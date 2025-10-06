Elfmeter entscheidet das Derby, Zerbst mit furiosem Comeback

Im Saalekreis-Duell hat sich der SV Blau-Weiß Farnstädt gegen den FSV Bennstedt durchgesetzt. Durch einen 3:1-Heimerfolg rückte der Aufsteiger in der Tabelle bis auf einen Zähler an die weiterhin zweitplatzierten Bennstedter heran.

Der TSV Leuna hat seinen starken Saisonstart bestätigt. Am Sonnabend gewannen die Blau-Weißen mit 2:1 im Heimspiel gegen den amtierenden Vizemeister 1. FC Zeitz, der damit bereits die fünfte Pleite im sechsten Saisonspiel kassierte. Dagegen steht der TSV Leuna als einziges Team ohne Niederlage mit drei Siegen und vier Remis auf Tabellenplatz vier.

Turbulente Tage liegen hinter den Verantwortlichen des SC Naumburg. Nach dem Rücktritt von Patrick Hausmann musste der SCN auf Trainersuche gehen - und wurde auf dieser mit Martin Pastuschek schnell fündig . Am Sonnabend stand der neue Coach bereits das erste Mal an der Seitenlinie. Zum Debüt waren allerdings keine Punkte vergönnt: Die Naumburger unterlagen Turbine Halle mit 1:2.

Die Konkurrenz spielte zwar erst am Sonnabend, so viel stand aber bereits zuvor fest: Die SG Reppichau wird auch nach dem siebten Spieltag an der Spitze der LOTTO-Landesliga Süd stehen. Am Freitag siegte das Team von David Ritze und Sven Störger mit 4:1 beim Schlusslicht LSG Lieskau. Sechs Siege aus sieben Partien: So lautet die starke Bilanz der Reppichauer.

Die SG Blau-Weiß Brachstedt hat den siebten Landesliga-Spieltag mit einem Heimsieg eröffnet. Am Donnerstagabend gewannen die Blau-Weißen dank Doppelpacker Roberto Ritter mit 2:0 gegen den CFC Germania, der damit die zweite Niederlage dieser Spielzeit hinnehmen musste.

Ein Elfmeter hat am Sonntag das Landesliga-Derby zwischen dem FC Grün-Weiß Piesteritz und dem SV Rot-Weiß Kemberg entschieden. Vor überschaubaren 220 Zuschauern verwandelte Lukas Hehne einen streitwürdigen Strafstoß zum 1:0-Heimerfolg des FC Grün-Weiß Piesteritz gegen den SV Rot-Weiß Kemberg.

Spektakel war beim TSV Rot-Weiß Zerbst bisher garantiert. Mit 17 Treffern stellten die Zerbster bis dato den besten Angriff der LOTTO-Landesliga Süd, mit 16 Gegentoren aber auch die geteilt schlechteste Defensive. Am Sonnabend ging das Spektakel weiter. Im Heimspiel gegen den TSV Blau-Weiß Brehna lagen die Zerbster bis zur 85. Minute mit 1:3 zurück, ehe sie sich mit einem furiosen Comeback noch den 4:3-Heimsieg sicherten. Den Siegtreffer erzielte der erst 17-jährige Luca Elias Krüger mit einem sehenswerten Freistoß.

Nach nur einem Zähler aus den vergangenen drei Partien hat der VfB Gräfenhainichen am Sonntag wieder für ein Ausrufezeichen gesorgt. Im Heimspiel gegen den SV Edelweiß Arnstedt siegte der Aufsteiger mit 4:1. Dabei lagen die Gräfenhainicher bis zur 72. Minute noch mit 0:1 hinten, ehe sie in der Schlussphase für klare Verhältnisse zu ihren Gunsten sorgten.

