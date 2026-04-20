Elfmeter-Spektakel, SK Weingarten mit 4:0, Lindau mit Wahnsinnssieg

SV Wolfegg – SGM HENOBO 4:1

In Wolfegg sahen die Zuschauer eine höchst konzentrierte Leistung der Hausherren. Der SV Wolfegg legte los wie die Feuerwehr: Gregor Wurster erzielte bereits in der 10. Minute das 1:0, bevor Felix Rauch in der 30. Minute auf 2:0 erhöhte. Die SGM HENOBO fand zunächst kein Mittel gegen die spielfreudigen Gastgeber.

In der zweiten Halbzeit schraubte Philipp Feser das Ergebnis in der 69. Minute auf 3:0 hoch. Zwar keimte bei den Gästen kurz Hoffnung auf, als Yannick Glaser in der 74. Minute den Anschlusstreffer zum 3:1 markierte, doch Wolfegg ließ nichts mehr anbrennen. Den Schlusspunkt setzte erneut Gregor Wurster, der in der Nachspielzeit (90.+1 Minute) seinen Doppelpack schnürte und den 4:1-Endstand perfekt machte.

SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen – SG HAN 0:3

Vor 80 Zuschauern präsentierte sich die SG HAN als das abgeklärtere Team und feierte einen souveränen Auswärtssieg. Mann des Spiels war zweifellos Julian Knill, der die Weichen bereits früh auf Sieg stellte. Mit einem Doppelschlag in der 5. Minute und der 29. Minute brachte er seine Farben mit 0:2 in Front. Die Hausherren bemühten sich zwar um Struktur, bissen sich an der stabilen Defensive der Gäste jedoch die Zähne aus. In der 55. Minute sorgte Michael Geser per Foulelfmeter für die endgültige Entscheidung zum 0:3, was die SG HAN sicher über die Zeit brachte.

SG Argental – SpVgg Lindau 3:4

Was für ein Wahnsinn in Argental! Die Zuschauer erlebten ein wahres Torfestival mit ständig wechselnden Vorzeichen. Lindau schien nach Toren von Kaan Basar (8. Minute) und Oktay Leyla (33. Minute) bereits auf der Siegerstraße, doch Argental schlug zurück. Domenique Walter verkürzte in der 41. Minute per Foulelfmeter auf 1:2, doch Tarik Hadzic stellte fast postwendend in der 44. Minute den alten Abstand zum 1:3 wieder her.

Nach dem Seitenwechsel bewies die SG Argental unglaubliche Moral: Marius Späth traf in der 53. Minute – ebenfalls per Foulelfmeter – zum 2:3, und Justin Schmid gelang in der 72. Minute tatsächlich der viel umjubelte Ausgleich zum 3:3. Doch das letzte Wort in diesem Krimi hatten die Gäste: In der 87. Minute war es erneut Oktay Leyla, der mit seinem zweiten Treffer den 3:4-Sieg für Lindau eintütete.

SGM Beuren/Rohrdorf – FC Wangen II 2:1

In einer intensiven Begegnung vor 87 Zuschauern drehte die SGM Beuren/Rohrdorf einen frühen Rückstand in einen Heimsieg. Atakan Sari hatte die Wangener Reserve bereits in der 6. Minute mit 0:1 in Führung gebracht. Lange Zeit rannte die SGM diesem Rückstand hinterher, bewies aber im zweiten Durchgang den längeren Atem.

Fabian Scholz avancierte zum Matchwinner der Hausherren: Zuerst glich er in der 58. Minute per Foulelfmeter zum 1:1 aus, ehe er in der 71. Minute das Spiel mit seinem zweiten Treffer zum 2:1 komplett drehte. Für den FC Wangen II kam es in der Schlussphase noch dicker, als Alieu Drammeh in der 81. Minute die Rote Karte sah, was die Hoffnungen auf einen Punktgewinn endgültig zunichtemachte.

TSV Neukirch – SG Kißlegg 1:2

Dramatik pur bis zur allerletzten Sekunde! Lange Zeit passierte auf der Anzeigentafel wenig, bis die Partie nach einer Stunde Fahrt aufnahm. Thomas Maas brachte die Gäste aus Kißlegg in der 60. Minute mit 0:1 in Führung. Neukirch zeigte sich unbeeindruckt und schlug nur fünf Minuten später durch Daniele Zamarco (65. Minute) zum 1:1 zurück.

Alles deutete auf eine Punkteteilung hin, doch in der sechsten Minute der Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse. Nach einem Handspiel im Strafraum behielt Marcel Schneider in der 96. Minute (90.+6) die Nerven und verwandelte den Handelfmeter zum 1:2-Siegtreffer für die SG Kißlegg.

FC Scheidegg – FC Isny 2:4

In Scheidegg gab es an diesem Spieltag kein Vorbeikommen an Feras Abo Aljedian. Der Torjäger des FC Isny erwischte einen Sahnetag und schoss sein Team fast im Alleingang zum Sieg. Mit einem frühen Doppelpack in der 12. Minute und der 16. Minute stellte er auf 0:2. Scheidegg verkürzte durch Kilian Wilges in der 41. Minute auf 1:2, doch Gökhan Bayrak stellte in der 57. Minute auf 1:3.

Die Hausherren gaben sich nicht auf und kamen durch Pius Wilges in der 69. Minute erneut heran (2:3). Doch wer sonst als Feras Abo Aljedian sollte die Entscheidung herbeiführen? In der 79. Minute machte er seinen Hattrick perfekt und besiegelte mit dem 2:4 den Auswärtssieg der Isnyer.

TSV Schlachters – SV Amtzell 2:0

Der TSV Schlachters sicherte sich den Heimsieg durch einen Doppelschlag kurz vor der Halbzeitpause. In einer bis dahin ausgeglichenen Partie bewies die Heimelf die nötige Kaltschnäuzigkeit. Amir Can Kücükler brach in der 41. Minute den Bann und erzielte das 1:0. Nur drei Minuten später, in der 44. Minute, legte Nils Butz das 2:0 nach. Im zweiten Spielabschnitt konzentrierte sich Schlachters auf eine stabile Defensive und brachte den Vorsprung ohne größere Probleme über die Zeit.

SV Eglofs – TSV Ratzenried 3:0

Geduld war der Schlüssel zum Erfolg für den SV Eglofs. Über weite Strecken der Partie hielt die Defensive aus Ratzenried stand, doch in der zweiten Halbzeit erhöhten die Hausherren den Druck. Steffen Kimpfler erlöste die Fans in der 55. Minute mit der Führung zum 1:0. In der Schlussphase, als die Gäste alles nach vorne warfen, nutzte Eglofs die Räume eiskalt. Stefan Reutlinger erhöhte in der 85. Minute auf 2:0, bevor Luca Rast in der 90. Minute den Schlusspunkt zum deutlichen 3:0-Heimsieg setzte.