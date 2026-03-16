Elfmeter entscheidet die Partie

Die Gäste gingen bereits in der 7. Minute Führung, als Henrik Herbst im Strafraum eine Freistoßflanke aus allerdings abseitsverdächtiger Position annahm und das Leder zum 0:1 einschob. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit waren beide Teams zwar bemüht, doch großartige Torchancen konnte sich keines der beiden Teams mehr erspielen, da im letzten Drittel die letzte Durchschlagskraft fehlte. Die Gäste kamen mit mehr Schwung aus der Pause und erhöhten in der 63. Minute auf 0:2, als Marvin Walther den Ball nach einem weiten Abschlag aus 16 m ins lange Eck schlenzte. Postwendend jedoch der Anschlusstreffer durch einen von Sven Maier verwandelten Foulelfmeter, nachdem Emmanuel Forson im Strafraum gelegt wurde. Zwar drängten die Platzherren im Anschluss auf den Ausgleich, doch die besseren Chancen besaßen weiterhin die Gäste, so als TVR-Torwart Ciprian Bica einen Freistoß von Patrik Kubicza gerade noch an die Latte lenkte. In der 79. Minute sorgte Danut-Gherghita Esanu mit einem verwandelten Strafstoß für die Entscheidung, denn die Gäste ließen in der Schlussphase nichts mehr anbrennen und schaukelten den insgesamten verdienten Sieg sicher nach Hause.