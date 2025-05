Elfmeter im Dunkeln und ein flüchtender Schiedsrichter

Ein erboster Gästetrainer Jonas Wendt, zwei späte Elfmetertore, Fußball im Dunkeln, ein flüchtender Schiedsrichter und ein Unentschieden, das eigentlich keinem so richtig weiterhilft – so lautet die Kurzform des 2:2 zwischen Union Schafhausen und der Spielvereinigung Porz in der Fußball-Mittelrheinliga am Mittwochabend.

Die knappe Aufwärmphase schien den Gästen nichts auszumachen, im Gegenteil: 25 Meter vor dem Tor nahm Daniel Spiegel genau Maß und jagte das Spielgerät mit einem satten Spannstoß ins Tor der Unioner (9.). Zwei Minuten später hätte Schafhausen ausgleichen müssen. Florent Sylaj legte den Ball genau in den Lauf seines Sturmkollegen Tim Scheuvens, der aber mit der Innenseite viel zu harmlos genau in die Arme von Dominique Mittenzwei schoss. Auf der anderen Seite zeichnete sich Union-Keeper Niklas Giesen bei einem Schuss von Gero Pletto (22.) aus.

Nach einer guten halben Stunde erhöhte Porz. Schafhausen bekam den Ball nicht aus dem eigenen Strafraum, wie beim Flippern ging es hin und her. Spiegel bereitete dem Chaos mit einem Flachschuss zum 0:2 ins lange Eck ein Ende, die Gäste präsentierten sich äußerst effektiv. Warum die Unioner in akuter Abstiegsgefahr sind, zeigte sich in der 41. Minute. Zweimal bot sich aus kürzester Distanz die Möglichkeit zum Anschlusstreffer, zweimal war Mittenzwei irgendwie noch am Ball und konnte klären. Kurz vor der Pause fischte Giesen, der schon auf dem Weg in die andere Ecke war, einen abgefälschten Volleyschuss von Doppelpacker Spiegel mit einer Hand noch aus der Luft. Beide Torhüter zeigten in Halbzeit eins ihre Klasse.

Die Teams sparten sich in der Pause den Weg in die Kabine, sondern blieben bei einsetzender Dämmerung auf dem Feld. Zeitsparen gegen die Dunkelheit, lautete das Motto. Die Gastgeber, bei denen Alex Gieswein auf der Trainerbank saß, weil Trainer Jochen nach seiner Roten Karte gegen Siegburg eine Innenraumsperre abbrummte, wechselten die Sturmformation. Niklas Demming und Florentin Guncati ersetzten Scheuvens und Sylaj. Die Viertelstunde nach dem Wechsel gehörte dann auch dem FC Union.

Bei einer Mehrfachchance (56.) inklusive Rettung auf der Torlinie und einer weiteren Klasseparade von Mittenzwei gegen einen Kracher von Paul Wolf (58.) setzte sich die Abschlussschwäche der Schafhausener fort. Welchen Verlauf der Abend wohl genommen hätte, wenn Soufian Amaadacho, Toptorjäger der Porzer, in der 67. Minute das 0:3 gemacht hätte? Seinen Gegenspieler schickte er mit einer Körpertäuschung ins Leere, geriet beim Abschluss frei vor Giesen aber in Rücklage und verzog.

Die Schlussphase brach an, und es wurde ruppiger. Nach einem Gerangel mit Metin Kizil ging sein Gegenspieler Michael Peschel zu Boden, lautstark wurde ein Platzverweis für den Gästeakteur gefordert. Den gab es dann eine Minute später: Der bereits verwarnte Fabian Cordes foulte Wolf, der sich zu einer Revancheaktion hinreißen ließ. Beide sahen Gelb, was für den Porzer die Ampelkarte bedeutete und für Wolf schmeichelhaft war (77.).

Es ging Schlag auf Schlag. Der folgende Freistoß segelte in den Gästestrafraum, irgendwie sprang der Ball an die Hand eines Abwehrspielers. Sicher kein Muss-Elfmeter, aber der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt. Max Beumers ließ sich nicht lange bitten und verlud Mittenzwei, Union war wieder im Spiel (80.). Die Partie blieb hektisch, Schafhausen brachte bei zunehmender Dämmerung trotz Überzahl kaum einen klaren Angriff zustande. Es war schon weit in der Nachspielzeit brach an, als Mittenzwei weit vor seinem Tor einen langen Ball passieren ließ, wohl um ihn ins Toraus laufen zu lassen. Doch Demming setzte nach, beförderte die Kugel aus spitzem Winkel Richtung Tor und wurde dabei wohl vom langen Bein des Torwarts getroffen – der nächste Strafstoß! „Er trifft mich, als ich den Ball aufs Tor schieße, ein klarer Elfmeter“, gab der Gefoulte zu Protolkoll.

Beumers nimmt dieselbe Ecke

Beumers trat erneut an und wählte erneut die linke untere Ecke, was Mittenzwei ahnte, aber den Ausgleich nicht verhindern konnte. „Ich habe überlegt, ob ich die Seite wechsle. Aber ich habe mich gut gefühlt und dann einfach dieselbe Ecke genommen“, sagte der Doppeltorschütze. Kurz darauf war Schluss und es gab unschöne Szenen. Die Porzer beschwerten emotional sich beim Schiedsrichter, der sich mit seinem Gespann von Ordnern abgeschirmt im Vereinsheim in Sicherheit brachte.

„In erster Linie regen wir uns darüber auf, dass wir den Sack nicht früher zugemacht haben“, sagte Porz-Coach Jonas Wendt, als sich die Gemüter ein wenig beruhigt hatten. „Wir hatten alles in der eigenen Hand, hatten einige Hochkaräter, dann müssten wir über die Szenen in der Schlussphase nicht mehr sprechen. Aber ich bin jetzt schon lange dabei: Wenn das hier mit rechten Dingen zugegangen ist, dann werde ich DFB-Präsident“, sagte Wendt.

Sein Gegenüber Jochen Küppers, der das Spiel hinter der Bande verfolgen musste, analysierte die Partie deutlich nüchterner. „Unterm Strich ist der Punkt für uns zu wenig, wir hätten heute den Dreier gebraucht. Wir nutzen vorne unsere Chancen nicht und machen dann Fehler, für die mir manchmal auch die Erklärungen fehlen“, sagte Küppers, dessen Team weiter sechs Punkte Rückstand auf das rettende Ufer aufweist. „Die Quintessenz der letzten Spiele ist, dass wir für die Liga zu krasse individuelle Aussetzer haben.“

Schafhausen: Giesen - Henkens (46. de Oliveira), Peschel, Hotopp, Beumers - Jennissen, Seferi (54. Halfenberg), Schunk (62. Küppers), Wolf - Scheuvens (46. Demming), Sylaj (46. Gucati)

