Ligabericht
Elfmeter genügt: Oyten gewinnt Verfolgerduell

Verdener Siegesserie endet

Bezirksliga 3
FC Verden II
TV Oyten

Nach der Niederlage im Spitzenspiel beim SV Vorwärts Hülsen wartete auf den TV Oyten die nächste komplizierte Aufgabe. Die formstarke Zweitvertretung des FC Verden 04 bezwang er in einer offen geführten Begegnung.

Fr., 24.10.2025, 19:30 Uhr
TV Oyten
TV OytenTV Oyten
FC Verden 04
FC Verden 04FC Verden II
1
0
Abpfiff

Beide Mannschaften schenkten sich nichts und ließen immer wieder ihre fußballerische Klasse aufblitzen. So gab es einige Torszenen. Es fiel jedoch nur ein einziger Treffer. Jonathan Bahrs verwandelte einen an Vafing Jabateh verursachten Elfmeter zum 1:0. Anschließend rannte die zuletzt sechsmal siegreichen Gäste zwar an, fanden aber kein Durchkommen mehr und mussten sich trotz einer weiteren ansprechenden Leistung geschlagen geben.

Damit belegt der TV Oyten wieder Rang zwei - vorerst gleichauf mit dem SV Vorwärts Hülsen, der am heutigen Sonntag noch in Fischerhude gefordert ist. Der FC Verden 04 II wiederum verpasste es, Anschluss an die Spitze herzustellen. In einer Woche tritt er in Hülsen an. Schon am Mittwoch trifft Oyten auf Sottrum.

