zu Ende gegangen. Habt ihr auch eine kuriose oder erwähnenswerte Szene vom Wochenende auf Lager? Gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net senden. Wir freuen uns wie immer über eure Einsendungen, denn dann haben wir alle was zum Lachen bzw. zum Schmunzeln.

Ein Wind zum Drachen steigen lassen, mir ist schon dreimal der Hut vom Kopf gelassen worden.

In der 65. Minute beim Spiel TSG Ehingen vs. SV Jungingen – Endstand: 2:2 (19.04.2026, 15:00 Uhr)

Freistoß Jungingen aus 25 Metern. Ich tipp das der wieder Richtung Stadt geht.

Liveticker von Dominik Wind

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In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit beim Spiel SV Germania Bietigheim vs. TV Aldingen (19.04.2026, 15:00 Uhr)

Ansu nagelt den Ball über das Tor Richtung Visdukt. Elfmeter-Training wäre eventuell ein Ansatz für die nächste Trainingseinheit.

Liveticker von Steffen Lohfink

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