Elfmeter in der Schlussphase entscheidet Derby!

Zum Abschluss des Osterwochenendes stand in Ulbering das Gemeindederby auf dem Programm. Nachdem man im Hinspiel klar unterlegen war, bliessen die Gastgeber zur Wiedergutmachung auf heimischen Rasen. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase mit Chancen auf beiden Seiten, ging Ulbering durch Top-Torjäger Surner nach gut 20 Minuten in Führung. Der Gast hatte jedoch postwendend die Antwort parat, als nach Ballverlust schnell umgeschaltet wurde und sie per Konter den Ausgleich erzielen konnten. Mit der Punkteteilung von 1:1 ging es in die Kabinen.

Bei sommerlichen Temperaturen und einer relegationsreifen Kulisse von rund 500 Zuschauern bot sich im zweiten Abschnitt ein offener Schlagabtausch, nachdem beide Mannschaften voll auf Sieg spielten. Kurz vor dem Ende, als sich alle auf eine Punkteteilung eingestellt hatten, gab es eine äußerst unglückliche Aktion des Gästeverteidigers durchdessen der Schiedsrichter folgerichtig auf den Punkt zeigen musste. Uli Lahner verwandelte sicher und als die letzten Gästeangriffe erfolgreich überstanden waren, kannte der Jubel auf Ulberinger Seite, ob der geglückten Revanche keine Grenzen mehr.