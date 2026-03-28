Elfmeter rettet Backnang in der Nachspielzeit: Remis vor Viertelfinale

Zähes Spiel ohne Tempo Die Partie begann mühsam und blieb lange ohne klare Struktur. Pforzheim hatte mehr Ballbesitz und suchte früher den Weg nach vorn, ohne daraus zunächst zwingenden Ertrag zu ziehen. Backnang agierte zurückhaltend und kam erst nach und nach zu eigenen Aktionen. Die beste Gelegenheit der Gäste vor der Pause hatte Fabijan Domic, dessen Abschluss nach einer Flanke am Tor vorbeiging. Insgesamt blieb die erste Halbzeit jedoch arm an klaren Momenten.

Pforzheim mit mehr Druck

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Pforzheim die aktivere Mannschaft. Denis Gudzevic verfehlte das Tor aus der Distanz nur knapp, dazu kamen mehrere Eckbälle und unübersichtliche Szenen im Strafraum. In der 62. Minute fiel dann die Führung für die Gastgeber: Marcel Bahm schob zum 1:0 ein und brachte den CfR damit verdient in Front. Für Backnang bedeutete das, in einer Partie mit wenigen eigenen Offensivaktionen einem Rückstand hinterherlaufen zu müssen.

Späte Wendung in der Nachspielzeit

Lange sah es danach aus, als würde Backnang ohne Ertrag bleiben. Die Gäste kamen zwar etwas besser ins Spiel, blieben aber bis in die Schlussphase ohne echte Torgefahr. Erst in der Nachspielzeit kippte die Partie noch einmal: Nach einem Foul im Strafraum entschied Schiedsrichter Aydin auf Elfmeter. Fabijan Domic trat an und verwandelte in der 90.+1 Minute zum 1:1. Mehr passierte danach nicht mehr.