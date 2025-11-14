Elfmeter-Krimi: SSV Jahn steht im Pokalhalbfinale

„Heimsieg, Heimsieg“, hallte es nach dem finalen Pfiff durch den Audi Sportpark. Gewonnen hatten aber nicht die Gastgeber vom FC Ingolstadt 04. Sondern der SSV Jahn, der mit rund 1.800 Fans angereist war. Im Viertelfinale des Bayerischen Toto-Pokals setzten sich die Regensburger im Elfmeterschießen beim Drittliga-Konkurrenzen durch. Nach 90 Minuten hatte es – wohl leistungsgerecht - 1:1 gestanden.
FC Ingolstadt 04: Kai Eisele, Marcel Costly, Simon Lorenz, Max Plath (46. Lukas Fröde), Linus Rosenlöcher (78. Gustav Christensen), Jonas Scholz, Yannick Deichmann, Max Besuschkow (89. Davide Sekulovic), Yann Sturm, Frederik Carlsen (71. Emre Gül), Julian Kügel (46. Mads Borchers)
SSV Jahn Regensburg: Felix Gebhardt, Benedikt Bauer, Leo Mätzler, Felix Strauss, Nicolas Oliveira (74. Sebastian Stolze), Nick Seidel, Noel Eichinger, Philipp Müller (90. Florian Dietz), Adrian Fein (83. Andreas Geipl), Eric Hottmann (70. Dustin Forkel), Dejan Galjen (61. Christian Kühlwetter)
Tore: 0:1 Benedikt Bauer (34.), 1:1 Jonas Scholz (73.)
Elfmeterschießen: 1:2 Christian Kühlwetter, Mads Borchers scheitert an Jahn-Keeper Felix Gebhardt, 1:3 Dustin Forkel, Gustav Christensen scheitert an Gebhardt, 1:4 Florian Dietz, 2:4 Simon Lorenz, Felix Strauss scheitert an Ingolstadt-Keeper Kai Eisele, 3:4 Yannick Deichmann, 3:5 Benedikt Bauer
Gelb-Rot: Noel Eichinger (66./ Regensburg)
Schiedsrichter: Marcel Krauß (Heufurt/Unterfranken) – Zuschauer: 4.059