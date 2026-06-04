Elfmeter entscheiden: Seeg, Tur Abdin und Offingen sind weiter

Offingens Keeper Fabian Kuchenbaur macht sich ganz lang. Im Elfmeterschießen gegen den TSV Monheim hielt er drei Schüsse, dieser Schuss von David Dworschak (18) ist allerdings unerreichbar. – Foto: Karlheinz Geiger

Der TSV Offingen, TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg und FC Tur Abdin Augsburg haben die erste Hürde auf dem Weg zur Bezirksliga genommen. Wobei Offingen durch den Erfolg gegen den TSV Monheim genauer gesagt sogar zwei Runden weiter ist und auf den "Endspielgegner" um den letzten freien Bezirksliga-Platz warten kann. Den spielen spielen Tur Abdin und Seeg aus. Auffallend war, dass in allen drei Relegationsspielen kein einziger Treffer aus dem Spiel heraus fiel. Seeg setzte sich dank eines Strafstoßes mit 1:0 gegen den TSV Ottobeuren durch, bei den Partien des TSV Monheim gegen Offingen und des BC Aichach gegen Tur Abdin stand es nach 120 Minuten jeweils 0:0.

Sage und schreibe 21 (!) waren Monheims Keeper Michael Ferber und sein Offinger Gegenüber Fabian Kuchenbaur gefordert, denn so oft traten Schützen vom Elfmeterpunkt an. Dass der Ball trotzdem nur 13 Mal im im Netz landete, lag vor allem an den beiden Schlussmännern. Wobei Ferber sogar vier Schüsse abwehrte, einen davon in der regulären Spielzeit, konnte ihn hinterher wenig trösten, denn der TSV Monheim hatte mit 6:7 den Kürzeren gezogen.

120 Minuten lang wollte einfach kein Tor fallen, die größste Chance hatte Offingens David Süß mit besagtem Strafstoß elf Minuten vor dem regulären Ende. Doch das war letztlich alles nur Vorgeplänkel, das Elfmeterschießen war an Spannung kaum zu überbieten. Philipp Schönberger war es schließlich, der mit dem Siegtreffer den TSV Offingen vom Aufstieg träumen lässt.

Schiedsrichterin: Barbara Karmann (FC Ehekirchen) - Zuschauer: 911 (in Unterthürheim)

Elfmeterschießen: Daniel Schönberger (TSV Offingen) scheitert an TW Michael Ferber, 0:1 Luca Keppler, 1:1 Stefan Smolka, Tobias Roßkopf (TSV Monheim) scheitert an TW Fabian Kuchenbaur, 2:1 Vincent Bucher, 2:2 Daniel Roßkopf, Jannik Karg (TSV Offingen) scheitert an TW Michael Ferber (121.), 2:3 David Dworschak, 3:3 Maximilian Braun, Edison Leon Lapo (TSV Monheim) verschießt, 4:3 Joshua Deubler, 4:4 Michael Ferber, Lukas Fischer (TSV Offingen) scheitert an TW Michael Ferber, Florian Pfefferer (TSV Monheim) scheitert an TW Fabian Kuchenbaur, 5:4 Elias Kerker, 5:5 Jonas Roßkopf, 6:5 David Süß, 6:6 Florian Scheuenpflug, Jannis Rosskopf (TSV Monheim) scheitert an TW Fabian Kuchenbaur, 7:6 Philipp Schönberger

Bes. Vorkommnis: David Süß (TSV Offingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Michael Ferber (79.)



Schiedsrichter: Jakob Hanser (Buching) - Zuschauer: 880 (in Untrasried)

Tor: 0:1 Matthias Gast (56./Foulelfmeter)

Rote Karte: Valentin Strobl (90.+3/TSV Ottobeuren) Für den ehemaligen Landesligisten TSV Ottobeuren sind die Aufstiegsträum geplatzt, gegen den TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg verlor der Vizemeister der Allgäuer Kreisliga Nord mit 0:1. Für die Entscheidung in einer spannenden und am Schluss auch etwas hektischen Partie sorgte Matthias Gast, der nach einer knappen Stunde einen Elfmeter zum alles entscheidenden Treffer der Seeger nutzte. Ottobeuren warf zwar am Ende alles nach vorne, konnte sich allerdings nicht in die Verlängerung retten - und verlor obendrein Valentin Strobl mit einem Platzverweis in der Nachspielzeit.Schiedsrichter: Jakob Hanser (Buching) - Zuschauer: 880 (in Untrasried)Tor: 0:1 Matthias Gast (56./Foulelfmeter)Rote Karte: Valentin Strobl (90.+3/TSV Ottobeuren)

Die Gesichter sprechen Bände, die Kicker des BC Aichach hatten vergeblich gehofft. Gegen den FC Tur Abdin Augsburg kam das Aus in der Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga. – Foto: Alex Pavlov