– Foto: Santner

Elfmeter-Revolution: Fifa denkt über Verbot von Nachschüssen nach Paraden würden mehr zählen – IFAB muss über Regeländerung entscheiden

Die Fifa erwägt eine der größten Veränderungen beim Strafstoß seit Jahrzehnten. Künftig könnten Nachschüsse nach Elfmetern verboten werden. Damit hätte der Schütze nur noch eine einzige Chance – prallt der Ball vom Torwart, Pfosten oder der Latte zurück, würde das Spiel mit Abstoß fortgesetzt.

Bekannt wurde die Überlegung durch den früheren spanischen Schiedsrichter Eduardo Iturralde, der beim Radiosender Cadena SER von den Plänen berichtete. Demnach gilt Pierluigi Collina, Chef der Fifa-Schiedsrichter und selbst eine Legende seines Fachs, als klarer Befürworter. Er hatte schon in der Vergangenheit das Gerangel am Strafraum nach Elfmetern kritisiert und es mit „einem Pferderennen“ verglichen. Auch Fifa-Präsident Gianni Infantino soll hinter der Reform stehen. Unklar ist bislang, wie mit Bällen verfahren werden soll, die ohne Torwartberührung von Latte oder Pfosten zurück ins Feld prallen. In der Praxis würde die mögliche Änderung aber vieles vereinfachen: keine Abseits- oder Foul-Situationen beim Nachschuss mehr, weniger Diskussionen über früh gestartete Spieler – und vor allem ein deutlicher Gewinn für die Torhüter, deren Paraden stärker belohnt würden.

