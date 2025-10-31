Elfmeter-Fehlschuss leitet Pokal-Aus für Hesedorf/Nartum ein

Für die FSV Hesedorf/Nartum war in der zweiten Runde des Kreispokals Endstation. Wie schon im Ligaspiel unterlag die FSV dem FC Walsede – auch wenn die 1:4-Niederlage aus Sicht von Hesedorf/Nartum-Coach Alexander Kupiec etwas zu hoch ausfiel.

In der ersten halben Stunde entwickelte sich ein offenes Pokalduell der beiden Kreisligisten, ohne dass sich eine Mannschaft größere Chancen herausspielen konnte. In der 32. Minute bot sich der FSV schließlich die Riesengelegenheit zur Führung: Nach einem Foul gab es Elfmeter, doch Kevin Romer scheiterte. Im direkten Gegenzug vergab Maik Müller auf der anderen Seite eine Großchance für den FC Walsede.

Kurz vor der Pause machte er es dann besser. In der 42. Minute bezwang er FSV-Keeper Jasper Fahjen mit einem Aufsetzer zur 1:0-Führung. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause – auch weil Romer kurz vor dem Halbzeitpfiff erneut an Walsede-Torhüter Thies Uwe Lemkau scheiterte.

Nach dem Seitenwechsel starteten die Gastgeber besser, ohne zwingend zu werden. Die kalte Dusche folgte in der 60. Minute, als Carl Himmler nach einem unnötigen Ballverlust der FSV das 2:0 für den FC erzielte.

In der Schlussphase warf Hesedorf/Nartum noch einmal alles nach vorn, öffnete dabei aber die Räume für Konter, die Finn Luca Niemeyer (86.) und Lennart Henke (90.+2) eiskalt zu zwei weiteren Treffern nutzten. Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer von Jens van Santen (89.) blieb somit nur Ergebniskosmetik zum 1:4-Endstand aus Sicht der FSV.