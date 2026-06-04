Elfmeter entscheiden: Seeg, Tur Abdin und Offingen sind weiter

Der TSV Offingen, TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg und FC Tur Abdin Augsburg haben die erste Hürde auf dem Weg zur Bezirksliga genommen. Wobei Offingen durch den Erfolg gegen den TSV Monheim genauer gesagt sogar zwei Runden weiter ist und auf den "Endspielgegner" um den letzten freien Bezirksliga-Platz warten kann. Den spielen spielen Tur Abdin und Seeg aus. Auffallend war, dass in allen drei Relegationsspielen kein einziger Treffer aus dem Spiel heraus fiel. Seeg setzte sich dank eines Strafstoßes mit 1:0 gegen den TSV Ottobeuren durch, bei den Partien des TSV Monheim gegen Offingen und des BC Aichach gegen Tur Abdin stand es nach 120 Minuten jeweils 0:0.
Sage und schreibe 21 (!) waren Monheims Keeper Michael Ferber und sein Offinger Gegenüber Fabian Kuchenbaur gefordert, denn so oft traten Schützen vom Elfmeterpunkt an. Dass der Ball trotzdem nur 13 Mal im im Netz landete, lag vor allem an den beiden Schlussmännern. Wobei Ferber sogar vier Schüsse abwehrte, einen davon in der regulären Spielzeit, konnte ihn hinterher wenig trösten, denn der TSV Monheim hatte mit 6:7 den Kürzeren gezogen.
120 Minuten lang wollte einfach kein Tor fallen, die größste Chance hatte Offingens David Süß mit besagtem Strafstoß elf Minuten vor dem regulären Ende. Doch das war letztlich alles nur Vorgeplänkel, das Elfmeterschießen war an Spannung kaum zu überbieten. Philipp Schönberger war es schließlich, der mit dem Siegtreffer den TSV Offingen vom Aufstieg träumen lässt.
Schiedsrichterin: Barbara Karmann (FC Ehekirchen) - Zuschauer: 911 (in Unterthürheim)
Elfmeterschießen: Daniel Schönberger (TSV Offingen) scheitert an TW Michael Ferber, 0:1 Luca Keppler, 1:1 Stefan Smolka, Tobias Roßkopf (TSV Monheim) scheitert an TW Fabian Kuchenbaur, 2:1 Vincent Bucher, 2:2 Daniel Roßkopf, Jannik Karg (TSV Offingen) scheitert an TW Michael Ferber (121.), 2:3 David Dworschak, 3:3 Maximilian Braun, Edison Leon Lapo (TSV Monheim) verschießt, 4:3 Joshua Deubler, 4:4 Michael Ferber, Lukas Fischer (TSV Offingen) scheitert an TW Michael Ferber, Florian Pfefferer (TSV Monheim) scheitert an TW Fabian Kuchenbaur, 5:4 Elias Kerker, 5:5 Jonas Roßkopf, 6:5 David Süß, 6:6 Florian Scheuenpflug, Jannis Rosskopf (TSV Monheim) scheitert an TW Fabian Kuchenbaur, 7:6 Philipp Schönberger
Bes. Vorkommnis: David Süß (TSV Offingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Michael Ferber (79.)
Zum zweiten Mal binnen zweier Jahre haben sich die Aufstiegshoffnungen des BC Aichach in der Relegation zerschlagen. Wobei sich der ehemalige Bayernligist gegen den erst 2022 gegründeten und personell hochkarätig besetzten FC Tur Abdin Augsburg vor einer Riesenkulisse in Affing erst im Elfmeterschießen geschlagen geben musste.
Obwohl in 120 Minuten keine Treffer fielen, boten Tur Abdin und der BCA eine Partie, die weit über Kreisliga-Niveau lag. Als die Dämmerung schon hereinbrach, kam es zum Showdown vom Punkt. Hier erwiesen sich die Augsburger ungemein treffsicher, während Aichachs Roman Tsebeliuk beim Stand von 1:1 den Ball über die Latte jagte. Es sollte der Fehlschuss sein, der die Partie entschied. Wenig später feierten die Tur-Abdin-Kicker - und auch ihre Fans. Was allerdings noch eine Geldstrafe nach sich ziehen wird, denn die Augsburger zündeten im Überschang Bengalos. In dieser Hinsicht fährt der Verband bekanntlich eine Null-Toleranz-Politik.
Schiedsrichter: Johannes Heider (Bissingen) – Zuschauer: 1438 (in Affing)
Elfmeterschießen: 0:1 Leon Fischer, 1:1 Samet Kurt, Roman Tsesebliuk (BC Aichach) verschießt, 2:1 Kirill Savkin, 2:2 Daniel Rampertshammer, 3:2 Arif Ekin, 3:3 Coskun Bür, 4:3 Noah Yalu, 4:4 Fabio Schenk, 5:4 Marcel Akgül