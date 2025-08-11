Elfmeter-Drama in Soltau – SV Böhme kämpft bis zur letzten Minute!

Am vergangenen Sonntag, bei bestem Fußballwetter ☀️⚽, trafen wir auswärts in Soltau erneut auf den MTV Soltau 3 – diesmal zum Saisonauftakt der 2. Kreisklasse 2025/26.

Schon beim Aufwärmen merkte man: Die Jungs hatten richtig Bock und waren on fire! 🔥

Mit einem gut gefüllten 17-Mann-Kader, bei dem Michael Tack, René Dumke und Magnus Müller erst zur zweiten Halbzeit dazustießen, ging es hochmotiviert ins Spiel.

1. Halbzeit

Schiedsrichter Axel Seemann pfiff pünktlich um 13:00 Uhr an. Von Beginn an setzte unser Team von Mario Hörenkuhl und Mathias Tack klare Akzente nach vorne. Aus der sicheren Abwehr um Sebastian Holzmüller und mit schnellem Umschaltspiel machten wir Druck.

15. Minute: Langer Ball hinter die Abwehr der Soltauer – Maximilian Freund tankt sich durch, wird im Strafraum gefoult. Elfmeter! Sebastian Holzmüller tritt an, der Keeper pariert zunächst, doch Holzi staubt zum 0:1 ab. Verdiente Führung für SV Böhme! 💪⚽

Kurz darauf fast das 0:2: Nico Sonders bedient Kai Heggen perfekt, doch der Ball geht knapp vorbei.

21. Minute: Handspiel im Böhmer Strafraum – Elfmeter für MTV Soltau. Unser Keeper Thorge Noack pariert sensationell! 🧤🔥 Weiter 0:1.

35. Minute: Zweiter Elfer für Soltau nach Foulspiel. Dieses Mal keine Chance für Thorge – 1:1. Danach ein offener Schlagabtausch, doch es bleibt beim Remis zur Pause.

2. Halbzeit

Die Traineransprache war klar: Mehr Ruhe im Spiel, hohe Bälle klären und Flanken früh stören.

56. Minute: Nach Ballverlust im Mittelfeld kommt Soltau über außen, der Ball wird zunächst geklärt, doch Agit Kacar steht richtig – 2:1 für Soltau.

Das Spiel wird hitziger – kleine Fouls und hitzige Aktionen (#NicounddieBande 😉). Chancen von Alexander Sashchecka, Dildar Shaqouli, Nico Sonders und Maxi Freund bleiben ungenutzt.

68. Minute: Ecke für Soltau, der Ball landet unglücklich bei Vedat Kaska – 3:1.

Wir werfen jetzt alles nach vorne! Chancen im Minutentakt, doch die Kugel will nicht rein.

81. Minute: Handspiel im Soltauer Strafraum – Elfmeter! Dieses Mal übernimmt Nico Sonders. Eiskalt hämmert er den Ball ins Netz – 3:2! 🔥

In der Schlussphase schnüren wir Soltau in deren Hälfte ein. 90. Minute: Letzter Freistoß von Adrian Michalski – Kai Heggen verpasst nur um Zentimeter den Ausgleich. Kurz darauf pfeift der Schiri ab.

Fazit & Ausblick

Trotz Niederlage war es eine starke Mannschaftsleistung und ein Beweis, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Das Zusammenspiel passt immer besser, auch wenn noch nicht alles rund läuft.

🤝 Danke an MTV Soltau 3 für die Gastfreundschaft und an Schiedsrichter Axel Seemann für die souveräne Leitung.



📅 Weiter geht’s am 17.09.2025 um 15:00 Uhr zu Hause gegen TSV Wietzendorf 2 – mit der gleichen Energie wollen wir die ersten Punkte holen!