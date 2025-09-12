Elfmeter-Drama! Torwart wird zum Helden beim 11:10

Der TuS Herchen hat in der zweiten Runde des Kreispokals Sieg für einen unvergesslichen Fußball-Abend gesorgt. Bis zur 90. Minute lag die Mannschaft von Trainer Fabian Heidereich 1:3 gegen Müllekoven zurück – doch dann folgte die furiose Wende. Zwei späte Treffer retteten Herchen in die Verlängerung, ehe Torhüter Anouk Schumacher im Elfmeterschießen zum Helden wurde.

Ein Missverständnis in Müllekovens Hintermannschaft brachte Herchen zunächst zurück ins Spiel. „Wir spielen einen langen Ball, der Torwart kommt raus, der Innenverteidiger will klären und köpft den Ball über den eigenen Keeper – dann steht es auf einmal 3:2“, schilderte Heidereich die Schlüsselszene. Aus dem Nichts schöpfte sein Team wieder Hoffnung.

Als der TuS Herchen in der 90. Minute noch mit 1:3 zurücklag, hatten viele das Pokalaus bereits akzeptiert. „Wir waren eigentlich tot, lagen 1:3 im Rückstand. Wir hatten das Spiel schon ein bisschen abgehakt“, räumte Trainer Fabian Heidereich später ein. Doch was danach folgte, war ein Pokalkrimi.

Und tatsächlich: In Überzahl, nach einer Gelb-Roten Karte für den Gegner, war es Christopher Land, der mit einem direkten Abschluss durch die Beine des Torhüters in der Nachspielzeit zum 3:3 traf. „Da war auf einmal neue Energie da“, so Heidereich.

In der Verlängerung schien Herchen nach einem Freistoß-Treffer schon auf der Siegerstraße, doch Müllekoven schlug zurück. Beim Stand von 4:4 ging es ins Elfmeterschießen und dort wurde Torhüter Anouk Schumacher zur prägenden Figur.

Über 120 Minuten hatte er bereits stark gehalten, doch im Elfmeterschießen setzte er dem Abend die Krone auf. Schumacher hält nicht nur den den siebten Schuss des Gegners, sondern schießt anschließend selbst den alles entscheidenden Elfmeter. „Er ist unser Pokal-Torwart, normalerweise die Nummer zwei. Aber gestern war er der Held des Tages“, kürt ihn Heidereich.

Besonders bemerkenswert: Geübt hatte Herchen Elfmeterschießen nicht. Der Druck war immens, doch selbst Spieler, die sich unsicher fühlten, wuchsen über sich hinaus. Heidereichs Fazit: „Verdient oder nicht verdient – bei so einem Pokalabend spielt das keine Rolle. Es war ein Spiel auf Augenhöhe, aber dank Anouk haben wir das Happy End bekommen.“

Uckerath dreht Bezirksliga-Duell

Auch in der Partie zwischen den beiden Bezirksligisten gab es reichlich Spannung. Uckerath lag zur Pause mit 0:2 zurück, begünstigt durch individuelle Fehler. „Wir waren nicht wach, nicht konzentriert und ohne Energie“, so Trainer Dietmar Rombach.

Doch nach der Pause drehte sein Team das Derby und sicherte sich letztlich das Weiterkommen. „In der zweiten Hälfte hat meine Mannschaft ihr wahres Gesicht gezeigt und am Ende verdient gewonnen“, lobte Rombach die Reaktion seiner Spieler.

Titelverteidiger zerlegt Altenrath mit 13 Toren

FSV SW Neunkirchen-Seelscheid lässt Kreisliga-C-Team keine Chance. Der TuS Altenrath startete zwar mit zwei Siegen in die Kreisliga C6, doch im Kreispokal Sieg war gegen den Titelverteidiger FSV SW Neunkirchen-Seelscheid nichts zu holen. Nach dem frühen 0:1 glich Jonas Kalinski zunächst noch aus, doch danach überrollte der Landesligist den Außenseiter. Bereits zur Pause stand es 1:6, am Ende hieß es 1:13. Überragend war Niklas Krämer, der drei Treffer erzielte, während auch Marc Schneider und Christopher Mai doppelt trafen. Für Neunkirchen-Seelscheid war es der erhoffte Pflichtsieg und damit der Einzug in die nächste Runde.