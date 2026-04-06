Elfmeter-Drama in Jena: Wolfsburg zieht ins Finale ein Die VfL-Frauen bezwingen Carl Zeiss Jena mit 5:4 im Elfmeterschießen von red · Heute, 08:44 Uhr · 0 Leser

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Die Frauen des VfL Wolfsburg stehen im Finale des DFB-Pokals der Frauen. In einem intensiven Halbfinale beim FC Carl Zeiss Jena setzte sich der Favorit nach 120 torlosen Minuten mit 5:4 im Elfmeterschießen durch. Über weite Strecken bestimmten die Wolfsburgerinnen die Partie, scheiterten jedoch immer wieder an der kompakten Defensive der Gastgeberinnen – und an Torhüterin Janning.

Die Partie begann abwartend, entwickelte sich aber zunehmend zu einem Spiel mit klaren Vorteilen für den VfL. Chancen durch Lineth Beerensteyn (29.) und Vivien Endemann (32.) blieben ungenutzt, während Jena mit vereinzelten Vorstößen Nadelstiche setzte. Insgesamt fehlte beiden Teams zunächst die letzte Konsequenz im Abschluss, sodass es torlos in die Pause ging. Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Bild ähnlich: Die Wölfinnen erhöhten den Druck, kamen unter anderem durch Beerensteyn (51.) und Sarai Linder (90.+3) zu Möglichkeiten, doch Jena verteidigte leidenschaftlich. In der Schlussphase rettete Jannings Parade gegen einen späten Wolfsburger Versuch (90.+6) ihre Mannschaft in die Verlängerung. Dort drängte der VfL weiter auf die Entscheidung, fand aber weiterhin keine Lücke im Abwehrverbund der Thüringerinnen. Die beste Gelegenheit vergab Ella Peddemors (110.), während Jena bei Standardsituationen gefährlich blieb.

Nervenstark vom Punkt Im Elfmeterschießen entwickelte sich schließlich ein Krimi. Wolfsburg geriet zunächst in Rückstand, auch weil Beerensteyn vom Punkt scheiterte. Doch die Mannschaft von Trainer Stephan Lerch bewies Moral: Stina Johannes parierte gleich zweimal stark und hielt ihr Team im Spiel. Svenja Huth glich aus, ehe Smilla Vallotto mit dem entscheidenden Treffer zum 5:4 die Finalteilnahme perfekt machte. „So viele Elfmeterschießen habe ich auf dem Weg ins Finale tatsächlich noch nicht erlebt“, sagte Stephan Lerch nach der Partie. „Umso wichtiger ist es, dass wir uns am Ende durchgesetzt haben. Heute war es eine echte Achterbahn der Gefühle.“ Trotz fehlender Durchschlagskraft im Spiel lobte der Trainer die Mentalität seiner Mannschaft: „Sie hat nie aufgegeben, immer daran geglaubt und bis zum Schluss alles reingeworfen.“