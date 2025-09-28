Elfmeter-Siegtor des SV Heimstetten wie mit Fernsteuerung

Riesenjubel beim SV Heimstetten: Lukas Riglewski jagt den Ball per Foulelfmeter zielsicher zum 2:1-Endstand ins Türkspor-Netz.

Heimstetten – Lukas Riglewski ist seit langen Jahren als Elfmeterschütze beim SV Heimstetten gesetzt – und rechtfertigt das mit einer beeindruckenden Erfolgsquote. Aber auch nach all der Zeit verspüre er immer noch ein Kribbeln, wenn er sich den Ball auf dem Punkt zurechtlegt, sagt der Co-Spielertrainer des Bayernligisten.

Dies gilt umso mehr, wenn es in einer Situation wie im Heimspiel gegen Türkspor Augsburg ist – vier Minuten vor Ende, beim Stand von 1:1. „Aber die Geilheit aufs Tor ist immer größer als die Angst vorm Verschießen“, wird Riglewski nach dem Abpfiff sagen. Und so setzt der Torjäger die Kugel auch diesmal so zielsicher ins Netz, als habe er eine Fernsteuerung für den Ball. Der Lohn ist ein 2:1-Erfolg für den SVH, den Riglewski in die Rubrik „glücklicher Arbeitssieg“ einordnet.

„Es ist Wahnsinn, dass wir in diesem Spiel am Ende noch mal zittern müssen“, kritisiert der Co-Spielertrainer. „Aber leider haben wir nach einer halben Stunde zunehmend die Struktur und die Ordnung verloren.“ Dabei zeigen sich seine Heimstettner zunächst gut erholt von der jüngsten 0:1-Pleite in Deisenhofen und nehmen die Partie im eigenen Stadion vom Start weg in die Hand.

„Wir sind gut reingekommen und waren total dominant“, berichtet Riglewski. Insofern sei auch die Führung durch Yamin H-Wold in der 20. Minute „vollauf verdient“ gewesen. Der 21-Jährige setzt sich dabei gegen zwei Augsburger durch und schlenzt das Spielgerät aus 18 Metern gekonnt in die Maschen. Für H-Wold ist es bereits der vierte Treffer im vierten Spiel seit seiner Rückkehr zum SVH. „Er hilft uns vorne ungemein“, lobt Riglewski seinen Sturmkollegen. Wobei er zugleich betont: „Yamin bringt mega Anlagen mit und ist noch lange nicht am Limit.“

Ebenfalls nicht in Richtung Limit geht nach dem 1:0 die Leistung des SVH – im Gegenteil. „Wir haben es verpasst, das zweite Tor zu machen“, moniert Riglewski. Stattdessen habe man „den Gegner eingeladen, zurück ins Spiel zu kommen“. Und genau das schaffen die abstiegsbedrohten Augsburger, die sich nun auch Chancen erarbeiten – unter anderem einen Foulelfmeter in der 56. Minute. In Meriton Vrenezi schnappt sich dabei ausgerechnet ein Ex-Heimstettner die Kugel, setzt sie dann aber bloß an die Latte.

Eine Viertelstunde später macht Vrenezi seinen Fehlschuss wieder wett: Nach einer Ecke knallt er den Ball volley ins Tor. „Nach dem 1:1 war es wirklich wild und ging hin und her“, sagt Riglewski. Er selbst erzielt dann – nach einem Foul im Strafraum an Youngster Cedric Ildas – per Strafstoß in der 86. Minute die 2:1-Führung. Dies ist wenig später auch der Entstand, weil ein letzter Schuss der Gäste in der Nachspielzeit nur an die Latte klatscht.

SV Heimstetten – Türkspor Augsburg 2:1 (1:0) SVH: Scherger, Cavadias, Günzel, Kehl, Ezeala (66. Ezeala), Vochatzer, Polat (46. Rüther), Titze (58. Fink), Riglewski, H-Wold (46. Ildas), Girtler. Tor: 1:0 H-Wold (20.), 1:1 Vrenezi (72.), 2:1 Riglewski (86.,Foulelfmeter). Schiedsrichter: Michael Freund (SV Perlesreut). Zuschauer: 70.

