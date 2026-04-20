Elfmeter-Spektakel, SK Weingarten mit 4:0, Lindau mit Wahnsinnssieg

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Bodensee war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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In Eschach sahen die Zuschauer eine Partie, die vor allem durch die Schlussminuten der ersten Halbzeit geprägt war. Lange Zeit neutralisierten sich beide Teams, doch dann schlug die Stunde von Etienne Elster. Mit einem eiskalten Doppelschlag in der 42. Minute und der 45. Minute brachte er die Eschacher Reserve quasi mit dem Pausenpfiff mit 2:0 in Führung. Weissenau kam zwar hochmotiviert aus der Kabine und verkürzte durch Soayib Kolawolé Adeomi bereits in der 49. Minute auf 2:1, doch trotz der frühen Antwort im zweiten Durchgang rannte der SVW vergeblich gegen die Defensive der Hausherren an. Eschach rettete den knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft über die Zeit.
Ein klassisches Geduldsspiel bekamen die Fans in Baindt geboten. In einer hart umkämpften Begegnung, in der beide Abwehrreihen kaum Lücken ließen, musste eine Standardsituation herhalten, um den Knoten zu lösen. In der 58. Minute bekamen die Gäste einen Strafstoß zugesprochen, den Martin Schreiner per Foulelfmeter sicher zum 0:1 verwandelte. Baindt II warf in der Folge alles nach vorne, biss sich am Kehlener Abwehrbollwerk jedoch die Zähne aus. Am Ende blieb es bei der knappen Heimniederlage für die SVB-Reserve.
Vor 130 Zuschauern entwickelte sich ein packender Schlagabtausch. Der SV Ankenreute erwischte den besseren Start und schockte die Heimelf in der 14. Minute, als Robin Braun zum 0:1 einnetzte. Doch Aulendorf zeigte eine beeindruckende Reaktion: Nur drei Minuten später, in der 17. Minute, markierte Lukas Steinhauser den schnellen Ausgleich. Die Partie blieb danach lange offen, bis die SG in der Schlussphase das glücklichere Ende für sich hatte. Patrick Moll erlöste die Fans in der 81. Minute mit dem Treffer zum 2:1-Siegtreffer und sicherte Aulendorf die drei Punkte.
Was für ein kurioses und torreiches Spiel in Wilhelmsdorf! Die Geschichte dieser Partie ist untrennbar mit Julius Strobel verbunden, der eine bemerkenswerte Nervenstärke bewies. Den Torreigen eröffnete er bereits in der 5. Minute per Foulelfmeter. In der 13. Minute schraubte Luiz Schulz das Ergebnis auf 2:0 hoch. Im zweiten Durchgang setzte sich das Elfmeter-Spektakel fort: Julius Strobel erhöhte mit zwei weiteren verwandelten Foulelfmetern in der 55. Minute und der 67. Minute auf 4:0. Erneut Luiz Schulz machte in der 79. Minute mit seinem zweiten Treffer das 5:0 perfekt. Den Gästen aus Friedrichshafen gelang durch Sascha Hohmann in der 84. Minute lediglich noch der Ehrentreffer zum 5:1-Endstand.
In Molpertshaus herrschte nach dem Schlusspfiff eine Mischung aus Stolz und Enttäuschung. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Jonas Vonier die Hausherren in der 51. Minute mit 1:0 in Führung. Der FV Molpertshaus verteidigte diesen Vorsprung mit Mann und Maus und schien den Heimsieg bereits in der Tasche zu haben. Doch die SG Waldburg/Grünkraut bewies einen langen Atem und schlug in der Schlussphase eiskalt zurück. Philipp Roessler markierte in der 86. Minute den späten Ausgleich zum 1:1-Endstand und entriss den Gastgebern damit in den letzten Minuten noch zwei sicher geglaubte Punkte.
Vor 100 Zuschauern hielt der SV Mochenwangen fast eine Stunde lang die Null, doch dann brachen alle Dämme. Ein Doppelschlag von Yusuf Ekincioglu in der 59. Minute und der 62. Minute stellte die Weichen für den SK Weingarten endgültig auf Auswärtssieg. Mochenwangen versuchte zwar zu antworten, konnte der spielerischen Überlegenheit der Gäste aber nichts mehr entgegensetzen. In der Schlussphase schraubten Burhan Soyudogru (84. Minute) und Oguzhan Selale (89. Minute) das Ergebnis auf ein deutliches 0:4 hoch.
Vor 45 Zuschauern bot diese Partie eine Dramatik, die für die ganze Saison reicht. Der TSV Berg II legte einen Blitzstart hin, als Frieder Deuschle bereits in der 1. Minute zum 0:1 traf. Illia Rohulia erhöhte in der 39. Minute auf 0:2, bevor Felix Binder in der 48. Minute für die Vorentscheidung sorgte. Doch die Schlussminuten waren der pure Wahnsinn: In der 86. Minute scheiterte Fischbachs Lukas Pfister mit einem Foulelfmeter am glänzend reagierenden Torwart Daniel Geiselhart. Nur vier Minuten später, in der 90. Minute, gab es auf der Gegenseite Elfmeter, doch auch Giacomo Savio für Berg II fand seinen Meister in Torwart Maurice Werner. So blieb es beim 0:3 in einem Spiel, in dem die Keeper am Ende die Hauptrollen spielten.
In Ailingen sahen die Zuschauer ein hart umkämpftes Remis. Die Gäste der SG Baienfurt gingen kurz vor der Pause durch Daniele D´Ercole in der 40. Minute mit 0:1 in Führung. Lange Zeit rannte die TSG-Reserve diesem Rückstand hinterher und verzweifelte beinahe an der Baienfurter Defensive. Erst in der 80. Minute belohnten sich die Hausherren für ihre Bemühungen: Jannik Berger markierte den viel umjubelten Ausgleich zum 1:1-Endstand.
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In Wolfegg sahen die Zuschauer eine höchst konzentrierte Leistung der Hausherren. Der SV Wolfegg legte los wie die Feuerwehr: Gregor Wurster erzielte bereits in der 10. Minute das 1:0, bevor Felix Rauch in der 30. Minute auf 2:0 erhöhte. Die SGM HENOBO fand zunächst kein Mittel gegen die spielfreudigen Gastgeber.
In der zweiten Halbzeit schraubte Philipp Feser das Ergebnis in der 69. Minute auf 3:0 hoch. Zwar keimte bei den Gästen kurz Hoffnung auf, als Yannick Glaser in der 74. Minute den Anschlusstreffer zum 3:1 markierte, doch Wolfegg ließ nichts mehr anbrennen. Den Schlusspunkt setzte erneut Gregor Wurster, der in der Nachspielzeit (90.+1 Minute) seinen Doppelpack schnürte und den 4:1-Endstand perfekt machte.
Vor 80 Zuschauern präsentierte sich die SG HAN als das abgeklärtere Team und feierte einen souveränen Auswärtssieg. Mann des Spiels war zweifellos Julian Knill, der die Weichen bereits früh auf Sieg stellte. Mit einem Doppelschlag in der 5. Minute und der 29. Minute brachte er seine Farben mit 0:2 in Front. Die Hausherren bemühten sich zwar um Struktur, bissen sich an der stabilen Defensive der Gäste jedoch die Zähne aus. In der 55. Minute sorgte Michael Geser per Foulelfmeter für die endgültige Entscheidung zum 0:3, was die SG HAN sicher über die Zeit brachte.
Was für ein Wahnsinn in Argental! Die Zuschauer erlebten ein wahres Torfestival mit ständig wechselnden Vorzeichen. Lindau schien nach Toren von Kaan Basar (8. Minute) und Oktay Leyla (33. Minute) bereits auf der Siegerstraße, doch Argental schlug zurück. Domenique Walter verkürzte in der 41. Minute per Foulelfmeter auf 1:2, doch Tarik Hadzic stellte fast postwendend in der 44. Minute den alten Abstand zum 1:3 wieder her.
Nach dem Seitenwechsel bewies die SG Argental unglaubliche Moral: Marius Späth traf in der 53. Minute – ebenfalls per Foulelfmeter – zum 2:3, und Justin Schmid gelang in der 72. Minute tatsächlich der viel umjubelte Ausgleich zum 3:3. Doch das letzte Wort in diesem Krimi hatten die Gäste: In der 87. Minute war es erneut Oktay Leyla, der mit seinem zweiten Treffer den 3:4-Sieg für Lindau eintütete.
In einer intensiven Begegnung vor 87 Zuschauern drehte die SGM Beuren/Rohrdorf einen frühen Rückstand in einen Heimsieg. Atakan Sari hatte die Wangener Reserve bereits in der 6. Minute mit 0:1 in Führung gebracht. Lange Zeit rannte die SGM diesem Rückstand hinterher, bewies aber im zweiten Durchgang den längeren Atem.
Fabian Scholz avancierte zum Matchwinner der Hausherren: Zuerst glich er in der 58. Minute per Foulelfmeter zum 1:1 aus, ehe er in der 71. Minute das Spiel mit seinem zweiten Treffer zum 2:1 komplett drehte. Für den FC Wangen II kam es in der Schlussphase noch dicker, als Alieu Drammeh in der 81. Minute die Rote Karte sah, was die Hoffnungen auf einen Punktgewinn endgültig zunichtemachte.
Dramatik pur bis zur allerletzten Sekunde! Lange Zeit passierte auf der Anzeigentafel wenig, bis die Partie nach einer Stunde Fahrt aufnahm. Thomas Maas brachte die Gäste aus Kißlegg in der 60. Minute mit 0:1 in Führung. Neukirch zeigte sich unbeeindruckt und schlug nur fünf Minuten später durch Daniele Zamarco (65. Minute) zum 1:1 zurück.
Alles deutete auf eine Punkteteilung hin, doch in der sechsten Minute der Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse. Nach einem Handspiel im Strafraum behielt Marcel Schneider in der 96. Minute (90.+6) die Nerven und verwandelte den Handelfmeter zum 1:2-Siegtreffer für die SG Kißlegg.
In Scheidegg gab es an diesem Spieltag kein Vorbeikommen an Feras Abo Aljedian. Der Torjäger des FC Isny erwischte einen Sahnetag und schoss sein Team fast im Alleingang zum Sieg. Mit einem frühen Doppelpack in der 12. Minute und der 16. Minute stellte er auf 0:2. Scheidegg verkürzte durch Kilian Wilges in der 41. Minute auf 1:2, doch Gökhan Bayrak stellte in der 57. Minute auf 1:3.
Die Hausherren gaben sich nicht auf und kamen durch Pius Wilges in der 69. Minute erneut heran (2:3). Doch wer sonst als Feras Abo Aljedian sollte die Entscheidung herbeiführen? In der 79. Minute machte er seinen Hattrick perfekt und besiegelte mit dem 2:4 den Auswärtssieg der Isnyer.
Der TSV Schlachters sicherte sich den Heimsieg durch einen Doppelschlag kurz vor der Halbzeitpause. In einer bis dahin ausgeglichenen Partie bewies die Heimelf die nötige Kaltschnäuzigkeit. Amir Can Kücükler brach in der 41. Minute den Bann und erzielte das 1:0. Nur drei Minuten später, in der 44. Minute, legte Nils Butz das 2:0 nach. Im zweiten Spielabschnitt konzentrierte sich Schlachters auf eine stabile Defensive und brachte den Vorsprung ohne größere Probleme über die Zeit.
Geduld war der Schlüssel zum Erfolg für den SV Eglofs. Über weite Strecken der Partie hielt die Defensive aus Ratzenried stand, doch in der zweiten Halbzeit erhöhten die Hausherren den Druck. Steffen Kimpfler erlöste die Fans in der 55. Minute mit der Führung zum 1:0. In der Schlussphase, als die Gäste alles nach vorne warfen, nutzte Eglofs die Räume eiskalt. Stefan Reutlinger erhöhte in der 85. Minute auf 2:0, bevor Luca Rast in der 90. Minute den Schlusspunkt zum deutlichen 3:0-Heimsieg setzte.
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