Elfmeter rettet Backnang in der Nachspielzeit: Remis vor Viertelfinale

Die TSG Backnang hat am 25. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg spät noch einen Punkt beim 1. CfR Pforzheim geholt. Beim 1:1 in der KRAMSKI Arena lag die Mannschaft bis in die Nachspielzeit zurück und kam erst durch einen Foulelfmeter zum Ausgleich. Schiedsrichter Koray Aydin aus Ballendorf leitete eine insgesamt zähe Partie vor 285 Zuschauern. Für Backnang ist das Remis vor allem wegen des Spielverlaufs ein wichtiger Ertrag.
Zähes Spiel ohne Tempo
Die Partie begann mühsam und blieb lange ohne klare Struktur. Pforzheim hatte mehr Ballbesitz und suchte früher den Weg nach vorn, ohne daraus zunächst zwingenden Ertrag zu ziehen. Backnang agierte zurückhaltend und kam erst nach und nach zu eigenen Aktionen. Die beste Gelegenheit der Gäste vor der Pause hatte Fabijan Domic, dessen Abschluss nach einer Flanke am Tor vorbeiging. Insgesamt blieb die erste Halbzeit jedoch arm an klaren Momenten.
Pforzheim mit mehr Druck
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Pforzheim die aktivere Mannschaft. Denis Gudzevic verfehlte das Tor aus der Distanz nur knapp, dazu kamen mehrere Eckbälle und unübersichtliche Szenen im Strafraum. In der 62. Minute fiel dann die Führung für die Gastgeber: Marcel Bahm schob zum 1:0 ein und brachte den CfR damit verdient in Front. Für Backnang bedeutete das, in einer Partie mit wenigen eigenen Offensivaktionen einem Rückstand hinterherlaufen zu müssen.
Späte Wendung in der Nachspielzeit
Lange sah es danach aus, als würde Backnang ohne Ertrag bleiben. Die Gäste kamen zwar etwas besser ins Spiel, blieben aber bis in die Schlussphase ohne echte Torgefahr. Erst in der Nachspielzeit kippte die Partie noch einmal: Nach einem Foul im Strafraum entschied Schiedsrichter Aydin auf Elfmeter. Fabijan Domic trat an und verwandelte in der 90.+1 Minute zum 1:1. Mehr passierte danach nicht mehr.
Wichtiger Punkt vor dem Pokal
Mit nun 30 Punkten behauptet die TSG Backnang ihre Position im Mittelfeld und hält sich mit einem kleinen Polster vor der Abstiegszone. Gerade deshalb hat dieses Remis Gewicht, auch wenn der Auftritt spielerisch wenig Glanz hatte. Backnang nahm aus einem schwierigen, von Regen und vielen Unterbrechungen geprägten Spiel zumindest noch einen Punkt mit. Bereits in der kommenden Woche wartet nun mit dem Viertelfinale im WFV-Pokal beim Verbandsligisten TSV Berg die nächste Aufgabe.