Elfmeter-Marathon an der Gocher Vulkeskuhle

Elfmeter-Drama bei Concordia Goch – Foto: Susanne Schmidt

114 Treffer – davon allein 23 an der Gocher Vulkeskuhle – in 21 Partien. Die erste Runde um den Brauerei-Diebels-Pokal des Fußballkreises Kleve/Geldern hatte es in sich. So liefen die Duelle – darunter viele nach David-gegen-Goliath-Strickmuster – im gesamten Kreisgebiet.

Bereits am Freitagabend hatte der SV Rindern nach dem Aus des TSV Weeze bei Germania Wemb (1:2) die nächste Blamage eines Bezirksligisten nur mit Mühe und Not verhindern können. Vor der stolzen Kulisse von rund 150 Zuschauern zitterte sich der haushohe Favorit mit einem 1:0 (1:0) beim B-Ligisten TuS Kranenburg in die nächste Runde. Dabei schien anfangs alles nach Plan zu laufen. Gerade einmal sieben Minuten waren gespielt, als Mika Winkler einen Fehlpass eines Kranenburger Verteidigers mit dem Rinderner Führungstreffer bestrafte.

Den höchsten Sieg der ersten Runde fuhr der Uedemer SV ein, der offenkundig für die nächste Mission Bezirksliga-Rückkehr gerüstet ist. Der A-Ligist ließ beim C-Ligisten SSV Louisendorf aber mal so gar nichts anbrennen und präsentierte sich beim 8:0 (5:0) in Topform. Spielmacher Maik Hemmers steuerte einen Hattrick bei (7., 12., 37.), die übrigen Treffer gingen auf das Konto von Tim Kerkmann (20., 70.), Matteo Giglio (23., 48.) und Thilo van den Heuvel (54.).

Anschließend präsentierten sich die Gäste über weite Strecken erschreckend harmlos. Selbst in Überzahl – der Kranenburger Jan Braam hatte kurz vor der Pause nach einem Foul die Rote Karte gesehen – wollte dem SV Rindern kaum etwas gelingen. Das hätte sich in der Nachspielzeit um ein Haar noch gerächt. Doch TuS-Angreifer Frederik Janssen vergab die große Chance zum Ausgleich, der ein Elfmeterschießen bedeutet hätte.

Die SGE Bedburg-Hau fängt nach dem freiwilligen Rückzug in die Kreisliga B praktisch wieder ganz von vorne an. Die Pflichtspiel-Premiere der neu formierten Mannschaft ist zumindest einmal nicht in die Hose gegangen. Nach 0:1-Pausenrückstand behaupteten sich die Gäste beim C-Ligisten SSV Reichswalde mit 3:1. Sven Jaroniak (8.) hatte den Außenseiter in Führung gebracht. Doch Stefan Klümpen (50.) und Pascal Puff (80., 88.), der auch noch die glorreichen Zeiten der SGE erlebt hat, drehten den Spieß um.

Sandro Scuderi, neuer Trainer des B-Ligisten SV Issum , durfte mit dem Auftritt seiner Mannschaft gegen den Bezirksliga-Titelaspiranten Kevelaerer SV zumindest eine Halbzeit lang zufrieden sein. Zur Pause durften die Anhänger des Gastgebers unter den rund 150 Zuschauern im Brennnessel-Park noch von einer Sensation träumen. Zu diesem Zeitpunkt lag der haushohe Favorit durch einen Treffer von Cedric Hacks (33.) gerade einmal mit 1:0 vorne. Nach dem Seitenwechsel wurde es aber doch noch deutlich. Maximilian Gastens (59., 90.), Jona Wassen (73.), Leo Wienhofen (75.) und Lion Janssen (81.) schossen den standesgemäßen 6:0-Erfolg für den KSV heraus. Die Torfabrik von der Römerstraße läuft eine Woche vor dem Saisonstart in der Kreisliga A wieder auf Hochtouren. Vor rund 100 Zuschauern schlug Aufsteiger SV Straelen den künftigen Ligarivalen Viktoria Winnekendonk glatt mit 4:0 (2:0). Die Geschichte des Spiels ist schnell erzählt. Maik Noldes (3.) und Ali Irgat (17.) stellten die Weichen für Grün-Gelb früh auf Sieg, Nico van Bergen (84., 90.+3) legte in der Schlussphase noch einen Doppelpack drauf.

Concordia Goch steht zwar etwas im Schatten der Viktoria, doch unter Gocher Fußballfreunden genießt die Vulkeskuhle Kultstatus. Warum das so ist, zeigte das Pokalspiel des C-Ligisten gegen den B-Ligisten SG Grieth/Erfgen . Nach der regulären Spielzeit stand es 2:2 (1:1) – Sebastian Kemper (31.) und Andre Küppers (81.) hatten für den Gastgeber getroffen, Elias Reumer (23., 90.) für die neue Spielgemeinschaft. Dann begann ein Elfmeter-Marathon, den alle Beteiligten so schnell nicht vergessen werden. Am Ende hieß es 12:11 für die Concordia. Leidtragender war der Erfgener Tim Korgel, der sich zweimal an den Punkt traute und beide Male verschoss.

Die übrigen Ergebnisse

GW Vernum – SC Auwel-Holt 4:3, SV Herongen – FC Aldekerk 1:5, Arminia Kapellen – SV Walbeck 0:5, Union Wetten – SV Veert 3:2, DJK Labbeck-Uedemerbruch – TSV Wachtendonk-Wankum 0:5, SV Griethausen – DJK Appeldorn 0:6, SG Kalkar/Hö.-Nie. – BV DJK Kellen 1:4, SG Mehr-Niel/Wyler-Zyfflich – SV Bedburg-Hau 0:5, SV Asperden – Siegfried Materborn 0:4, SV Donsbrüggen – SG Keeken/Schanz 2:3, SV Schottheide-Frasselt – SV Nütterden 2:0, SG Kessel/Ho-Ha – Alemannia Pfalzdorf 0:1, TSV Nieukerk – SV Sevelen 3:1, VfR Warbeyen – DJK Rhenania Kleve 4:1.