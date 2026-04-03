Elfmeter in der Nachspielzeit: Palzing entgleiten im Abstiegskampf zwei wichtige Punkte

Das Positive überwiegt: Palzing um Ivan Rakonic (grün) zeigte gegen einen starken Gegner eine Topleistung. – Foto: Lehmann

Wenige Augenblicke fehlten dem SVA Palzing zu einem frohen Osterfest: Mit einem Elfmeter traf der FC Moosinning in letzter Sekunde zum 1:1 (0:0)-Endstand. Palzing verlor dadurch auf den letzten Drücker zwei wichtige Punkte und vergab die Chance, einen größeren Sprung Richtung Nichtabstiegsplätze der Bezirksliga Nord zu machen. SVA-Trainer Enes Mehmedovic konnte seiner Mannschaft jedoch nichts vorwerfen: „Das war eine Topleistung gegen einen starken Gegner – und insgesamt geht das Ergebnis auch in Ordnung.“ Bitter war es dennoch aus Sicht der Gastgeber.

Mehmedovic hatte im Vorfeld mehrfach betont, dass er Moosinning zu den absoluten Topmannschaften der Liga zählt. Die Gäste zeigten ihre Qualitäten. „Wenn sie steil spielen und klatschen lassen, dann sieht das schon gut aus – besser als bei uns, wenn man ehrlich ist“, sagte der SVA-Coach hinterher. Doch sein Team hielt dagegen und spielte gut mit. Exemplarisch stand der junge Antonius Fischer-Stabauer, der den ehemaligen Bayernliga-Kicker Maximilian Siebald fast komplett aus der Partie nahm. Die ersten 45 Minuten endeten ohne Tore.