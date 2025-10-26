– Foto: Lennart Blömer

Elfmeter genügt: Oyten gewinnt Verfolgerduell Verdener Siegesserie endet

Nach der Niederlage im Spitzenspiel beim SV Vorwärts Hülsen wartete auf den TV Oyten die nächste komplizierte Aufgabe. Die formstarke Zweitvertretung des FC Verden 04 bezwang er in einer offen geführten Begegnung.

Beide Mannschaften schenkten sich nichts und ließen immer wieder ihre fußballerische Klasse aufblitzen. So gab es einige Torszenen. Es fiel jedoch nur ein einziger Treffer. Jonathan Bahrs verwandelte einen an Vafing Jabateh verursachten Elfmeter zum 1:0. Anschließend rannte die zuletzt sechsmal siegreichen Gäste zwar an, fanden aber kein Durchkommen mehr und mussten sich trotz einer weiteren ansprechenden Leistung geschlagen geben.