Elfmeter entscheidet Spiel in Pasing

Die TSG Pasing hatte den Tabellendritten FC Fürstenried zu Gast. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen nach einem Standard früh in Führung - doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits.

Die Pasinger fanden immer besser ins Spiel und hatten im Laufe der ersten Halbzeit durch Honold und Tosun gute Möglichkeiten in Führung zu gehen.

Den besseren Start in Halbzeit zwei hatten die Gäste, als einer ihrer Spieler alleine auf das Tor zulief - Christian Krug parierte glänzend. In der 53. Minute kam es dann zur spielentscheidenden Situation: nach einem abgefälschten Schuss der Fürstenrieder kam der Stürmer der Gäste an den Ball, dieser befand sich mehrere Meter im Abseits und konnte somit alleine auf das Tor zulaufen. Alle warteten auf den Pfiff des Schiedsrichters - doch dieser blieb aus. Ähnlich wie letzte Woche kam Christian Krug aus dem Tor, trifft zunächst den Ball mit der Hand und dann den Gegner - der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter. Dieser wurde mittig verwandelt.