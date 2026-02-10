Elfmeter-Drama und Kamera-Zoff im Top-Spiel der C-Klasse TSV Saulheim velriert mit 0:2 gegen Willy Wacker Hechtsheim und erhebt schwere Vorwürfe +++ Willy Wacker dementiert von Philipp Weyerhäuser · Heute, 20:44 Uhr · 0 Leser

Durch den Sieg von Willy Wacker Hechtsheim gegen den besser platzierten TSV Saulheim wird der Kampf um Platz zwei noch enger. – Foto: Keita Sugawara

Rheinhessen. Im Vorfeld der Partie hatten beide Mannschaften sich noch sehr respektvoll gegenüber dem Kontrahenten geäußert, damit war es nach dem Spiel dann weitestgehend vorbei.

Ein Spiel mit besonderer Vorgeschichte Das Nachholspiel hatte eine besondere Vorgeschichte. Die Partie, welche der TSV Saulheim ursprünglich mit 3:1 für sich entscheiden konnte, wurde auf Antrag von Willy Wacker Hechtsheim wiederholt. "Ein Vorgang, der in dieser Spielklasse äußerst selten ist", so die Stellungnahme des TSV Saulheim. "Beim Stand von 2:1 für den TSV kam es zu einem schwerwiegenden Fehler des Schiedsrichters. Der Torwart der Saulheimer hatte beim Abstoß den Ball zu seinem Verteidiger gespielt, und dieser nahm ihn daraufhin in die Hand. Doch der Schiedsrichter entschied auf indirekten Freistoß statt auf Elfmeter. Das haben wir reklamiert und vor Gericht recht bekommen", so Lukas Zepter, Trainer und Präsident bei Willy Wacker Hechtsheim. Schiedsrichter erneut im Vordergrund Mit 2:0 konnte Willy Wacker Hechtsheim das Nachholspiel schließlich für sich entscheiden und rückt in der Tabelle bis auf zwei Punkte an den TSV Saulheim heran. Für Zepter und seine Mannschaft ist das Spiel so gelaufen, wie er es sich im Vorbericht vorgestellt hatte: "Saulheim hat sich an unserer Defensive die Zähne ausgebissen. Wir sind oft über Kontersituationen nach vorne gekommen, scheiterten aber wie so oft an unserer Offensivschwäche. Das erste Tor erzielte Nils Sören David (34.) per Volley nach einem Freistoß, und spät verwandelte Maximilian Mook (90.+5) noch einen Elfmeter, der fast zum Spielabbruch führte."

Die Diskussionen vor dem Elfmeterpfiff führten zu einer Gelb-Roten Karte sowie zu einem glatten Platzverweis aufseiten des TSV. "Leider entsprach der heutige Spielverlauf nicht den Grundsätzen eines fairen Wettbewerbs. Über die gesamten 90 Minuten hinweg entstand aus unserer Sicht der Eindruck einer sehr einseitigen Spielleitung", so die Saulheimer. Streit um Videoaufnahmen abseits des Spielergebnisses Nach zahlreichen negativen Erfahrungen mit der Schiedsrichterleistung in der laufenden Saison habe der TSV Saulheim sich bewusst dazu entschieden, zur Rückrunde eine Veo-Kamera einzusetzen. Da die Saulheimer das Hausrecht innehatten, habe man im Vorfeld mit den Hechtsheimern vereinbart, dass Aufnahmen nur zugelassen werden, wenn beide Mannschaften Zugang zu diesen erhalten. Dies sei laut TSV nicht geschehen.