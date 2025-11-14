Jubel beim SSV Jahn: Christian Kühlwetter und Konsorten sind im Verbandspokal eine Runde weiter. – Foto: Imago Images

Elfmeter-Killer Gebhardt: SSV Jahn steht im Pokalhalbfinale Viertelfinale im Bayerischen Totopokal - Freitag: Der FC Ingolstadt gleicht in Überzahl aus, zeigt aber im Elfmeterschießen Nerven Verlinkte Inhalte Totopokal SSV Jahn Ingolstadt

„Heimsieg, Heimsieg“, hallte es nach dem finalen Pfiff durch den Audi Sportpark. Gewonnen hatten aber nicht die Gastgeber vom FC Ingolstadt 04. Sondern der SSV Jahn, der mit rund 1.800 Fans angereist war. Im Viertelfinale des Bayerischen Toto-Pokals setzten sich die Regensburger am Freitagabend im Elfmeterschießen beim Drittliga-Konkurrenten durch. Nach 90 Minuten hatte es – wohl leistungsgerecht – 1:1 gestanden.



Vor 4.059 Zuschauern sah ein von Beginn an umkämpftes Pokalspiel. Die erste aussichtsreiche Chance gehörte Ingolstadt, Julian Kügel verfehlte das Tor knapp (4. Minute). Fortan übernahmen die Regensburger zunehmend die Kontrolle und gingen schließlich in der 34. Minute verdientermaßen in Führung. Nach einem Fehler im Ingolstädter Aufbau steckte Adrian Fein den Ball klasse durch auf Benedikt Bauer, der Keeper Eisele keine Chance ließ – 0:1. Die Pausenführung der Oberpfälzer war verdient.



Anderes Bild nach der Pause. Nun drängten die Schanzer mehr und mehr auf den Ausgleich, was schließlich in der 73. Minute gelang. Nach einer der zahlreichen FC-Eckbällen nutzte Jonas Scholz einen Abpraller, nachdem Keeper Felix Gebhardt den ersten Schuss stark pariert hatte, zum 1:1. Zu diesem Zeitpunkt musste der SSV Jahn bereits in Unterzahl auskommen, nachdem Noel Eichinger wegen wiederholten Foulspiels die gelbrote Karte gesehen hatte (66.). Trotz numerischer Überlegenheit gelang es Ingolstadt hintenraus nicht mehr, das Spiel in der regulären Zeit zu entscheiden. Es ging ins Elfmeterschießen. Im dramatischen Showdown avancierte Regensburgs Schlussmann Felix Gebhardt mit zwei parierten Elfmetern zum Helden für den Jahn. Den entscheidenden Elfmeter zum 3:5 verwandelte 0:1-Torschütze Bauer.



Jahn-Trainer Michael Wimmer sagte nach dem Spiel: „Im Endeffekt geht es im Pokal darum weiterzukommen. Das haben wir geschafft. Natürlich ist Elfmeterschießen dann immer eine Glückssache. Aber Felix hatte in Ansbach schon ein paar Elfmeter gehalten und wir wussten, er hält wieder ein paar.“ In der zweiten Halbzeit habe man – unabhängig vom Platzverweis – „vorne den Zugriff verloren“. Zu zehnt habe man mit Glück und Geschick verteidigt.





Alles auf einen Blick:



FC Ingolstadt 04: Kai Eisele, Marcel Costly, Simon Lorenz, Max Plath (46. Lukas Fröde), Linus Rosenlöcher (78. Gustav Christensen), Jonas Scholz, Yannick Deichmann, Max Besuschkow (89. Davide Sekulovic), Yann Sturm, Frederik Carlsen (71. Emre Gül), Julian Kügel (46. Mads Borchers)

SSV Jahn Regensburg: Felix Gebhardt, Benedikt Bauer, Leo Mätzler, Felix Strauss, Nicolas Oliveira (74. Sebastian Stolze), Nick Seidel, Noel Eichinger, Philipp Müller (90. Florian Dietz), Adrian Fein (83. Andreas Geipl), Eric Hottmann (70. Dustin Forkel), Dejan Galjen (61. Christian Kühlwetter)

Tore: 0:1 Benedikt Bauer (34.), 1:1 Jonas Scholz (73.)

Elfmeterschießen: 1:2 Christian Kühlwetter, Mads Borchers scheitert an Jahn-Keeper Felix Gebhardt, 1:3 Dustin Forkel, Gustav Christensen scheitert an Gebhardt, 1:4 Florian Dietz, 2:4 Simon Lorenz, Felix Strauss scheitert an Ingolstadt-Keeper Kai Eisele, 3:4 Yannick Deichmann, 3:5 Benedikt Bauer

Gelb-Rot: Noel Eichinger (66./ Regensburg)

Schiedsrichter: Marcel Krauß (Heufurt/Unterfranken) – Zuschauer: 4.059